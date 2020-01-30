Карабахские школьники на акции в поддержку Кананяна выступили против малых ГЭС

30 января 2020, 06:45

Старшеклассники школы Карвачара устроили акцию в поддержку активиста Александра Кананяна, который требует прекратить строительство малых ГЭС в Нагорном Карабахе. Сам Кананян заявил, что, несмотря на ухудшение самочувствия, продолжит голодовку, пока власти не выполнят выдвинутые им требования.

Как информировал "Кавказской узел", житель города Карвачар, политолог Александр Кананян 21 января объявил голодовку с требованием прекратить строительство малых гидроэлектростанций на реке Трту (Тертер) и проверить экологическую безопасность всех ГЭС в регионе. Правительство сообщило о приостановке строительных работ, но Кананян отказался прекращать голодовку, пока не будет принято решение об остановке работы малых гидроэлектростанций. Житель Степанакерта Мгер Погосян 27 января присоединился к голодовке, потребовав прекратить строительство малых ГЭС в двух районах Нагорного Карабаха.

Работа малых гидроэлектростанций в Нагорном Карабахе возможна только при соблюдении всех экологических норм, но их закрытие навредит экономике, считают участники прошедшего в Степанакерте круглого стола.

Ученики старших классов школы Карвачара 29 января отказались идти на уроки. Днем их посетила и побеседовала министр образования Нарине Агабалян, которая попыталась уговорить ребят прекратить протест, заверив, что будет создана комиссия по изучению эксплуатации и строительства малых ГЭС. Однако ученики отказались прекращать акцию, потребовав выполнения всех требований, изложенных в заявлении Кананяна, передает корреспондент "Кавказского узла", которая присутствовала на этой встрече.

Вечером того же дня президент Нагорного Карабаха встретился с протестующими учениками. Житель Карвачара Давид Егиазарян написал на своей странице в Facebook, что "на встрече президента, государственного министра и представителей местного самоуправления Арцаха (Нагорный Карабах) с учениками школы Карвачара запрос о прекращении акции был отклонен".

Заместитель директора школы Карачара Ануш Налтакян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что президент Бако Саакян сказал, что будут приняты меры, создана комиссия, и все вопросы будут решены.

"Однако старшеклассники заявили, что требуют безоговорочного выполнения требований Александра Кананяна, потому что полностью согласны с этими требованиями. В итоге ребята предварительно решили... продолжить протест в ущерб учебному процессу", - сказала педагог по телефону.

Отметим, что президент Нагорного Карабаха Бако Саакян и члены правительства 29 января посетили Шаумянский (Карвачарский) район, где провели в Карвачаре рабочее совещание с участием сотрудников администрации Шаумянского района, руководителей общин и директоров школ.

В официальном сообщении пресс-службы президента Нагорного Карабаха говорится, что "были обсуждены вопросы, касающиеся хода осуществления различных программ в районе и существующих проблем", что "Бако Саакян вновь отметил важную роль Шаумянского района в вопросе обеспечения водной безопасности родины и подчеркнул, что в ходе осуществления разных проектов должны неукоснительно соблюдаться природоохранные нормы". В тексте сообщается, что "руководителям компетентных органов были даны поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов", и что "эти вопросы будут всегда находиться в центре внимания государства, а в случае возникновения проблем будут приняты все меры для их устранения".

Корреспондент "Кавказского узла", которая находилась в городе Карвачар, не была допущена на это совещание. Полиция района заявила, что на совещании могут присутствовать только приглашенные лица и журналисты.

17-летний ученик 12 класса школы Карвачара сказал "Кавказскому узлу", что все участники акции полностью солидарны с требованиями, выдвинутыми Кананяном,

"Мы предпочли начать протест вместо уроков, потому что правительство уже несерьезно воспринимает тот факт, что Кананян уже девять дней проводит голодовку, потому мы решили поддержать его, несмотря на то, что причиняем вред нашему образованию. Например, через несколько месяцев у меня выпускные экзамены, но я все отложил, потому что сейчас тоже стоит вопрос нашего будущего - наносят вред нашей природе", - сказал старшеклассник.

Он отметил, что кроме учащихся 10-12-х классов к акции присоединились ученики восьмых-девятых классов - почти 40 школьников.

