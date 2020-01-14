Директор школы в Кабардино-Балкарии поспорил с чиновниками об уроках православия

14 января 2020, 15:55

Администрация Майского района после жалобы родителей учеников и министерской проверки решила объявить выговор директору школы в станице Александровской из-за принуждения школьников к изучению основ православной культуры. Преподавание в школе ведется в соответствии с образовательными программами, возразил руководитель учреждения.

Как писал "Кавказский узел", Минпросвещения Кабардино-Балкарии сочло нарушением навязывание школьникам в станице Александровской изучения "Основ православной культуры" вопреки религиозным убеждениям родителей. Учебный курс "Основы православной культуры" не предусмотрен учебным планом и планом внеурочной деятельности основной образовательной программы, пояснило министерство и рекомендовало администрации Майского района привлечь к дисциплинарной ответственности "лиц, допустивших нарушения".

По словам председателя родительского комитета школы, атамана местной казачьей общины Александра Свиридова, школьный преподаватель основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) прошел подготовку только по одному курсу - "Основы православной культуры", и родителям не дали возможности выбрать между учебными модулями курса. В результате школьники были записаны на "Основы православной культуры", несмотря на то, что среди них есть дети мусульман.

Администрация Майского района получила рекомендации Минпросвещения и намерена выполнить их, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" замглавы администрации по социальным вопросам Ольга Бездудная.

"Мы получили рекомендации министерства и собираемся их выполнять. Принято решение о выговоре в отношении директора школы за слабое руководство, а также ответственных лиц в местном управлении образования за низкий уровень контроля. Как только глава администрации подпишет решения, мы их опубликуем", - сказала она, добавив, что директор школы также объявил учителю выговор.

Школа обязана подготовить кадры для ведения курса по другим религиям, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела дошкольного и общего среднего образования министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарии Алим Мальбахов.

Предмет ОРКСЭ введен в школьную программу по всей России с 1 сентября 2012 года. Предмет включает шесть модулей, из которых ученики или их родители могут выбрать один: "Основы православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", интегрированный курс "Основы мировых религиозных культур" или же "Основы светской этики", говорится на сайте Минобразования России.

"Если родители учеников пишут заявления о выборе других курсов и других модулей для своих детей, то руководство школы и муниципалитет обязаны подготовить дополнительные кадры по запрашиваемым направлениям, чтобы они могли вести другие модули, которые родители указали в своих заявлениях. Руководство школы обязано реагировать на заявки родителей, которые поступают на тот или иной курс", - сказал Алим Мальбахов.

По его словам, ограничений на количество заявок родителей нет. "Нет определенного количества заявок родителей. Но каждая школа на основе своих локальных актов может принимать решения о необходимости подготовки кадров в зависимости от желающих проходить определенный курс учеников. Если есть такой акт, где прописано необходимое количество заявок от родителей, то число заявок должно быть соответствующим", - сообщил чиновник.

Руководитель школы подчеркнул необязательность посещения курса

Директор школы Василий Чепурной настаивает, что ведение курса соответствует образовательным правилам. "Согласно федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 87) и в связи с переходом с 1 сентября 2015 года всех общеобразовательных организаций Российской Федерации на новые образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС) введена новая предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР). В соответствии с примерной основной образовательной программой ФГОС данная область реализуется в четвертых классах в виде модулей "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ), в пятых классах через обязательный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и в шестых-девятых классах - по выбору школы. Согласно нормам части 2 статьи 28 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор школы.

Поэтому, по его словам, в школе № 9 станицы Александровской с 2016 по 2019 год курс "Основы православной культуры" входил в основную образовательную программу и учебный план школы и преподавался факультативно в шестых классах.

В 2019-2020 учебном году в связи с введением предметов "Второй иностранный язык" и "Родной язык и родная литература" из-за нехватки часов в учебном плане факультативный курс "Основы православной культуры" в 6-х классах велся "через внеурочную деятельность (кружок)" в соответствии с письмом Минобразования России от 1 сентября 2016 года. В этом письме говорится, что "целесообразным также является включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей и включения занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность, в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся», пояснил руководитель школы.

