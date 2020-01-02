Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел

02 января 2020, 08:56

Позиции азербайджанских войск в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 30 раз за сутки, подсчитало сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 января Азербайджан обвинил Армению в 22 обстрелах своих позиций, в том числе из крупнокалиберных пулеметов. Позиции азербайджанских военных за сутки были обстреляны в восьми приграничных селах, сообщило Минобороны страны.

В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое число обстрелов своих позиций за 10 лет, а Азербайджан с 20 июня по 17 июля сообщал о почти полном затишье на фронте. Однако возникла и негативная тенденция – постепенное сближение боевых позиций Армении и Азербайджана за счет сокращения нейтральной полосы, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Режим прекращения огня за сутки был нарушен за сутки 30 раз, стрельба велась как со стороны Армении, так и с позиций "близ оккупированных сел", сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Ашагы Аскипара Газахского района, в селах Алибейли, Асрик Джырдахан Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Газахский, Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Напомним, что количество обстрелов, указанное в ежедневных сводках Минобороны Азербайджана, резко снизилось после того, как 28 сентября 2018 года руководители Азербайджана и Армении договорились создать механизм предотвращения нарушений перемирия. Если в сентябре 2018 года Азербайджан ежедневно фиксировал от 73 до 113 обстрелов в зоне конфликта, то с октября того же года, по данным "Кавказского узла", Азербайджан сообщает о максимум трех десятках обстрелов за сутки.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны договорились о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".