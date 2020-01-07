Менеджер Макгрегора озвучил предложение о его поединке с Нурмагомедовым в Москве

07 января 2020, 20:37

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в России мог бы стать поединком гигантского масштаба, заявил сегодня менеджер ирландского бойца. Любой поединок в рамках UFC в Москве невозможен из-за больших материальных затрат, считает отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов одолел ирландца Конора Макгрегора и сохранил пояс чемпиона в легком весе. От реванша с Макгрегором Нурмагомедов отказался. "Хабиб хочет драться с [Тони] Фергюсоном, а потом закончить карьеру", - рассказал тогда дядя бойца Алекс Нурмагомедов. 7 сентября 2019 года Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в трех раундах в поединке в Абу-Даби, защитив титул чемпиона UFC в легком весе, и настроился на бой с американцем Тони Фергюсоном. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке.

Российский боец смешанных боевых искусств, получивший среди спортсменов прозвище «Орел», уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов планировал бой с Тони Фергюсоном с 2014 года четыре раза, но поединки по различным причинам отменялись. После боя с Элом Яквинтой в апреле 2018 года спортсмен стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом, следует из биографии Хабиба Нурмагомедова, размещенной на "Кавказском узле". На "Кавказском узле" опубликована также биография Конора Макгрегора.

В команде Макгрегора предложили провести реванш с Нурмагомедовым в Москве

Сейчас говорить о новом бое между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором преждевременно, так как оба готовятся к очень важным своим поединкам, но в будущем такой бой в Москве мог бы стать поединком гигантского масштаба, высказал мнение сегодня менеджер ирландского бойца Оди Аттар. Макгрегор ближайший бой проведет 19 января против американца Дональда Серроне.

"Почему бы не провести в будущем реванш в Москве? Конора любят в России, понятно, что и Хабиб очень популярен. Это было бы очень зрелищно - провести такой бой в России, это было бы невероятное мероприятие гигантского масштаба ", - заявил Оди Аттар, слова которого приводит ТАСС.

Сегодня же тренер Конора Макгрегора Питер Куилли рассказал, что ирландец будет болеть за Тони Фергюсона в бою с Хабибом Нурмагомедовым, так как в случае проигрыша российского спортсмена появится возможность новой его встречи с Макрегором.

«Если бой Хабиба и Тони состоится, Конор рассчитывает на победу Фергюсона. В этом случае его шансы заполучить реванш с Хабибом резко возрастают. Конор реально смотрит на вещи. Он понимает, что если Хабиб победит Фергюсона, он будет ставить условия, и от его решения будет зависеть, даст он реванш Конору, или нет. Если же Хабиб проиграет, бой с Конором будет для него наилучшим и единственным вариантом», – заявил Питер Куилли, слова которого сегодня привел портал Sport24.ru.

Комментарии Хабиба Нурмагомедова, его тренера или других представителей относительно заявлений Аттара и Куилли не поступали. На странице Нурмагомедова в Instagram такой информации к 20.35 мск 7 января нет.

Хабиб Нурмагомедов после боя с Макгрегором получил высшую награду Дагестана и предложение стать помощником главы республики Владимира Васильева, говорится в материале "Кавказского узла" "Итоги года в Дагестане: расстрел в Кизляре, аресты чиновников и гонения за нравственность".

Глава UFC Russia сообщил об отсутствии планов по поводу организации поединка Хабиба в России

Поединок чемпиона Хабиба Нурмагомедова в России будет иметь очень большую популярность, считает и глава UFC Russia Андрей Громковский, интервью с которым ТАСС опубликовало также сегодня ранее.

"Любой бой с участием Хабиба в России будет очень популярным. Люди захотят прийти и увидеть поединок одного из величайших бойцов в истории смешанных единоборств. Нет сомнений, что мы соберем большое количество людей на арене, если такой бой будет", - заявил Андрей Громковский.

При этом, по его словам, несмотря на желание организовать поединок Нурмагомедова в России, пока никаких конкретных планов по этому поводу нет. "Понятно, что могут быть различные обсуждения, которые ведутся на эту тему. Но пока конкретную дату и место мы назвать не можем", - подчеркнул Андрей Громковский.

Примечательно, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает бой своего сына в России невозможным, так как, по его словам, UFC не даст России право провести такой бой. «Такой большой бой в России не сделают. Я в это не верю. Потому что эти шоу, бои сделаны для зарабатывания денег UFC», - заявил Абдулманап Нурмагомедов 30 декабря 2019 года в интервью «Спорт-Экспресс».

Абдулманап Нурмагомедов подтвердил, что российская сторона должна заплатить UFC не менее 20 миллионов долларов для проведения шоу с боем Хабиба. «Это минимальная сумма, потому что на Хабибе сейчас зарабатывают очень большие деньги. Я не думаю, что в UFC готовы кому-то уступить Pay-per-view», - добавил Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов провел поединок с Конором Макрегором в Лас-Вегасе. Он победил ирландца в четырех раундах. Сразу после боя у Нурмагомедова возник словесный конфликт с тренером Макгрегора, находившимся возле октагона. Перепрыгнув через ограждение, Хабиб бросился на тренера. Началась массовая драка, в ходе которой на ринг выскочили члены команды Нурмагомедова, некоторые из которых обменялись ударами с Макгрегором. Пояс чемпиона не был вручен Нурмагомедову на ринге. После боя боец публично извинился за то, что устроил потасовку и заявил о том, что Макгрегор провоцировал его своими оскорблениями. Тем не менее, Атлетическая комиссия штата Невада (США) вынесла решение дисквалифицировать Нурмагомедова на 9 месяцев (начиная с даты боя) и оштрафовать на полмиллиона долларов.

Напомним, 24 октября 2019 года Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве, заявив, что его реванш с Хабибом Нурмагомедовым неизбежен. Он уличил дагестанского бойца в непатриотизме, заявив, что тот не выходит на бой с российским флагом. Кроме того, Макгрегор дал нелестную оценку землякам Хабиба. После этого отель в Москве, где остановился Макгрегор, взяли под охрану, так как сотни людей, возмущенных высказываниями бойца, пытались подкараулить его у гостиницы.