Кантемир Балагов. скриншот видео канала Zoom, https://www.youtube.com/watch?v=8v8k6sd5tCE

12 января 2020, 04:21

Кантемир Балагов получил приз Международной федерации кинопрессы

Режиссер из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов получил приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы за фильм "Дылда". 

Как сообщал "Кавказский узел",  "Дылда" получила несколько призов международных кинофестивалей и стала одной из 10 работ, попавших в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Номинанты на премию будут объявлены 13 января, а церемония награждения намечена на 9 февраля.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде. Премьера фильма состоялась 20 июня 2019 года в Москве. На показ в основном пришла молодая аудитория. С 20 июня по 15 июля 2019 года кассовый сбор картины в России превысил 25 миллионов рублей, из которых более 2,8 миллиона рублей было собрано в день премьеры.

Приз FIPRESCI Международной федерации кинопрессы был присужден в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на 31-м международном кинофестивале в Палм-Спрингс, Балагов лично представил фильм на фестивале, однако на церемонии награждения не присутствовал, так как вернулся в Россию, сообщает сегодня, 12 января "Интерфакс".

"Признание "Дылды" для меня особенно ценно и важно, потому я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России", - приводит агентство слова режиссера.

Кинофестиваль в Палм-Спрингс проводится ежегодно с 1989 года и неофициально считается своеобразной репетицией предстоящей церемонии вручения наград Американской киноакадемии ("Оскара"). На кинофоруме в Палм-Спрингс традиционно работает только одно жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI, оно присуждает главные награды, пишет РИА "Новости".

Кантемир Балагов не побоялся языком искусства говорить о том, что замалчивается, за что был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа 2016",  говорится в биографической справке о режиссере на "Кавказском узле".

Примечание:

"Дылда" Балагова получила награду на Стокгольмском фестивале", "Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу двух фестивалей", "Дылда" Кантемира Балагова номинирована на "Оскар".

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