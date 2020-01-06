Учения мотострелков в Северной Осетии, 6 января 2020 года. Фото пресс-службы Южного военного округа.

06 января 2020, 16:39

Учения мотострелков прошли в Северной Осетии

Более трех тысяч мотострелков сегодня отработали тактику борьбы с противником на учениях в Северной Осетии.

Военнослужащие мотострелкового соединения провели двусторонние тактические учения на полигоне Тарское в Северной Осетии. Более трех тысяч солдат в одиночку, а также группой преодолели специальную психологическую полосу препятствий и уничтожили условного противника.

«Военнослужащие преодолели более 30 препятствий, в том числе: проволочные заграждения, рвы, окопы, подземные ходы, извилистые коридоры, подвесные мосты и другое», - говорится в сегодняшнем сообщении Южного военного округа, размещенном на сайте Минобороны России.

В рамках учений были отработаны маневры борьбы с условным противником на заминированном автомобиле. Для создания обстановки, приближенной к боевой, использовались средства имитации огня, шумовых эффектов, взрывов, холостые патроны. В учениях проверялась психологическая подготовка военнослужащих, отмечается в сообщении.

Отметим, что войска Южного военного округа регулярно проводят учения с участием военнослужащих частей, расположенных на территории России, и российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Так, 5 января на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии прошлисоревнования по скоростной стрельбе, участие в которых приняли более ста снайперов российской военной базы.

"Кавказский узел" писал, что 5 января Минобороны России заявило о поставке в войска Южного военного округа в 2019 году более 1,2 тысячи единиц нового вооружения, в том числе спецтехники, танков и кораблей.

Прошедшие в сентябре 2019 года учения 13 тысяч артиллеристов на южных полигонах России - показательные итоги летнего обучения военных, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Среди потенциальных районов применения артиллерии они перечислили границы с Грузией, Украиной и странами Балтии.

Примечание:

"Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России", "Учения более 400 артиллеристов прошли в горах Чечни", "Масштабные учения ракетчиков прошли на Северном Кавказе и в Южной Осетии".

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