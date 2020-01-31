Депутаты из Светлого Яра поддержали иск об отмене итогов выборов в гордуму

31 января 2020, 17:30

Местный избирком за день до выборов в думу Светлого Яра изменил правила голосования, что ввело избирателей в заблуждение и повлияло на результат выборов, заявили депутаты от ЛДПР, чей однопартиец Иван Михин потребовал отменить итоги голосования. Представитель избиркома назвал решение комиссии законным.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября 2019 года, в день голосования, наблюдатели штаба Алексея Навального и представители КПРФ заявили о нарушениях на выборах в Волгоградской области, однако избирком рапортовал о легитимности выборов, утвердив их итоги.

8 сентября 2019 года в Волгоградской области проходили выборы губернатора, депутатов областной думы, Урюпинской и Фроловской гордум, а также глав и депутатов сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России".

Бывший кандидат в депутаты Светлоярского городского поселения Иван Михин оспорил в суде принятое за день до выборов постановление территориальной избирательной комиссии (ТИК) об изменении правил заполнения бюллетеней.

"В марте 2019 года Светлоярская районная дума проголосовала за то, чтобы при выборе депутатов Светлоярской гордумы ставить галочку напротив фамилии одного кандидата. Но 7 сентября часов в 10 вечера руководитель ТИК Светлоярского района принимает решение – при голосовании ставить не одну галочку, а две. [...] Таким образом, выборы прошли не по правилам. Может, кто-то проголосовал бы за других людей? Может, был бы совсем другой результат? В своем иске мы требуем отменить решение ТИК. В день выборов никто не пытался протестовать, мы думали, это происходит согласно каких-то законам, мы же не специалисты в этом вопросе. Сами кандидаты голосовали за одного, а потом понимали, что надо голосовать за двоих. О постановлении ТИК мы узнали в день выборов. Народ не знал об изменении порядка заполнения бюллетеней, а "своих" могли предупредить. ТИК [в суде] ссылался, что объявление о том, что по местным выборам надо голосовать за двоих, висело на стене, но лично я такого не видел", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Иван Михин 30 января после заседания суда.

Согласно данным, опубликованным на сайте облизбиркома, Иван Михин набрал 132 голоса избирателей, а победивший в том же избирательном округе коммунист Сергей Беляк – 214.

Иван Михин, по его словам, является членом ЛДПР, сейчас он пенсионер, а ранее был депутатом райсовета. Он предоставил "Кавказскому узлу" копию своего иска, в котором говорится, что в бюллетенях по выборам в гордуму Светлоярского городского поселения было внесено 15 фамилий кандидатов. "7 сентября 2019 года примерно между 21.00 и 23.00 часами правила заполнения бюллетеня по выборам в думу Светлоярского городского поселения были изменены. Изменения были проведены следующим образом: в самом бюллетене порядок заполнения был зачёркнут вручную, а в кабинках для голосования были вывешены новые правила: ставить любой знак не более чем в двух квадратиках. Данная информация была напечатана на листах формата А4 без информации о том, кто внёс изменения. В бюллетени, которые выдавались при досрочном голосовании на избирательных участках в Светлом Яре, изменения не вносились, и поэтому избиратели, голосовавшие досрочно, были поставлены в неравные условия с другими избирателями", – говорится в иске Ивана Михина.

В своем иске Михин сослался на Федеральный закон № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областной закон "О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области", согласно которым форму и текст бюллетеня утверждает избирком муниципалитета не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

Представитель Ивана Михина Абдулгамид Омаров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 30 января заявил суду ходатайство об увеличении исковых требований. Теперь истец требует признать незаконным постановление ТИК от 7 сентября 2019 года, отменить постановление от 9 сентября о результатах выборов депутатов гордумы, восстановить нарушенные избирательные права истца и обязать ТИК Светлоярского района провести повторные выборы депутатов. По его словам, суд удовлетворил ходатайство.

Избирком не согласился с требованиями Михина

Пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова отказалась прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" законность постановления Светлоярской ТИК. "От нас не будет комментария, это местные выборы, организующая комиссия – территориальная, туда все вопросы", – сказала она.

Председатель ТИК Светлоярского района Арам Малхасян также отказался пояснить, почему изменения правил заполнения бюллетеней были приняты за день перед выборами. Однако он подчеркнул, что считает исковые требования Ивана Михина необоснованными. "Решение принято комиссией законно и обоснованно. У нас возражения написаны на пяти или шести листах", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель ТИК.

Согласно областному закону "О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области", форму избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу для голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, проводимых по мажоритарной избирательной системе, утверждает избирательная комиссия муниципалитета, говорится в возражениях ТИК Светлоярского района, копия которых имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Решение внести изменения в форму бюллетеня для голосования "было направлено на соблюдение избирательного права граждан, преследовало цель обеспечить волеизъявление граждан, касалось исключительно порядка заполнения", говорится в возражениях ТИК. "Внесенные изменения касались исключительно разъяснения порядка заполнения, корректировка которого не является однозначным фактом, который может свидетельствовать об искажении воли избирателей. Избиратели могли ставить свои голоса как за одного, так и за двоих кандидатов, руководствуясь внутренним убеждением, и невозможно однозначно утверждать, что в каждом конкретном случае голосования послужило основанием для принятия избирателем того или иного решения", – сказано в тексте документа.

