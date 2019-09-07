Оппозиция Аззербайджана призвала реформировать избирательную систему

07 сентября 2019, 01:52

Справедливые парламентские и муниципальные выборы в Азербайджане возможны лишь при равных условиях для всех политических сил и изменениях в избирательной системе страны, заявили представители оппозиционных партий на круглом столе в Баку.

Как писал "Кавказский узел", в июле ведущие оппозиционные партии Азербайджана скептически оценили необходимость участия в муниципальных выборах, намеченных на декабрь. Муниципалитеты в стране не обладают реальной властью, объяснили азербайджанские аналитики.

Согласно статье 213 Избирательного кодекса Азербайджана, ЦИК страны назначает муниципальные выборы на дату после пяти лет со дня предыдущих выборов. Таким образом, следующие выборы должны быть назначены на дату после 23 декабря. Пока нет решения ЦИК, Минтруда Азербайджана условно обозначило датой муниципальных выборов 27 декабря 2019 года, этот день решено сделать нерабочим, сообщило 26 декабря 2018 года Vzglyad.az. Согласно Конституции Азербайджана, очередные парламентские выборы в стране пройдут в 2020 году, сообщил 7 мая вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов Day.Az.

Круглый стол «Выборы: реалии и перспективы» состоялся в Баку 6 сентября, в его работе приняли участие представители ведущих оппозиционных партий «Мусават», Народного фронта Азербайджана (ПНФА) , "Республиканской альтернативы", "Национального совета демократических сил" (НСДС) и ряда общественных организаций и экспертов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Мероприятие проводились в штаб-квартире партии «Мусават», его целью было обсудить тактику оппозиции в свете предстоящих муниципальных выборов в конце декабря 2019 года и парламентских выборов в ноябре 2020 года.

«Свободные и справедливые выборы возможны только при наличии демократии в стране, равных условий для всех политических сил, наличия законодательства, позволяющего определить волеизъявление народа», - сказал глава партии «Мусават» Ариф Гаджилы, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он с сожалением констатировал, что в Азербайджане "регулярно фальсифицируют выборы". «Демократические силы должны принудить власть провести свободные выборы», - заявил Гаджилы.

Председатель Высшего меджлиса ПНФА Нуреддин Мамедли заявил, что ее представители готовы к совместной борьбе за формирование в стране условий для свободных выборов.

"К сожалению, судьбу выборов определяет не воля народа, а избирательные комиссии. Нынешнее законодательство не позволяет провести свободные выборы. Все избирательные комиссии находятся под контролем властей", - отметил он. По его словам, в такой ситуации задача оппозиционных сил - консолидироваться и заставить власть создать демократическую среду для выборов.

Мамедли, который также является членом координационного центра партии НСДС, подчеркнул, что партии не выступают за бойкот выборов.

"В повестке НСДС и ПНФА нет вопроса о бойкоте предстоящих выборов в Азербайджане", - сказал он. По словам политика, стратегия партий заключается в том, чтобы заставить власти провести свободные выборы мирными методами.

Исполнительный секретарь партии «Республиканская альтернатива» (ReAl) Натиг Джафарли считает, что первоочередной задачей оппозиции должно стать возвращение интереса людей к выборам. "Власть не пойдет на изменение избирательного законодательства. Она не станет проводить референдум, вводить пропорциональную систему выборов", - сказал он.

По словам Джафарли в такой ситуации нужно вернуть веру людей в выборы. "Люди боятся идти на митинги, но на выборы могут пойти, поскольку это не создает прямых угроз. Если мы не можем годами собирать на митинги сотни тысяч людей, то надо разработать продуманную стратегию явки людей на голосование", - сказал он.

Джафарли считает, что фальсифицировать выборы в Азербайджане легко, потому в обществе апатия и на избирательные участки люди не ходят. "Когда же избиратели пойдут на участки и проголосует, то подтасовать выборы путем «каруселей» и «вбросов» будет сложно. Ведь фальсифицируются голоса не приходящих к урнам избирателей. Поэтому мы должны восстановить доверие народа к выборным институтам», - заявил он.

Участники обсуждений поддержали представленный партией «Мусават» рабочий проект мер по созданию условий для демократических выборов. Они согласились, что для этого в стране необходимо обеспечить фундаментальные свободы, в том числе свободы собраний, слова, выражения, создание равных условий для всех политических сил и освобождение политзаключенных. Участники круглого стола также предложили вынести на референдум пакет мер по избирательной реформе, которая предусматривает увеличение числа мест в парламенте с нынешних 125 до 201 и переход от мажоритарной к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе выборов. Избирательные комиссии, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, было предложено формировать на паритетной основе из числа представителей участвующих в выборах сторон.

Помимо того, на мероприятии оппозиция поддержала инициативу повышения статуса муниципалитетов, создания единых муниципальных собраний в крупных городах, введения прямых выборов мэров. В ходе обсуждений была одобрена идея пригласить на муниципальные и парламентские выборы наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

18 июля 2019 года Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовало итоговый отчет о работе своей наблюдательной миссии на выборах президента Азербайджана, прошедших 11 апреля. "В Азербайджане рекомендуется пересмотреть избирательное законодательство заблаговременно до следующих выборов. Цель должна заключаться в том, чтобы привести законодательство в соответствие с международными стандартами и обязательствами, гарантировать конституционно защищенные права и свободы, устранить пробелы и двусмысленности", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Бюро по демократическим институтам и правам человека. Наблюдатели посчитали, что формула назначения избирательных комиссий не предусматривает беспристрастного управления выборами на практике, в связи с чем рекомендовано пересмотреть состав избирательных комиссий, чтобы повысить их беспристрастность и доверие общественности к их работе

Член Азербайджанского общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы разделяет мнение политиков, что в стране нет условий для свободных выборов.

"Власть, располагая колоссальными административными, финансовыми и медийными ресурсами заведомо имеет преимущество. Положение оппозиции усугубляется отсутствием единства в ее рядах. Когда оппозиция консолидируется, то на выборах появляется интрига.", - отметил он корреспонденту «Кавказского узла».

Джуварлы считает, оппозиция хотя и лишена ресурсов для ведения кампаний, как в странах демократического мира, но ее объединение и использование социальных сетей может повысить шансы оппонентов власти на парламентских выборах. "До муниципальных же выборов осталось мало и отсутствие реальных полномочий у местного самоуправления лишает оппозицию стимула активно участвовать в них", - сказал Джуварлы.

Напомним, внеочередные выборы президента Азербайджана прошли 11 апреля 2018 г. Согласно данным ЦИК страны, за Ильхама Алиева проголосовали 86,02% избирателей, участвовавших в выборах. 18 апреля в Азербайджане прошла церемония инаугурации президента. 12 апреля представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской асамблеи Совета Европы заявили о жестких ограничениях для оппозиции и нарушениях на выборах президента Азербайджана. В ответ МИД и администрация президента Азербайджана обвинили наблюдателей в предвзятости.