Полад Асланов связал свое преследование с журналистской работой

18 февраля 2020, 13:46

Обвиняемый в госизмене азербайджанский журналист Полад Асланов на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил с показаниями. Он отверг предъявленные обвинения и заявил, что его преследуют за профессиональную журналистскую деятельность. Правозащитники также усомнились в достоверности обвинения.

Как писал "Кавказский узел", главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов в июне 2019 года был задержан и взят под стражу по подозрению в шпионаже. 24 декабря журналисту было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 28 декабря было объявлено о завершении предварительного следствия. 11 февраля потерпевший отозвал жалобу на Полада Асланова. Супруга журналиста Полада Асланова назвала отказ потерпевшего тактической уловкой следствия для продолжения судебного процесса в закрытом режиме.

3 февраля суд по делу Полада Асланова, обвиняемого в госизмене и угрозе убийством, начался в Баку с обвинения в адрес судьи. По мнению журналиста и его адвокатов, судья, ранее работавший в министерстве национальной безопасности, заинтересован в обвинительном приговоре. Однако отвод судьи не был удовлетворен.

Очередное судебное заседание по делу Асланова состоялось 17 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Процесс был открытым и на нем присутствовали журналисты и правозащитники, передал корреспондент "Кавказского узла".

На процессе были заслушаны показания Асланова. Он отверг обвинения и сообщил, что дал первичные показания под давлением. По его словам, силовики угрожали, что, если он не даст признательных показаний, у членов его семьи будут "неприятности".

Асланов заявил, что истинной причиной его ареста стали публикации о взятках, которые брали силовики с турфирм. По утверждению журналиста, ранее, еще в 2015 году, силовики его хотели склонить к сотрудничеству. "Когда я отказался, оказывали давление", - заявил Асланов.

По его словам, давление на него продолжилось и позже - в апреле 2018 года: его призвали в армию, несмотря на то, что он не мог служить по состоянию здоровья. Асланов сообщил суду, что, по возвращении службы он не прекратил критические публикации и поэтому был арестован.

Журналист отверг версию обвинения в том, что он за денежное вознаграждение передавал сведения, относящиеся к гостайне, спецслужбам Ирана. "Мы были приглашены в Иран совместно с представителем другого медиа одной из благотворительных организаций, работающих в Баку. Мы получили на дорожные расходы всего по 100 манатов (60 долларов) и никаких других денег я не получал", - сказал Асланов.

По данным Службы госбезопасности, Полад Асланов "проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству". Гюльмира Асланова связала задержание мужа с его профессиональной деятельностью. Сам журналист отверг обвинение в госизмене, а его адвокат Эльчин Садыгов заявил о поступающих в свой адрес угрозах.

Журналист также выразил протест против проведения предыдущего заседания в закрытом режиме.

"Если речь идет о защите гостайны, то почему на процессе присутствовал Даянат Бабаев (дал показания о том, что Асланов якобы угрожал ему смертью, но на предыдущем заседании отказался от этой жалобы - прим. "Кавказского узла")", - заявил Асланов.

Он потребовал проведения дальнейшего процесса открытым. Судейский состав в связи с этим никакой реакции не проявил и назначил следующее заседание на 20 февраля.

Адвокат Кямран Мусаев, комментируя итоги заседания, сказал, что "журналист отвергает все обвинения и считает, что его преследуют за журналистскую работу". "Защита исходит из этого и продолжит шаги по обеспечению прав Полада Асланова", - заявил Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор Центра семей политзаключенных, правозащитник Зафар Ахмедов подверг сомнению достоверность обвинения.

"Конечно, не могу вмешиваться в ход судебного следствия и предвосхищать его итоги. Но, сегодня (17 февраля на процессе - прим. "Кавказского узла") после показаний Полада Асланова у меня лично усилилась уверенность в том, что журналиста преследуют из-за освещения незаконных действий силовиков, установления ими поборов с организаторов паломничества. Он убедительно доказывал на фактах свою правоту. Правда, еще будут выступления прокурора, адвокатов. Поэтому остается ждать итогового приговора суда", - заявил Ахмедов корреспонденту "Кавказского узла".

Глава "Клуба прав человека" Расул Джафаров, также наблюдавший за процессом, усомнился в достоверности обвинения.

"Конечно, процесс только начался, но в деле много моментов, вызывающих вопросы. К примеру, если журналист попал в поле зрения спецслужб, то почему его призвали в армию, тем более что он был признан непригодным для службы. Руководимое им издание освещало проблемы нарушения прав человека, коррупции - это дает основания полагать, что, действительно, его могут преследовать за профессиональную работу", - сказал Джафаров.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, 10 июля 2019 года союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" обнародовал обновленный список политзаключенных, включив в него Полада Асланова. Политзаключенным его признала рабочая группа правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов, включив в список политзаключенных, содержащий 119 фамилий. В июне Институт свободы и безопасности репортеров и Комитет защиты журналистов призвали освободить Асланова.

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