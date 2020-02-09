Более 83 тысяч жителей Чечни остались без света из-за непогоды

09 февраля 2020, 07:04

Дома жителей более 50 населенных пунктов в Чечне обесточены после аварий на электросетях, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным Минэнерго, вечером 8 февраля без света остались потребители в Грозном, Гудермесе, Аргуне и 51 населенном пункте Грозненского, Гудермесского, Шалинского, Шелковского, Курчалоевского районов.

Отключения на электросетях произошли "из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метель, ветер до 25 метров в секунду)", сообщило на своем сайте Минэнерго России. Всего в зоне отключений оказались около 83 800 человек, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 2 сентября 2019 года более 100 тысяч жителей Чечни остались без света после аварии на электросетях. В течения дня энергетики полностью восстановили электроснабжение.