Активисты призвали устранить препятствия для проведения честных выборов в Азербайджане

08 октября 2019, 05:22

Основные права и свободы, гарантирующие проведение справедливых муниципальных выборов, ограничены в Азербайджане действующим избирательным законодательством, пришел к выводу Центр мониторинга выборов и обучения демократии. Муниципальные выборы не интересны оппозиции, так как местная власть не обладает реальными полномочиями, заявили политологи.

Как писал "Кавказский узел", в июле ведущие оппозиционные партии Азербайджана скептически оценили необходимость участия в муниципальных выборах, намеченных на декабрь. Муниципалитеты в стране не обладают реальной властью, объяснили азербайджанские аналитики. Справедливые парламентские и муниципальные выборы в Азербайджане возможны лишь при равных условиях для всех политических сил и изменениях в избирательной системе страны, заявили представители оппозиционных партий 6 сентября на круглом столе в Баку.

Согласно статье 213 Избирательного кодекса Азербайджана, Центризбирком страны назначает муниципальные выборы на дату после пяти лет со дня предыдущих выборов. Предыдущие муниципальные выборы в Азербайджане состоялись 23 декабря 2014 года. Таким образом, следующие выборы должны быть назначены на дату после 23 декабря. Пока нет решения Центризбиркома, Минтруда Азербайджана условно обозначило датой муниципальных выборов 27 декабря 2019 года, этот день решено сделать нерабочим, сообщило 26 декабря 2018 года Vzglyad.az.

Центр мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) 7 октября распространил исследование, в котором говорится, что «несмотря на многократную критику ряда положений Избирательного кодекса со стороны местных общественно-политических организаций, а также Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ ОБСЕ, необходимых реформ для устранения имеющихся недостатков так и не было осуществлено». Официальный старт предвыборной кампании будет дан за 60 дней до голосования, говорится в документе, опубликованном на сайте организации.

18 июля 2019 года Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовало итоговый отчет о работе своей наблюдательной миссии на прошедших 11 апреля выборах президента Азербайджана. "В Азербайджане рекомендуется пересмотреть избирательное законодательство заблаговременно, до следующих выборов. Цель должна заключаться в том, чтобы привести законодательство в соответствие с международными стандартами и обязательствами, гарантировать конституционно защищенные права и свободы, устранить пробелы и двусмысленности", - говорилось в сообщении бюро.

Власти Азербайджана не изменили принципы формирования избирательных комиссий, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» глава ЦМВОД Анар Мамедли.

«Формально треть членов избиркома назначается партией парламентского большинства, треть – беспартийными депутатами, и еще одна треть – партиями парламентского меньшинства. Но, на самом деле, все члены избиркомов являются назначенцами власти, поскольку сам парламент был сформирован недемократическим путем. При этом руководители всех избиркомов страны, вплоть до председателя Центризбиркома, - выдвиженцы правящей партии», - сказал он.

Среди недостатков избирательной системы Мамедли также отметил ограничение свободы собраний в стране, отсутствие политического плюрализма на телевидении и радио, недостатки в списках избирателей.

7-8 августа 2018 года по заявлениям Министерства транспорта, связи и новых технологий, районные суды в Баку постановили блокировать новостные сайты az24saat.org, xural.com, monitortv.info и arqument.az. Впоследствии решение о блокировке последнего было отменено. Сайты были наказаны за критику властей и чиновников, заявили представители НПО. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Азербайджана срочно реформировать законы и нормативные акты, касающиеся СМИ.

Он также указал на серьезные расхождения сведений о численности избирателей между данными Центризбиркома и Госкомстата.

«По последним данным Центризбиркома, число избирателей в стране составляет 5 212 902 человека. По данным же Госкомстата, число жителей страны старше 18 лет, то есть обладающих избирательным правом, достигает до семи миллионов человек. Разницу почти в два миллиона человек официальные лица объясняют нахождением граждан страны за рубежом, однако никакими достоверными источниками это не подтверждается. Отсутствие ясности с избирательными списками создает почву для манипуляций в ходе выборов»,- сказал Мамедли.

"Времени до выборов осталось совсем немного и уже многие рекомендации международных структур реализовать не удастся", - считает он. Однако, по словам Мамедли, минимальные условия для проведения конкурентных выборов создать еще можно, говорится в исследовании.

