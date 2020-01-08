Учения военных летчиков прошли на Кубани

08 января 2020, 07:32

Экипажи штурмовиков Су-25СМ на учениях в Краснодарском крае преодолели систему противовоздушной обороны и уничтожили командный пункт условного противника, отчитались сегодня военные.

В учениях приняли участие экипажи штурмовиков Су-25СМ авиаполка, базирующегося в Краснодарском крае. Они тренировались пилотировать самолеты в горной местности и "сложных метеорологических условиях", сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

В числе заданий, выполненных летчиками, было преодоление системы ПВО и уничтожение командного пункта условного противника с помощью ракет и пушек.

"К полетам было привлечено более 50 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано семь самолетов", - говорится в сообщении ЮВО, размещенном сегодня на сайте Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 5 января Минобороны отчиталось о поставке в войска Южного военного округа в 2019 году более 1,2 тысячи единиц нового вооружения, в том числе спецтехники, танков и кораблей.

В сентябре 2019 года на юге России прошли масштабные учения артиллеристов. Они стали показательными итогами летнего обучения военных, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Среди потенциальных районов применения артиллерии аналитики перечислили границы с Грузией, Украиной и странами Балтии.

Учения на юге России продолжились и в наступившем году. Так, 6 января более 3000 мотострелков отработали тактику борьбы с условным противником в Северной Осетии.