Протест учащихся поддержали некоторые работники школы

Заместитель директора школы Карвачара Ануш Налтакян сказала, что часть работников школы солидарны с учениками, потому что действительно решается вопрос их края, в какой природной среде они будут жить, став взрослыми.

"Хотя учительский коллектив не одобряет методы, выбранные детьми, но мы понимаем, что хорошо, что дети активны и сопереживают о будущем своего района, потому что здесь живут и будут жить в будущем. Конечно, мы не допустим упущения в учебном процессе, и будут организованы дополнительные уроки при необходимости. Но мы пришли к выводу, что этот вопрос экологии стал глобальным, и крайний метод, который предпочли старшеклассники, возможно, верный. Однако необходимо, чтобы решение проблемы было найдено как можно скорее, потому что от этого зависит здоровье Александра Кананяна", - сказала она.

Она отметила, что "Кананян - известный в районе и многими уважаемый человек, и состояние его здоровья волнует многих", и что "часть учительского и технического состава школы просто не смогла оставаться в стороне, поддержав инициативу старшеклассников".

Историк Давид Егиазарян заметил, что малые ГЭС начали строить в Нагорном Карабахе с 2007-200 годов, но активное строительство началось более четырех лет назад.

"Вначале было 3-4 малых ГЭС в Карвачаре, и такого вреда экологии не чувствовалось. В дальнейшем объемы строительства увеличились, и возрос уровень их влияния на экосистему района. Сейчас многих притоков просто нет - они текут по трубам к турбинам. Кроме того, эти мини-ГЭС построены без учета экологических норм", - сказал Егиазарян "Кавказскому узлу".

Он отметил, что голодовка Кананяна и протест старшеклассников стали не первыми акциями против строительства малых ГЭС, поскольку несколько месяцев назад жители села Нор Вериншен Карвачарского района также выражали свое недовольство.

"Жители села попытались провести акцию протеста, перекрыть автодорогу, однако не было организованности, инициатива сошла на нет", - рассказал историк.

Он подчеркнул, что река, особенно для сельского жителя, является жизненно важным фактором благосостояния. "Это оросительная вода, в некоторых селах даже питьевую воду берут из реки. Кроме того, если здесь в основном жители занимаются животноводством и пчеловодством, то естественно река важна для развития хозяйства. В засушливые сезоны уровень воды в реке Трту понижался, а наличие множества мини-ГЭС просто иссушает реку", - сказал Егиазарян.

Одну из малых ГЭС начали строить именно в том месте реки, откуда поступала питьевая вода в город Карвачар, отметил он. "Строительство не подразумевает соблюдение норм, и проблемы с водой могут негативно повлиять на желание людей полностью обосноваться здесь", - добавил он.

Технический работник школы Алвард Аветьян, которая более 20 лет проживает в Карвачаре, имеет семерых детей и 22 внуков, заявила, что поддерживает объявивших голодовку активистов и акцию старшеклассников.

"Построили в ряд гидроэлектростанции, реки иссушили. Они богатеют, а мы истощаемся, остается, чтоб нам сказали - собирайте вещи и уезжайте. Живу здесь уже 21 год, и что я видела от властей. Ни одного депутата не знаю, ни того, ни другого не знаю. Но во время выборов двери дома не могу закрыть - не закрываются", - сказала она "Кавказскому узлу".

Родные протестующих школьников рассказали о последствиях строительства малых ГЭС

Лусине Карапетян, которая проживает с семьей в Карвачаре 20 лет, рассказала, что ее дочь тоже принимает участие в акции протеста, которую активистка поддерживает.

По ее словам, до строительства малых ГЭС в Карвачарском районе река Трту была полноводной и чистой. "В последнее время ситуация с водой ухудшилась - вода не чистая, бывает ржавая или просто перекрывают", - сказала она "Кавказскому узлу".

Житель Карвачара с 1994 года Ваагн Мовсисян рассказал, что его внук-старшеклассник не спрашивал совета по поводу акции, однако в семье никто не рискнул отговаривать, потому что "дети приняли вынужденное решение".

"Потому что природе наносится непоправимый вред. Желание населения не учитывают. Я не знаком со всеми пунктами требований Александра Кананяна, но с пунктом, что природу губят, полностью согласен", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он также добавил, что до строительства малых ГЭС река Трту была полноводной, богатой рыбой, а леса полны животными, тогда как сейчас "нет ни рыбы, и не видно никаких животных".

