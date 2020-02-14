Верующие озвучили новые особенности рейдов у мечети "Тангим"

14 февраля 2020, 19:45

Силовики проверяли сегодня документы в районе махачкалинской мечети "Тангим", ориентируясь на наличие у мужчин бороды, рассказали верующие. В МВД назвали рейд рядовым мероприятием по обеспечению безопасности.

Как писал "Кавказский узел", силовики регулярно проводят пятничные рейды в районе мечети "Тангим" в Махачкале, объясняя это заботой о безопасности в месте массового скопления людей. Обычно в ходе рейдов у мечети "Тангим" останавливают только автомобили, не проверяя документы у пешеходов.

Сегодня силовики стояли в трех местах: по обе стороны улицы Омарова и при выезде от мечети на улицу Гагарина. Таким образом они сумели охватить основную часть посетителей пятничной молитвы, указал корреспонденту "Кавказского узла" один из верующих, Саид. "Стояли в привычных местах. Останавливали выборочно и переписывали данные", - рассказал он. По словам верующего, в рейде участвовали более 30 силовиков. Он отметил, что не был остановлен силовиками.

Сегодня силовики проверяли документы не только у тех, кто выезжал от мечети на машине, но и у тех, кто шел оттуда пешком, рассказал посетитель мечети Ислам. "И людей (пешеходов. - Прим. "Кавказского узла") останавливали, и автомобили останавливали. Все это делалось по внешним признакам", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", пояснив, что силовиков интересовали бородатые мужчины. Он подтвердил, что силовики переписывали личные данные остановленных.

В соседней с Дагестаном Чечне силовики неоднократно проводили рейды, в ходе которых записывали личные данные молодых людей с бородами. В МВД Чечни называют такие проверки профилактическими мерами. Наличие у прохожего бороды не является законным поводом его остановить, указали ветераны силовых структур. Носить бороду с подбритыми при этом усами принято у последователей салафитского течения в исламе.

Верующие не жаловались на какие-либо негативные последствия рейдов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мечети "Тангим" Магомед Магомедов. Он отметил, что руководство мечети неоднократно просило верующих сообщать об этом.

В пресс-службе МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что силовики занимались "охраной общественного порядка в местах массового скопления людей".

По словам дагестанского журналиста Идриса Юсупова, силовики переписывают данные посетителей мечети "Тангим", чтобы потом пригрозить им постановкой на профучет. Из-за регулярных рейдов число участников пятничной молитвы сократилось, констатировал в октябре 2019 года представитель мечети.