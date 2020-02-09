09 февраля 2020, 07:04

Более 83 тысяч жителей Чечни остались без света из-за непогоды

Дома жителей более 50 населенных пунктов в Чечне обесточены после аварий на электросетях, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным Минэнерго, вечером 8 февраля без света остались потребители в Грозном, Гудермесе, Аргуне и 51 населенном пункте Грозненского, Гудермесского, Шалинского, Шелковского, Курчалоевского районов.

Отключения на электросетях произошли "из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метель, ветер до 25 метров в секунду)", сообщило на своем сайте Минэнерго России. Всего в зоне отключений оказались около 83 800 человек, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 2 сентября 2019 года более 100 тысяч жителей Чечни остались без света после аварии на электросетях. В течения дня энергетики полностью восстановили электроснабжение.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Грозном облачно, без осадков при температуре - 4 градуса, ветер 7 метров в секунду. В ночь на 10 февраля пройдет умеренный дождь, температура воздуха понизится до - 7 градусов, ветер усилистся до 8 метров в секунду. В Гудермесе сегодня облачно, темература воздуха - 4 градуса, скорость ветра - 9 метров в секунду. Умеренный дождь пройдет в ночь на 10 февраля, столбик термометра опустится до - 6 градусов, скорость ветра останется прежней. В Аргуне сегодня днем без осадков при температуре - 5 градсов и ветре скоростью 8 метров в секунду. Вечером начнется умеренный дождь, температура воздуха снизится до - 7 градусов, скорость ветра выратет до -9 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Выработка электроэнергии в Чечне возобновилась после строительства ТЭС", "В Грозном и двух районах Чечни возникли проблемы с электроснабжением", "Жители Грозного жалуются на внезапные отключения электричества".

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