Кананян и Погосян продолжают голодовку

Политолог Александр Кананян сообщил "Кавказскому узлу", что девятый день проводит голодовку в городе Карвачар, во дворе своего дома днем, а ночью - на первом этаже дома.

Директор Карвачарского районного медицинского центра Айк Петросян рассказал "Кавказскому узлу", что периодически посещает Александра Кананяна. Однако, по его словам, состояние Кананяна с каждым днем ухудшается, появились проблемы с давлением, наблюдается общая слабость.

"Кананян отказывается от любой медицинской помощи. Продолжает стабильную голодовку. Для девятого дня голодовки, можно сказать, что его состояние можно оценить как нормальное. Тем не менее мы рекомендовали Кананяну по мере возможности поменьше тратить энергию, ограничить передвижение до минимума, находиться в тепле, употреблять больше воды", - сказал Петросян.

По словам Кананяна, власти выполнили только одно из его требований, приостановив строительство новых малых ГЭС в Карвачарском районе на реке Трту.

"Требования остаются все теми же. Строительство должно быть полностью прекращено - этот пункт выполнен. Однако строительная техника должна быть полностью убрана с территорий, где проводится стройка. А политическое руководство Арцаха... должно понять, что начиная с этого момента, они не смогут выдавать новые лицензии на строительство каких-либо мини-ГЭС, более того все строившиеся МГЭС в Карвачарском и Кашатагском районах должны быть демонтированы, а те МГЭС, которые по состоянию на 1 декабря 2019 года функционируют, должны быть приведены в максимально возможное соответствие нормам", - заявил активист.

Он рассказал, что совершил поездку в Кашатагский район, увидел полностью осушенные реки и ужаснулся ситуации, сложившейся после строительства малых ГЭС.

"На севере две из главных рек полностью осушены - это реки Ахавно и Кахочанц. В этом году такая же судьба ждет реку Шалва. Более того, начато строительство МГЭС в верхнем течении реки Акари. Люди должны прекрасно понимать, что Карвачарский и Кашатагский районы нельзя эксплуатировать любыми средствами, в любых объемах, не неся никакой ответственности. Эти районы должны заселяться и комплексно развиваться", - сказал политолог.

Относительно протеста старшеклассников Кананян отметил, что не ожидал такой поддержки, поскольку "здесь люди под сильной административной опекой". По его словам, его поддерживают сотни людей.

"Что касается школьников, то я исключительно восхищен их гражданской ответственностью и человеческим достоинством... Я только попросил, чтобы [они] сохраняли законность, остерегались провокаций и не участвовали в уличных действиях, которые могут... привести к действиям со стороны органов правопорядка", - отметил Кананян.

Житель Степанакерта Мгер Погосян, объявивший голодовку 27 января в Степанакерте, рассказал "Кавказскому узлу", что пока проблем со здоровьем не ощущает, в медицинской помощи не нуждается, и даже есть некое воодушевление, потому что 29 января побывал в Карвачаре, где встретился с Александром Кананяном и старшеклассниками, которые устроили акцию протеста.

"Встречи в Карвачаре меня убедили, что мы начали правильное дело. Увидев школьников, их напористость и уверенность, я понял, что у нас растет достойное будущее. Однако я сожалею, что здоровье Кананяна ухудшается с каждым днем, но храбрость этого человека мне придала уверенности", - сказал Погосян.

Погосян добавил, что намерен продолжать голодовку до выполнения властями заявленных требований.

В поддержку требований Кананяна собрано около 200 подписей

Сбор подписей в поддержку требований Александра Кананяна, который инициировали его единомышленники, начался 28 января.

Житель села Нор Вериншен в Карвачарском районе Нждей Аветьян рассказал "Кавказскому узлу", что сбор подписей проходит в Кашатаге и в Карвачаре.

У нас пока нет данных из Кашатагского района. Однако в селе Нор Вериншен подписи поставили порядка 85 человек, а в селе Нор Геташен - 80 человек. Нам уже сообщили из других сел, что готовы подписаться", - сказал Аветьян.

Педагог школы Карвачара Нелли Даниелян отметила, что 34 работника школы, в основном учителя, после того как 26 старшеклассников подписали петицию, не смогли остаться в стороне.

"Мы поддержали старшеклассников и поставили свои подписи, передали дирекции школы, что присоединяемся к требованиям Александра Кананяна", - сказала Даниелян "Кавказскому узлу".