Пользователи Instagram поспорили о причинах атаки на полицейских в Магасе

01 января 2020, 21:28

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал силовиков, призвав их усилить меры безопасности после нападения на пост ДПС в Магасе. Одни пользователи Instagram сочли ответственными за инцидент полицию, другие указали на родителей, чьи дети становятся террористами.

"Кавказский узел" информировал, что 31 декабря 2019 года двое нападавших на въезде в Магас сбили своим автомобилем стоявшего у дороги сотрудника ДПС, а потом напали с ножами на экипаж полиции. По данным силовиков, нападавшими были Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев - мастер спорта по армрестлингу. Мизиев убит, Имагожев ранен и помещен в реанимацию. Погиб также один из полицейских, Зелимхан Кокорхоев, его похоронили сегодня в родном селе Средние Ачалуки. Еще три силовика получили ранения и госпитализированы.

Глава Ингушетии раскритиковал силовиков

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил, что на внеплановом заседании Антитеррористического комитета указал на необходимость дополнительных мер по предотвращению инцидентов, подобных нападению на пост ДПС в Магасе. "Рекомендовал [силовикам] принять исчерпывающие меры по обеспечению, как собственной безопасности, так и безопасности жителей и гостей республики. Впереди много значимых дат и мероприятий. Подобное не должно повториться!" - написал Калиматов сегодня на своей странице в Instagram.

К 21.28 мск 1 января 2020 года публикация на странице Калиматова собрала 998 "лайков" и 118 комментариев.

На совещании Калиматов раскритиковал силовиков. "Перед праздниками все отчитались о готовности, при этом допущена такая трагедия. Очевидно, что усиление было слабым, на лицо абсолютная недоработка. Кто-то отвлекся, кто-то не сработал по инструктажу, в итоге убийство человека в центре города. После произошедшего сотрудники сразу надели шлемы и бронежилеты, а что они делали до этого?" - процитировал сегодня Калиматова "Интерфакс".

Калиматов спровоцировал дискуссию о виновниках нападения

Пользователь соцсети pilgrim_neo выразил удивление тем, что подобные меры не были приняты заранее. "Почему в эти дни не было усилены ОМОНом посты ДПС?!" - написал он. "У нас уже долгое время было спокойно. Теперь нужно опять ввести этот произвол", - отметил _1955_ing_.

Пользователи Facebook ранее выдвинули предположение, что нападавшие на пост ДПС в Магасе были завербованы самими силовиками. Фотография, на которой предполагаемые участники предновогоднего нападения на силовиков позируют с ножами на фоне флага запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", смонтирована, указали другие пользователи соцсети.

"Это вина министра МВД!" - заявил patriot_06__.

Пользователь targimkhonoev не согласился с этим мнением. "Это наша общая слабость. День и ночь надо следить за детьми и даже быть жесткими и жестокими, иначе докатимся до средневековья. Не надо обвинять главу или других, мы сами виноваты. Породили детей - контролируйте их, это обязанность родителей!" - написал он.

Роль семьи в профилактике насильственного экстремизма на Кавказе недооценена, органам власти и неправительственным организациям следует сосредоточиться на обучении родителей общению с взрослеющими детьми, базовым навыкам педагогики и семейной психологии, консультировать их при возникающих трудностях , а также оказывать социальную помощь и поддержку, указала в своей статье, подготовленной для "Кавказского узла", исследователь Виктория Гуревич.

Меры безопасности не помогут решить проблему - нужно закрыть мечети, где пропагандируют радикальные взгляды, считает zeppelin__777. "Нужно определить, откуда эти террористы берутся. А появляются они потому, что в нашей республике совершенно свободно действуют около 15-20 мечетей, в которых собираются люди, исповедующие вахаббизм-радикализм! И так называемые имамы этих мечетей являются фактически пропагандистами этой искаженной идеологии! Необходимо закрыть все эти мечети!" - призвал пользователь.

Ing_lionn указал, что эта проблема стала актуальной еще при прошлом главе республике, Юнус-Беке Евкурове. "У нас в Республике Ингушетия даже в рядах ФСБ имеются так называемые сторонники "по сунне", и в друзьях у них <те, кто> вводят смуту в обществе, и даже в чужих семьях <насаждают> свои уставы и кодексы. Сыновья-подростки начали не слушаться своих родителей, даже обвиняя их в неправильном воспитании самих себя", - написал он.

Бывший глава республики Юнус-Бек Евкуров объявлял о роспуске муфтията Ингушетии и контроле проповедей в мечетях, а священнослужители грозили Евкурову шариатским судом. В мае 2018 года ингушский муфтият постановил отрешить Евкурова от мусульманской общины, заявив о притеснении работников "Духовного центра мусульман Ингушетии" и имамов в республике. В сентябре 2019 года, уже при Калиматове, Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста о ликвидации местного муфтията.

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