Постановление ТИК противоречило решению гордумы

В многомандатных избирательных округах разрешается устанавливать схему голосования по наименьшему количеству мандатов на участке, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Светлоярского городского поселения Александр Афонин. "У нас семь округов, в одном из них избиралось три депутата, в остальных – по два. Соответственно, разрешается голосовать за двух кандидатов либо за одного. То, какой будет выбран метод голосования, решает дума городского поселения. У нас думой было принято положение о голосовании за одного, и его никто не менял до самых выборов. Получается, что ТИК вынес постановление за одну ночь до выборов, о чем все узнали наутро. Кроме того, во всех бюллетенях даже было написано, что нужно голосовать за одного, бюллетени были сделаны согласно решению думы, которое существовало на тот момент", – рассказал депутат.

По его словам, постановление ТИК должны были принять или отклонить депутаты гордумы. "Я считаю, что ТИК не обладал такими полномочиями – вынести постановление и самовольно его исполнять, да еще и за один день. Сейчас я являюсь депутатом, и решение думы о том, что будем голосовать за двоих, было принято перед Новым годом, в декабре. То есть поправка в местное положение о выборах городского поселения была принята уже после выборов новым составом депутатов. Поскольку на момент выборов действовало другое решение думы, я считаю что ТИК вынес незаконное постановление. Каким образом можно было голосовать по-новому, если местное законодательство не было приведено в соответствие?" – пояснил Александр Афонин.

Изменения в правилах голосования повлияли на результат выборов, считает Александр Афонин. "В ходе избирательной кампании мы настраивали наших избирателей ставить только одну галочку, а не больше, потому что это будет ошибкой. Естественно, мы потеряли много голосов. Один наш кандидат от ЛДПР уступил всего семь голосов, другой 16. А буквально еще два кандидата, и мы бы взяли большинство в нашей гордуме", – сказал он.

Член ЛДПР, депутат Светлоярского городского поселения Марина Матыцына также считает, что выборы были проведены с нарушениями. "В соответствии с федеральным законом, в многомандатных округах голосовать нужно не менее чем за двоих кандидатов... Форма бюллетеней изготавливается в соответствии с ФЗ-67, а также с областным законом о выборах, там говорится, что она изготавливается за 20 дней до выборов. Текст и форма бюллетеней меняются только в исключительных случаях, все зачеркивания в бюллетене – только в исключительных случаях. [...] По округу идет 2-3 человека, но все равно нужно было выбрать только одного, иначе бюллетень был бы недействительным. Нас прошло бы в думу 10-20 человек, но прошло только шесть, потому что так было организовано голосование", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Марина Матыцына.

Накануне выборов, 7 сентября 2019 года, кандидаты рекомендовали избирателям голосовать за одного, пояснила Матыцына. "Тогда уже началось досрочное голосование. На досрочное голосование пришел наш избиратель, на избирательном участке ему сказали голосовать за двоих, на что он ответил, что он уже проинструктирован голосовать за одного. Мы, 6-7 человек, сразу поехали в ТИК и спросили Малхасяна, как такое произошло. Он сказал, что это ошибка и они срочно сделают новое постановление за несколько часов до выборов. Он собирался сделать новые бюллетени, но в итоге не успел, в бюллетенях порядок заполнения был зачёркнут вручную, а в кабинках для голосования были вывешены новые правила заполнения", – рассказала Марина Матыцына.

Она уточнила, что заседания суда по иску Михина посещают шесть депутатов от ЛДПР, которые намерены жаловаться на ТИК "во все инстанции", если суд не удовлетворит иск. "Наши [избиратели] голосовали за одного, а [сторонники других партий] – за двоих. Это большой обман, и за него никто не отвечает", – посетовала Матыцына.

Голосование в Светлоярском районе было проведено с нарушениями, предположил сопредседатель движения "Голос" Юрий Гурман. "Выборы были в сентябре 2019 года, а решение гордумы о выборах двух кандидатов было принято в декабре – это нарушение. Такое постановление должно было принято не позднее чем за 80 дней до дня голосования, плюс оно принято в нарушение постановления городской думы. Решение представительного органа определило схему образования избирательных округов. В соответствии с утвержденной схемой проходило выдвижение кандидатов, шла агитация, изготовлены избирательные бюллетени и шло досрочное голосование", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Юрий Гурман.

Истцу следует акцентировать внимание суда на том, что "вся совокупность нарушений, допущенных при организации проведения выборов", привела к тому, что избиратели не были уведомлены о том, за кого и как нужно голосовать. "Все эти изменения привели к невозможности с достоверностью определить, какова была реальная воля избирателей. По этим основаниям можно отменить результаты голосования и признать выборы недействительными. Далее можно требовать повторных выборов", – считает сопредседатель "Голоса".

Следующее заседание суда назначено на 11.00 мск 11 февраля.

Напомним, что кандидат в депутаты облдумы от КПРФ Михаил Таранцов, который проиграл выборы конкуренту из "Единой России" Алексею Волоцкову, также требовал отменить итоги выборов, в которых принял участие. Он настаивал, что стал жертвой "черных политтехнологов", поскольку многие избиратели, желавшие проголосовать за него, были введены в заблуждение из-за участия в выборах кандидата с похожей фамилией – Сергея Таранцева. Однако суд не удовлетворил иск Таранцова.

Отменить результаты выборов депутатов по одному из округов требовал и волгоградский наблюдатель Борис Пылин. Он указал, что таблицы с итогами голосования в Волгограде свидетельствуют о подтасовках, но облизбирком не согласился с ним. Областной суд отказался принять заявление Пылина и передал для проверки в управление Следкома.