Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

26 ноября 2019, 08:53

Поединок дагестанского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном запланирован на 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября 2019 года Хабиб Нурмагомедов, получивший среди спортсменов прозвище «Орел», победил американца Дастина Порье в трех раундах в поединке в Абу-Даби и настроился на бой с американцем Тони Фергюсоном.

7 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов одолел ирландца Конора Макгрегора и сохранил пояс чемпиона в легком весе. От реванша с Макгрегором Нурмагомедов отказался. "Хабиб хочет драться с [Тони] Фергюсоном, а потом закончить карьеру", - рассказал тогда дядя бойца Алекс Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном, сообщил глава UFC Дана Уайт. Он уточнил, что бой должен пройти 18 апреля 2020 года на арене Barclays Center в Нью-Йорке. По словам Уайта, Фергюсон еще не подписал соглашение на бой с Нурмагомедовым, но заинтересован в этом поединке, пишет сегодня РИА Новости.

Менеджер дагестанского бойца Али Абдельазиз подтвердил информацию о планах на поединок. "Орел приземлится в [нью-йоркском] Бруклине 18 апреля. Это всё для фанатов", - приводят его слова "Известия".

Хабиб Нурмагомедов планировал бой с Тони Фергюсоном с 2014 года четыре раза, но поединки по различным причинам отменялись, следует из биографии Хабиба Нурмагомедова, размещенной на "Кавказском узле".