"Из желающих учащихся шестого "А" и шестого "Б" классов была сформирована группа численностью 23 человека. Занятия проводились раз в неделю по 40 минут после уроков с устного согласия родителей. Учащиеся посещали курс добровольно, дети из мусульманских семей к изучению курса не привлекались. Домашние задания и оценки рабочей программой не предусмотрены, поэтому задания не задавались, оценки не выставлялись. А учитель прошла обучение в Пятигорске, в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования "Пятигорский государственный лингвистический университет" по программе "Основы религиозных культур и светской этики" и имеет подтверждающее удостоверение", – рассказал Василий Чепурной.

Этот курс носит познавательный характер, не является обязательным и не сопровождается совершением религиозных обрядов, изучением молитв и посещением служб, подчеркнул директор школы.

"В качестве основной образовательной цели предусматривается приобщение детей к высоким нравственным общечеловеческим ценностям, заложенным в любой религии: добру, справедливости, милосердию, почитанию старших, сопереживанию, гуманности. При изучении затрагиваются такие важные темы, как семья, труд, творчество, искусство, архитектура, живопись, музыка", – сообщил он.

Родители школьников разъяснили претензии к педагогам

Председатель родительского комитета школы Александр Свиридов сообщил, что еще не ознакомился с результатами проверки Минпросвещения. "Я еще не знаком с результатами проверки и реакцией министерства, хотя проверка была инициирована мной, в связи с тем, что я был у министра 12 декабря 2019 года и передал заявление родителей. Но мне пока не отправляли никаких бумаг о результатах проверок. Дети только начали ходить в школу после каникул, и мы пока не знаем, будет ли продолжен этот курс", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Свиридов.

По его словам, он и другие родители не возражают против самого курса, но не согласны с методами преподавания. "Мы не против этого предмета, мы не против православия. Наша жалоба связана с педагогом. [...] Мы против того, как этот курс проводится преподавателем. Курс не является обязательным, в школьной программе шестого класса его вообще нет. Но почему-то его проходят. Ребенок из смешанной семьи, где мама русская, а отец – балкарец, говорит учительнице, что родители не разрешают ходить на этот курс, на что она отвечает, что раз мама русская, то надо ходить и учить этот предмет", - пояснил Свиридов.

Член родительского комитета Анастасия Дорофеева также не возражает против курса "Основы православной культуры". "Я хочу особо отметить, что мы не против преподавания курса "Основы православной культуры", и мы не выступаем против православия. Наши претензии связаны с учителем, которая ведет этот факультативный курс. То есть он не является обязательным предметом, но она требует присутствия всех учеников. И когда моя дочь сказала ей, что мама не хочет, чтобы она посещала этот курс, учительница заявила при всех, что [...] моя дочь обязана слушать этот курс, как и все остальные. Вот что меня возмутило", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анастасия Дорофеева.

Мать школьницы подчеркнула, что религиозным воспитанием дочери занимается сама и считает это достаточным. "Я не считаю, что она должна ходить на эти курсы. Для шестого класса это не является такой необходимостью. Я с ней занимаюсь дома. Ей нравится рисование, пусть лучше использует это время на то, что ей нравится, а не на то, что навязывают", - сказала Анастасия Дорофеева.

Реакцией министерства на жалобу родителей Анастасия Дорофеева, по ее словам, удовлетворена. "В принципе, довольна проверкой. После каникул атмосфера в школе, по словам дочки, была совсем другой. Все учителя были предельно вежливыми и внимательными. Я боялась, что после наших жалоб ситуация ухудшится, и к детям будет другое отношение, будет давление. Но нет, результат положительный. На курс "Основы православной культуры" дочка еще не ходила, он по субботам", - сказала 13 января жительница станицы.

Напомним, что в декабре 2019 года чиновники в Эльбрусском районе потребовали от учителей составлять списки учеников, которые не празднуют Новый год по религиозным убеждениям. Педагоги намерены не оставлять детей "наедине с фанатиками-родителями", объяснила инициативу антитеррористической комиссии представитель управления образования.

Составление списков вызвало резкую критику со стороны пользователей Facebook, которые сообщили о подобной работе и в других районах Кабардино-Балкарии. Инициатива антитеррористической комиссии неуместна в светском государстве, указали тогда юрист Тимофей Широков и правозащитник Александр Верховский.