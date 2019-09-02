02 сентября 2019, 17:13
Подача света в дома жителей Чечни восстановлена
Энергетики полностью восстановили электроснабжение Ачхой-Мартановского района Чечни, где сегодня без света оставались 101 тысяча абонентов.
Как писал "Кавказский узел", дома жителей Ачхой-Мартановского района Чечни были обесточены сегодня после отключения ЛЭП.
Специалисты "Чеченэнерго" завершили восстановительные работы. "В настоящее время электроснабжение потребителей Ачхой-Мартановского района осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте Россетей Северного Кавказа.
Причиной аварии стал обрыв проводов. Восстановительные работы завершены к 15.41 мск. Всего без электроэнергии оставалась 101 тысяча абонентов, говорится в сообщении на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
"Выработка электроэнергии в Чечне возобновилась после строительства ТЭС", "В Грозном и двух районах Чечни возникли проблемы с электроснабжением", "Жители Грозного жалуются на внезапные отключения электричества".
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