02 сентября 2019, 14:16
Более 100 тысяч жителей Чечни остались без света после аварии на ЛЭП
Дома жителей Ачхой-Мартановского района Чечни были обесточены сегодня после отключения ЛЭП, сообщили в Минэнерго. Электроснабжение восстановлено для 61 тысячи жителей, остальным подача света возобновится сегодня, пояснили «МРСК Северного Кавказа».
Сообщение об обесточивании линии электропередач «Самашки» поступило сегодня в 11.17 мск. «Без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой-Мартановского района (около 101 000 человек)», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минэнерго России.
Без света остались жители Ачхой-Мартановского района Чечни, запитанные от подстанций «Водозабор», «Ассиновская», «Ачхой-Мартан», «Катыр-Юрт». Электроснабжение 61 тысячи потребителей из общего количества восстановлено, сообщает сегодня «МРСК Северный Кавказ» на своем сайте.
«Энергетики рассчитывают восстановить энергоснабжение оставшейся части потребителей в ближайшее время», - отмечается в сообщении компании, не уточнив причины аварии на ЛЭП.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 31 июля линии электропередачи в двух районах Чечни повреждены в связи с сильным ветром, без света остались 110 тысяч человек.
"Выработка электроэнергии в Чечне возобновилась после строительства ТЭС", "В Грозном и двух районах Чечни возникли проблемы с электроснабжением", "Жители Грозного жалуются на внезапные отключения электричества".
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