Пользователи соцсетей из Ингушетии и Чечни поспорили о разрушении древних башен

07 января 2020, 17:30

Мотивов для вывоза камней с петроглифами из ингушского села Бейни в Чечню не было, возразил историк Хасан Бакаев на заявление Совета тейпов ингушского народа. Чеченские и ингушские пользователи YouTube поспорили об обоснованности заявления Совета тейпов. В заповеднике, где находятся разрушенные башни, заявили, что не знают об обстоятельствах задержания подозреваемых.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 января глава совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев заявил, что два человека, заподозренные в разрушении древних башен в селе Бейни, перевозили арочные перекрытия в Чечню. Он добавил, что знает, но не хочет называть фамилии задержанных. Пользователи YouTube призвали назвать имена как тех, кто задержан, так и тех, кто покупал камни из башен.

Сообщение о том, что в Ингушетии на днях выбили арочные камни в шести башнях в селе Бейни, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 15 декабря 2019 года. "Несколько дней назад были разобраны арки для вывоза. Башни держатся именно на угловых и арочных камнях. Складывается опасная ситуация для башен", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Доктор исторических наук Хасан Бакаев, осудив разрушение ингушских башен, выразил недоумение по поводу заявления о вывозе камней в Чечню. "Для чего? Для того, чтобы встроить эти камни в чеченские башни и выдать ингушские петроглифы за чеченские? Но зачем чеченцам ингушские петроглифы? Я бы понял мотивы такого воровства, если бы у чеченцев на кладке башен было мало петроглифов и они хотели бы сравняться в этом смысле с ингушами. Но дело обстоит ровно наоборот: на чеченских башнях много петроглифов, а на ингушских их мало", - заявил Бакаев. В подтверждение своего мнения он сослался на статью доктора исторических наук В.И. Марковина.

Пользователь соцсети Naxço Grozny привел целый ряд аргументов против озвученной ингушскими активистами версии. "На дворе XXI век, арку сегодня не своруешь для того, чтобы влепить ее где-то в одну из башен. У каждой арки десятки изображений в документах. Куда бы ее ни вклеили, ее легко узнают", - написал, в частности, этот комментатор.

"Доказательств у них нет", - уверен Magomed Khadzhiev. Пользователь Мансур Дадагов усомнился даже в самом факте хищения камней. "Я думаю, что никакой кражи башенных камней в Ингушетии не было", - написал он, заявив об "информационной войне" со стороны ингушских активистов.

К 17.30 мск 7 января публикация Хасана Бакаева собрала 141 "лайк" и 26 комментариев. Комментаторы позиционируют себя как жители Чечни, но "Кавказский узел" не может проверить, так ли это.

"Известно, что камни продавались, разрушались для этого башни, это большой ущерб культурному наследию республики. Они не рассчитывали, что эти вопиющие случаи вызовут такой большой резонанс в ингушском обществе, поднимется шум, привлекут внимание", - заявил ранее глава Совета тейпов ингушского народа. Видео с обращением Мурада Даскиева к членам совета тейпов было опубликовано 4 января на канале совета в YouTube. К 17.30 мск 7 января оно собрало 11,9 тысячи просмотров и 791 комментарий. На 454 отметки "нравится" приходится 99 "не нравится". У канала 19,1 тысячи подписчиков.

Пользователи YouTube поспорили о правоте главы Совета тейпов

"Не хотят называть своих, кто воровал. Пусть назовут тогда тех чеченцев, кто скупал... А так, пустой треп. Нашли на кого свалить", - прокомментировал видео пользователь Сев. Кав. "Вот как это назвать? Фамилии преступников не называть, а чеченцев обвинить в скупке краденого?" - возмутился OND TOP.

"Я думаю они свои [камни] продавали, и это их право, я считаю", - заявил NAHCHOY NAH IZGOI MIRA. "Они продавали не только свои, но и чужие. А именно, в прошлом (2019. - Прим. "Кавказского узла") году с наших башен из аула Пуй [в Ингушетии] тоже украли и продали", - возразил Магамед Пугоев.

"Вы точно узнаете, что мы сделаем со своими - мы не спрячем своих виновников, как вы", - заявила в комментариях Хавра Назирова, позиционирующая себя как жительница Ингушетии. "Воры и те, кто продавал, и те, кто покупал" - заявил bagdar dar.

Разлад в отношения между чеченцами и ингушами внесло подписанное в сентябре 2018 года соглашение об административной границе между двумя республиками. Ингушские активисты уверены, что Чечне достались их исконные земли, а чеченское руководство считает, что спорные земли всегда относились к территории Чечни. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон". "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

В заповеднике ничего не знают о задержанных

Представитель Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании подозреваемых. "По вопросу о ходе доследственных мероприятий по факту разрушения объектов в селе Бейни хотелось бы сообщить, что учреждение не располагает информацией о принятых отделом полиции по Джейрахскому району мерах", - процитировало его сегодня издание "Ингушетия".

Отсутствие информации в заповеднике объяснили праздничными днями и тем, что со стороны правоохранительных органов никаких уведомлений не было. При этом в Джейрахском районе, несмотря на праздники, проводится внеплановый мониторинг памятников истории и культуры, передало издание слова представителя заповедника.

Ранее работники музея-заповедника в Ингушетии обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни. Глава Джейрахского района 15 декабря обратился к жителям и гостям района с просьбой сообщить, если они что-то знают об этом инциденте. Ингушские историки призывали власти защитить древние башни от вандализма, отметив, что случай в Бейни далеко не первый.

На сайтах ингушского главка МВД и республиканского управления Следкома к 16.40 мск также не появилось информации о задержании подозреваемых.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".