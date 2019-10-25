Сотни людей осадили отель Макгрегора после его слов о дагестанцах

25 октября 2019, 21:20

Отель в Москве взят под охрану, после того, как несколько сотен человек, возмущенных словами ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора о дагестанцах, пытались подкараулить его. Один из молодых людей попал на открытую тренировку бойца и швырнул в него бутылку.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве, заявив, что его реванш с Хабибом Нурмагомедовым неизбежен. Он уличил дагестанского бойца в непатриотизме, заявив, что тот не выходит на бой с российским флагом. Кроме того, Макгрегор дал нелестную оценку землякам Хабиба.

7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов одолел ирландца Конора Макгрегора и сохранил пояс чемпиона в легком весе. 16 октября 2018 года Нурмагомедов отказался от боя-реванша с Макгрегором, хотя тот предложил ему 15 млн долларов. Однако 1 января президент UFC Дэйна Уайт заявил, что повторная схватка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова пройдет в 2019 году.

Отель в центре Москвы, где остановился Конор Макгрегор, сегодня взяли под усиленную охрану. У отеля находятся порядка 100 человек, среди которых как поклонники Макгрегора, так и те, кого оскорбили слова спортсмена о дагестанцах, сообщил в 16.12 мск ТАСС.

Утром в пятницу "к отелю на Тверской, где остановился Конор Макгрегор, пришло около 250 человек", а "для обеспечения правопорядка привлекли около 25 бойцов ОМОНа", сообщало издание "РИА Новости Спорт" в своем Twitter.

Выходцы с Кавказа, оскорбленные словами Макгрегора на пресс-конференции, с вечера 24 октября начали собираться у отеля в надежде подкараулить ирландского спортсмена. "С вечера четверга [...] у отеля находятся порядка 100 человек, среди которых есть поклонники Макгрегора, а также люди, которые негативно отреагировали на оскорбления ирландца в адрес жителей Дагестана", - сообщил сегодня "Чемпионат.com".

"Макгрегор затронул наших братьев. Мы приехали сюда, чтобы поддержать их. Что бы ни происходило, мы будем здесь стоять, пока все не разъедутся. Можем ему мнение свое высказать, если будет возможность. Мы бы с удовольствием увидели его. Только в любом случае его здесь не будет, потому что он знает последствия", - приводит издание слова уроженцев Дагестана, которые приехали к отелю минувшей ночью.

Люди, собиравшиеся у отеля, выражали намерение побить Макгрегора. "Людей не смущало, что они могут побить Конора толпой: "Конор оскорбил весь дагестанский народ. Бить толпой – не очень? За его слова – очень!" - описывает ситуацию у отеля Instagram-паблик winnie_the_vine. На фотографии видны несколько десятков молодых людей, стоящих у здания отеля.



Молодой человек бросил бутылку в Макгрегора "за брата"

Макгрегор к собравшимся не вышел, но один из уроженцев Дагестана попал сегодня днем на открытую тренировку спортсмена, где в большом количестве присутствовали журналисты. Молодой человек бросил в Макгрегора бутылкой, но тот увернулся. Охрана вывела молодого человека. "Я ничего не хотел, я журналист", – приводит его слова Sports.ru.

Видео инцидента опубликовано на странице redfurymma_official в Instagram. Прежде чем бросить в Макгрегора бутылку, молодой человек обратился к нему по-английски с вопросом: "Ты помнишь, что сказал про дагестанцев вчера? Ты ненавидишь Хабиба и его команду, но зачем это говорить про всех?". Макгрегор попытался ответить на вопрос: "Я объясню. Из-за всего того неуважения ко мне, которое они демонстрировали...". "Мой отец, мои братья - они трусы?" - перебил Макгрегора парень. Ирландский спортсмен ответил утвердительно и в него полетела бутылка. "Это тебе за моего отца! За моего брата!" - выкрикнул молодой человек.

После инцидента на тренировке Конор Макгрегор появился в эфире юмористического вечернего шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале и обратился к Хабибу Нурмагомедову. "Хабиб, если ты думаешь о том, где меня искать, вот он я. Сижу здесь, у Урганта", - цитирует ирландского бойца RT.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.