"Одним из необходимых шагов может быть снятие искусственных препон для регистрации независимых и оппозиционных кандидатов. Если избиркомы откажут им в регистрации, суды могут восстановить права кандидатов, следуя прецедентными решениям Европейского суда по правам человека о признании избирательных прав граждан», - подчеркнул Мамедли.

Необходимо устранить ограничения на свободу собраний, создать условия для встреч кандидатов с избирателями и проведения митингов, снять запреты на изложения оппозиционных взглядов на телеканалах, сказал он.

«Кандидаты должны иметь равные возможности для агитации. Для встреч с избирателями не должны чиниться препятствия. На телеканалах должны проводиться открытые дискуссии по актуальным вопросам общественной повестки с участием представителей оппозиции», - отметил Мамедли.

Представитель ЦМВОД также указал на необходимость в устранении препятствий деятельности неправительственных организаций, в том числе для мониторинга избирательной кампании.

Политологи констатировали отсутствие интереса оппозиции к выборам

В стране отсутствуют условия для проведения свободных и справедливых выборов, сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

"Избиркомы, выступающие в роли организаторов и в то же время арбитров выборов, полностью подконтрольны правящей партии. Административные, финансовые и информационные ресурсы также сконцентрированы у власти. Поэтому кандидаты, поддерживаемые правительством, заведомо окажутся в выигрышной ситуации", - сказал он. По словам Сулейманлы, механизмы общественного контроля на выборах отсутствуют. "Деятельность неправительственных организаций практически сведена на нет. На выборах из-за отсутствия финансирования они не смогут осуществить серьезные просветительские мероприятия и организовать действенный мониторинг выборов», - сказал Сулейманлы.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы считает, что оппозиция не стремится участвовать в муниципальных выборах из-за слабого статуса органов местного самоуправления.

«Муниципальные органы не являются местной властью. Ее осуществляются районные и городские администрации, руководителей которых назначает президент. Полномочий у муниципалитетов, за исключением сбора ряда местных налогов, нет. Они не обладают ресурсной базой. В такой ситуации оппозиционные силы предпочитают не тратить силы на участие в муниципальных выборах, а сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам в будущем году», - сказал он с корреспонденту «Кавказского узла».

Согласно Конституции Азербайджана, очередные парламентские выборы в стране пройдут в 2020 году, сообщил 7 мая вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов Day.Az.

Значение муниципальных выборов для оппозиции существенно возросло бы, если бы они могли решить судьбу власти в Баку. «До сих пор в столице у нас нет единого городского собрания и выборного мэра. И это лишает политической интриги муниципальные выборы», - сказал Джуварлы.

Но политические партии могут использовать муниципальные выборы как проверку собственных политических сил и возможностей, считает он. «Партии, проявив гибкость могут использовать избирательную кампанию для оживления политической жизни. Они могут в отдельных муниципалитетах повести борьбу за места в органах местного самоуправления. Правда, возможности для политической деятельности ограничены. Но партии могут апеллировать избирателям через социальные сети в Интернете... В любом случае достижение честных условий выборов пролегает через политическую борьбу», - отметил Джуварлы.

Оппозиция не исключила участие в муниципальных выборах

Глава Высшего меджлиса партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Нуреддин Мамедли заявил, что организация еще не определилась с участием в муниципальных выборах. «Пока нет решения об участии в выборах. Но нет и решения о бойкоте. Вопрос в партии еще изучается», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Мамедли.

Не определилась с участием в выборах и оппозиционная партия «Мусават». "Партия всегда выступает за участие в выборах. Просто в Азербайджане нет института реального местного самоуправления. Поэтому очень мало политических сил проявляют интерес к муниципальным выборам», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава «Мусават» Ариф Гаджилы.

Интерес к участию в выборах слаб потому, что в стране нет демократической атмосферы предвыборной борьбы, политические силы не имеют равных возможностей для ведения агитации, муниципалитеты являются придатком исполнительной власти, подчеркнул он. «Несмотря на это вопрос об участии в муниципальных выборах обсуждается в партии и по итогам будет объявлено окончательное решение», - пояснил Гаджилы.

Проведение выборов в соответствии с требованиями законодательства будет обеспечено, в настоящее время ведется техническая подготовка к выборам, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Центризбиркома.