Наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане

23 декабря 2019, 18:40

Вбросы, "карусели", удаление наблюдателей с участков и другие нарушения зафиксировал на муниципальных выборах в Азербайджане Центр мониторинга выборов и обучения демократии. Аналитики констатировали отсутствие острой борьбы между кандидатами.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в Азербайджане открылись более пяти тысяч избирательных участков для голосования на муниципальных выборах. Борьбу за более чем 15 тысяч мест в 1600 муниципалитетах вели 41,8 тысячи кандидатов, среди которых представители 13 партий. В бюллетени включены фамилии 41 462 кандидатов - часть кандидатов сняла свои кандидатуры до дня выборов. Активность кандидатов во время предвыборной кампании была низкой, указали ранее активисты.

Очередные муниципальные выборы в Азербайджане были назначены на 23 декабря, так как в этот день истекает пятилетний срок полномочий органов местного самоуправления действующего созыва. Оппозиция не проявила интереса к выборам.

Центр мониторинга выборов и обучения демократии сообщил о зафиксированных нарушениях

Явка на сегодняшних выборах не высокая, сообщил исполнительный директор Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Мамед Мамедзаде.

"Даже по данным ЦИК, активность низкая. Так, по данным ЦИК на 10.00, проголосовали 8,51 процента избирателей. По данным сотрудничающих с нами избирателей из разных регионов, явка на то же время составила 5,6 процента. ЦИК объявила на 17.00 участие в выборах 30,57 процента избирателей. У нас поступила информация еще не со всех регионов, но, оперируя уже имеющимися сведениями, могу сказать, что реальная явка составила не более 20 процентов. На предыдущих выборах в 2014 году явка составила 38 процентов. Хотя и эта цифра была завышенной. Думаю, примерно те же цифры объявят и сегодня", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Мамед Мамедзаде.

По его словам, наблюдатели фиксируют традиционные нарушения – вбросы, "карусели", недопуск или удаление с избирательных участков. Наибольшее число нарушений в округах, где баллотируются независимые кандидаты.

Мамедзаде воздержался от пространных комментариев по поводу хода голосования, сославшись на то, что по итогам выборов будет заявление организации, основанное на результатах мониторинга.

По данным на 17.50 по местному времени (16.50 мск) сведений о серьезных нарушениях и жалобах от кандидатов не поступало, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в отделе медиа и общественных связей ЦИК Азербайджана.

В октябре Центр мониторинга выборов и обучения демократии пришел к выводу, что основные права и свободы, гарантирующие проведение справедливых муниципальных выборов, ограничены в Азербайджане действующим избирательным законодательством. Политологи заявили, что муниципальные выборы не интересны оппозиции, так как местная власть не обладает реальными полномочиями.

Аналитики констатировали отсутствие острой политической борьбы на выборах

Избирательная кампания прошла в обстановке апатии в обществе, прокомментировал ход муниципальных выборов координатор "Альянса защиты политических свобод" Самир Казымлы.

"Никакого интереса у людей к муниципальным выборам не было. Отчасти это связано с низким авторитетом института местного самоуправления, отсутствием полномочий у муниципалитетов. С другой стороны, отказ от участия в выборах оппозиции лишил кампанию политической интриги", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Самир Казымлы.

Он считает, что решение оппозиции было ошибочным. "Если бы оппозиционеры знали, что сразу за муниципальными выборами последуют буквально через полтора месяца парламентские, они бы все же участвовали в кампании, чтобы повысить политическую активность избирателей. А так, оппозиционеры, исходя, скорее всего, из принципа «овчинка выделки не стоит», проигнорировали выборы. Но опыт четверых независимых кандидатов – блогера Мехмана Гусейнова, члена движения Nida Эльгиза Гахрамана (Гахраманова) и активисток Вафы Наги и Рабии Мамедовой показал, что даже без партийной поддержки и без серьезных материальных ресурсов можно привлечь население к участию в выборах", - отметил Самир Казымлы.

Президент Азербайджана 5 декабря подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и Партия народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов. Члены миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ изучили предвыборную ситуацию в Азербайджане, пообщавшись как с правящей силой, так и с оппозицией. Активисты заявили об отсутствии демократических условий для выборов.

Казымлы отметил, что, наблюдая за ходом голосования в селе Хол Гарагашлы Нефтчалинского района (150 км южнее Баку), воочию убедился в этом еще раз. "К 13.00 здесь проголосовали 329 из 1446 избирателей, то есть почти четверть. Для муниципальных выборов, в особенности сельской местности, это невиданный результат. Людской поток почти не прекращается. Люди приходят в праздничном настроении и сами друг другу признаются, что такого у них еще на выборах не было. Я убежден, что причиной активности стало участие в выборах активистки Вафы Наги. Эта девушка, несмотря на препятствия со стороны муниципальных чиновников, обошла в селе почти каждый дом, встретилась с каждым избирателем. Она убедила людей в том, что граждане своим голосом могут заставить власть считаться с ними. После ее активности работать с избирателями стали и кандидаты от власти", - рассказал Самир Казымлы.

