Рост стоимости путевок в хадж обеспокоил жителей Чечни

16 февраля 2020, 11:45

В Чечне начат прием документов у желающих совершить паломничество в Саудовскую Аравию. Стоимость путевки в этом году выросла почти на 10% и составляет 3600 долларов, сообщили в муфтияте Чечни. Некоторые жители республики и пользователи Instagram сочли цену путевки слишком высокой.

Как писал "Кавказский узел", с 2019 года организацией хаджа чеченских паломников занимается ООО «Сафа-Тур», учрежденное ДУМ Чечни в 2018 году. Стоимость путевки на участие в хадже в 2019 году составила 3300 долларов.

В 2019 году было решено увеличить число богословов, сопровождающих паломников в автобусах, выдать каждому участнику хаджа религиозную литературу и дать ему возможность привезти домой пять литров воды из святого источника Зам-Зам, сообщил ранее муфтият Чечни.

В Чечне начат прием документов жителей республики, желающих совершить в этом году паломничество в Мекку, сообщил 15 февраля корреспонденту "Кавказского узла" представитель муфтията республики.

"Прием документов у желающих совершить в этом году хадж начат 14 февраля. Прием ведется в Комитете по делам хаджа, где также можно получить все разъяснения по вопросам подготовки и совершения хаджа. Организацией хаджа, как и год назад, занимается компания «Сафа-Тур». Стоимость путевки на одного человека составит в этом году 3600 долларов, это примерно 230 тысяч рублей", - рассказал он.

В стоимость путевки входит проживание в Мекке и Медине в непосредственной близости от исламских святынь, предоставление учебной литературы. Каждую группу из 40-45 паломников будет сопровождать богослов, который разъяснит правила совершения хаджа. Предусмотрено также присутствие медицинского работника, а кроме того, каждый паломник получит возможность бесплатно привезти пять литров воды из источника Зам-Зам, рассказал представитель муфтията.

"Квота на паломников у нас остается прежней - 2600 человек. Прием документов у желающих совершить хадж будет вестись до 20 апреля. Отправка первых групп состоится во второй половине июля", - сообщил представитель ДУМ.

Некоторые жители Чечни рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что считают стоимость путевки в хадж слишком высокой. "Уже два года собираю деньги, чтобы в хадж поехать, но, боюсь, с такими ценами на путевки вряд ли это получится. Каждый год почему-то цены повышаются... Хадж для рядовых людей стал практически недоступным", - сказал грозненец Алихан.

В 2019 году жителей Чечни возмутили выросшие цены туров на участие в хадже. В 2018 году стоимость путевок также была на 20 процентов выше, чем в 2017 году. В 2017 году стоимость путевок по сравнению с 2016 годом осталась прежней – около 3100 долларов, но сопутствующие затраты паломников выросли примерно на 20%. Кроме того, в 2017 году власти Саудовской Аравии ввели пошлину в размере 540 долларов для тех, кто повторно совершает хадж.

"Кроме того, что надо платить за путевку, нужно ведь еще и при себе иметь как минимум одну тысячу долларов, еще купить все необходимое для поездки – одежду соответствующую, продукты и так далее. Это тоже денег стоит", - посетовал житель республики Хасан.

Житель Грозного Лема сообщил, что был вынужден продать машину, чтобы отправить в хадж своего отца. "Продал свою новую иномарку, чтобы исполнить мечту отца. Он уже в возрасте, силы и здоровье пока позволяют совершить хадж. Пусть едет, а я без машины пока перебьюсь", - сказал грозненец.

Он уточнил, что уже взял в муфтияте перечень необходимых для паломника документов. "Нужно сделать биометрический загранпаспорт, сделать копию российского, нужны еще цветные фотографии, а также прививки надо сделать от менингита и лихорадки. Надо начать готовиться к поездке уже сейчас", - рассказал Лема.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Компания "Сафа-Тур" 14 февраля также опубликовала на своей странице в Instagram объявление о том, что стоимость путевки в хадж составляет 3600 долларов. К 11.45 мск 16 февраля публикация набрала 19 комментариев. Авторы многих из них сочли стоимость путевки чересчур высокой. "Очень дорого", - констатировал, в частности, 020458asol. "Только мечтаю [совершить хадж]", - согласился azbu61.

"Очень дорого", - пожаловался пользователь rashid___199. "И цену каждый год поднимают", - добавил он в другом комментарии. "Пожалуйста, приходите к нам, мы подробно расскажем, из чего складывается цена, в таблицах и графиках, а также выслушаем ваши предложения по оптимизации и сокращению расходов. Мы в первую очередь заинтересованы в удешевлении поездки в хадж", - ответил представитель компании "Сафа-Тур".

Такой же ответ представителя компании опубликован под комментарием пользователя qunnoatilla, написавшим: "Ну и загнули цену. А подешевле нельзя?".

Напомним, что по данным Росстата, собранным с сентября 2018 года по август 2019 года, средняя зарплата в Чечне составляла 21,3 тысячи рублей. По этому критерию Чечня заняла 76-е место в рейтинге российских регионов. За 2019 год средняя зарплата выросла на 6% и достигла 27,6 тысячи рублей, заявил Чеченстат. Жители республики возразили, что работодатели в основном предлагают гораздо меньшие деньги, а прибавок к зарплате в течение года не было.