Суд смягчил условия домашнего ареста Анастасии Шевченко

29 января 2020, 13:12

Апелляционный суд оставил в силе решение о домашнем аресте Анастасии Шевченко, но позволил ей выходить на прогулку и общаться не только с близкими родственниками, сообщил сегодня адвокат ростовской активистки Сергей Бадамшин.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом уже год, с 23 января 2019 года. 16 января суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста до 20 марта.

Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по уголовной статье "Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной". Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. В 2019 году Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Участники круглого стола "Политические заключенные в России в 2019 году" отметили, что дело Шевченко является одним из наиболее показательных примеров усиления политических репрессий в России.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отказался удовлетворить жалобу защиты на продление ареста, со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина сообщил сегодня РБК.

При этом суд смягчил активистке условия домашнего ареста, разрешив ей совершать телефонные звонки, выходить на прогулку, а также общаться со всеми, кроме свидетелей по ее делу, передало сегодня информацию Бадамшина "МБХ медиа". На сайте Третьего апелляционного суда Сочи к 13.12 мск 29 января не появилось информации о смягчении домашнего ареста Анастасии Шевченко.

Ранее Анастасия Шевченко имела право общаться только с адвокатами, детьми и матерью. Защита указывала, что этот запрет "чрезмерный и странный", поскольку даже в СИЗО человек общается с соседями по камере. Активистка жаловалась, что не может поговорить с классным руководителем своего ребенка, записать школьника на курсы к выпускным экзаменам и взять рецепт, чтобы выписать дочери очки.

До 27 августа 2019 года Анастасия находилась в полной изоляции от собственных детей - суд не разрешал активистке даже звонить им. За время ареста Шевченко скончалась ее старшая дочь. Несмотря на просьбы защиты, суд не позволил Шевченко посетить дочь до ее смерти, говорится в биографической справке об Анастасии Шевченко, опубликованной "Кавказским узлом".

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.