По его словам, местная участковая избирательная комиссия пытается периодически создавать трудности для независимых наблюдателей. "Перед открытием участков нас не пускали на мониторинг процедур, предшествующих голосованию. Но под нашими настойчивыми требованиями и присутствием во дворе уже до начала голосования большой группы местных жителей члены комиссии все же уступили. Потом трижды с участка пытались удалить наблюдателя Айтадж Агазаде, вызывая полицию. Но мы настояли, чтобы она осталась, и заактировали давление на нее. Но все же вести мониторинг процесса выдачи бюллетеней сложно, потому что наблюдателям не дают близко подойти", - отметил Самир Казымлы.

Вафа Наги рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что лично столкнулась с давлением. "Меня на участок не пускали, хотя действующий глава муниципального совета уже с утра находился на участке. Председателем участковой избирательной комиссии является его племянник, и он периодически давал указания людям, не являющимся членами комиссий. Нахождение посторонних - уже нарушение закона. Были также зафиксированы два случая привода на участок людей группами, предположительно участников «каруселей»", - сообщила Вафа Наги.

При этом, по словам активистки, независимо от исхода выборов, она достигла своей цели. "Я убедила людей пойти на выборы и проголосовать", - отметила Вафа Наги.

По ее словам, после ее работы с избирателями "подсуетилось" и руководство муниципалитета. "Они стали также вести «работы», обещать кому-то участки, субсидии, трудоустройство членов семьи. Это незаконно. Местные муниципальные власти всячески старались мешать вести агитацию. Все равно я одна, и против большинства в муниципальном совете ничего не смогу сделать (на муниципальных выборах в Азербайджане побеждает то количество кандидатов, сколько мест в данном муниципальном совете; если в совете 9 членов, то проходят первые девять – прим. корреспондента «Кавказского узла»). Но принципы авторитарной системы таковы, что нельзя допускать во власть даже одного человека, легитимно получившего мандат от народа", - сказала Вафа Наги.

Ведущие оппозиционные партии Азербайджана скептически оценили необходимость участия в муниципальных выборах, намеченных на декабрь, еще в июле. Муниципалитеты в стране не обладают реальной властью, объяснили азербайджанские аналитики. Справедливые парламентские и муниципальные выборы в Азербайджане возможны лишь при равных условиях для всех политических сил и изменениях в избирательной системе страны, заявили представители оппозиционных партий 6 сентября на круглом столе в Баку.

Избирательная кампания и выборы в Азербайджане проходят в отсутствие конкуренции, считает и глава Института Общественной политики Бахтияр Гаджиев. "За исключением четырех муниципальных образований, где выдвинулись независимые кандидаты, в подавляющем большинстве мест баллотируются прежние члены органов местного самоуправления, либо новые выдвиженцы правящей партии «Ени Азербайджан». Достаточно было посмотреть агитационные стенды, где были расклеены скучные формальные плакаты, чтобы созерцать неконкурентность выборов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Бахтияр Гаджиев.

Неучастие оппозиции в выборах он объяснил двумя причинами. "Во-первых, муниципалитеты не имеют реальных полномочий и функций, не обладают ресурсами. Во-вторых, отсутствие минимальных условий для честной политической конкуренции. Так, если бы муниципалитеты обладали реальными полномочиями и были хотя бы даже мизерные шансы победить в конкуренции, оппозиция, несмотря на ограниченность своих ресурсов, пошла бы на выборы", - заметил Бахтияр Гаджиев.

На его взгляд, на муниципальных выборах нет и внутривластной конкуренции или борьбы между кланами. "Опять-таки все упирается в отсутствие реальных полномочий муниципалитетов. Зачем местным элитам, кланам устраивать борьбу между собой, если победа не сулит материальных благ и политического влияния", - подчеркнул Бахтияр Гаджиев.

По его словам, внутривластная борьба может развернуться на внеочередных парламентских выборах. "В последние месяцы были произведены серьезные кадровые изменения в структурах исполнительной власти, и группы, позиции которых были потеснены, могут попытаться провести в парламент своих представителей", - уверен Бахтияр Гаджиев.

"Сегодняшнее голосование я не стал бы называть выборами. Исход этого процесса предрешен. В муниципальные советы пройдут назначенцы власти", - заключил Гаджиев.