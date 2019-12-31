Отправка новобранцев в армию вызвала споры среди жителей Чечни

31 декабря 2019, 06:50

400 призывников из Чечни отправились служить в подразделения Южного военного округа, еще сто остались служить в республиканских подразделениях Росгвардии. Местные жители высказали различные мнения о том, стоит ли молодым чеченцам служить в российской армии.

Как писал "Кавказский узел", первый за 22 года масштабный призыв срочников из Чечни прошел осенью 2014 года. В армию тогда были отправлены 500 новобранцев. С тех пор размер квоты не менялся при том, что общий призывной контингент в Чечне превышает 80 тысяч человек. В декабре 2018 года 400 призывников из Чечни были направлены на службу в подразделения Южного военного округа, еще сто остались служить на территории Чечни.

В рамках осенней призывной кампании на военную службу отправлены 500 чеченских призывников, сто из которых будут проходить военную службу в Росгвардии, сообщил 30 декабря корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник военного комиссариата республики.

«Призывная кампания этого года в республике завершена в полном объеме. На действительную военную службу направлены 500 призывников. Из них 400 человек в части и соединения министерства обороны в Южном военном округе, еще сто - в подразделения Росгвардии. География службы наших новобранцев достаточно обширна. Это Крым, Севастополь, Волгоград, Краснодар, Владикавказ, Майкоп и так далее. Те призывники, что распределены в Росгвардию, будут служить в полку имени Ахмата Кадырова в Грозном, а также батальоне «Юг», что дислоцирован в Веденском районе», - сказал он.

По его словам, в полк Росгвардии имени Ахмата Кадырова (бывший батальон «Север»), направлено служить 75 человек, 25 новобранцев пополнили ряды батальона «Юг».

«Накануне все 100 новобранцев подразделений Росгвардии приняли военную присягу. Торжественная церемония с участием военного командования, представителей духовенства и родственников солдат прошла на территории полка имени Ахмата-хаджи Кадырова», - рассказал собеседник.

Пост о принятии присяги новобранцами специального моторизованного полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии опубликован в сообществе "ЧП Чечня" в соцсети Instagram. По данным на 05.30 мск сегодня, 31 декабря публикация набрала 1163 отметки "Нравится" и 19 комментариев.

В публикации цитируются, в частности, слова командира полка майора Магомеда Тушаева, который сказал, что с момента принятия присяги они "становятся полноправными защитниками своего Отечества".

«Присягнули, чтоб бить недовольных людей дубинками», – заметил mangust__777.

«Кафирам (неверным) служить», - написал hocman_579.

«Отечеству. Это так смешно», - полагает _mister_tt.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла жители Чечни высказали различные мнения относительно того, должны ли молодые люди из республики служить в армии Российской Федерации.

«Мнения у людей на этот счет просто полярные. Одни считают, что наши парни не могут и не должны служить в той армии, которая нас уничтожала в две последние войны. Другие, наоборот, уверены в том, что это необходимо. Так что однозначного ответа на этот вопрос не было и вряд ли будет. И у противников, и у сторонников этого своя правда», - сказал Адлан.

«Прежде я был против того, чтобы наши парни служили в армии под началом воевавших здесь офицеров. Но теперь моя точка зрения изменилась. Пусть наши ребята служат, делают военную карьеру, добиваются своих целей. Сегодняшние реалии отличаются от тех. что были в начале 2000-х», - считает Салавди.

«Спросить меня, то я за то, чтобы наших ребят брали в армию. Что они здесь видят, что могут себе позволить? Да практически ничего, если только не состоят в родстве с каким-нибудь большим начальником. Ни возможностей получить хорошее образование, ни трудоустроиться и сделать карьеру. А так есть шанс развиваться по военной линии или по линии других структур, достаточно лишь себя проявить на службе», - полагает Марина.