Голосование на муниципальных выборах началось в Азербайджане

23 декабря 2019, 07:49

Более пяти тысяч избирательных участков для голосования на муниципальных выборах открылись в Азербайджане. Активность кандидатов во время предвыборной кампании была низкой, указали активисты.

Как писал "Кавказский узел", очередные муниципальные выборы в Азербайджане были назначены на 23 декабря: в этот день истекает пятилетний срок полномочий органов местного самоуправления действующего созыва. 30 ноября истек срок регистрации кандидатов, и началась предвыборная агитация. Борьбу за более чем 15 тысяч мест в 1600 муниципалитетах вели 41,8 тысячи кандидатов, среди которых представители 13 партий. Оппозиция не проявила интереса к выборам.

В 8.00 (7.00 мск) в Азербайджане открылись 5049 избирательных участков на территории 118 избирательных округов, передает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший эфир государственного телевидения. Правом принять участие в голосовании обладают 4 972 356 граждан, сообщил журналистам глава Центризбиркома Мазахир Панахов.

В бюллетени включены фамилии 41 462 кандидатов, так как часть кандидатов сняла свои кандидатуры до дня выборов, они ведут борьбу за 15 156 мест в 1606 муниципальных советах, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Центризбиркома. По его словам, на выборах аккредитованы 52 636 местных и всего 17 международных наблюдателей. На 1000 избирательных участках установлены веб-камеры, с помощью которых на сайте Центризбиркома ведется онлайн-трансляция процесса голосования, отметил он. Голосование завершится в 19.00 (18.00 по мск).

Число мест в муниципальных советах колеблется от пяти до 19, в зависимости от численности населения муниципалитета. На муниципальных выборах кворума нет. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, отметил сотрудник Центризбиркома

Предварительные официальные итоги будут Центризбирком объявит в течение пяти дней после завершения голосования.

Политологи заявили о вялой предвыборной агитации

Баллотирующийся в муниципальный совет поселка Гарачухур, расположенного на окраине Баку, блогер Мехман Гусейнов заявил, что избирательная кампания сопровождалась нарушениями его прав.

«В период предвыборной агитации...мы столкнулись с препятствиями при расклеивании агитационных плакатов на специальных стендах, расположенных в различных частях поселка. После того, как мы предавали огласке эти факты, проблема решалась, но мы теряли дни и без того короткой агитационной кампании», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». Его плакаты были сорваны со стендов раньше срока окончания агитации, заявил он.

«Агитация завершалась в 8.00 по местному времени (7.00 мск) 22 декабря. Но уже 21 декабря мои плакаты срывали со стендов. В двух местах мы зафиксировали эти нарушения на видео и распространили в социальных сетях", - отметил Гусейнов.

Сотрудник отдела медиа и общественных связей Центризбиркома сказал корреспонденту «Кавказского узла», что в связи с жалобой Гусейнова окружная избирательная комиссия 31-го Сураханского второго округа обратилась в органы полиции для проведения расследования.

Исполнительный директор Центра мониторинга выборов и обучения демократии Мамед Мамедзаде сказал корреспонденту «Кавказского узла», что избирательная кампания по муниципальным выборам была «практически незаметна». «Серьезных обсуждений и дебатов на телевидении не проводилось. Телевидение показывало только репортажи с заседаний Центризбиркома. Газеты и онлайн-медиа также практически не освещали кампанию. Кандидаты практически не вели кампанию даже в социальных сетях и ограничились расклеиванием плакатов. Только малая часть претендентов вела активную кампанию: ходили по дворам, распространяли свои программы в социальных сетях», - сказал он.

По словам Мамедзаде, «из-за низкого интереса к выборам и неучастия оппозиции не было и практически жалоб». «Только в последние дни в социальных сетях активно обсуждались сообщения о срыве агитационных материалов блогера Мехмана Гусейнова и о давлении на женскую активистку Вафу Наги, баллотирующуюся в Нефтчалинском районе, со стороны руководства муниципалитета и членов местной избирательной кампании. Кроме того, в последние дни поступали сведения о принудительных вызовах в школы родителей для голосования на выборах», - сказал Мамедзаде.

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы также отметил, что "атмосферы выборов в муниципальные советы не чувствовалась". "Их словно и нет. Это связано с низким авторитетом института муниципалитетов в Азербайджане, которые не имеют серьезных полномочий и не играют никакой роли в жизни людей. С другой стороны, у населения нет доверия честности процесса. Кроме того, и оппозиция не участвовала, что также лишило выборы интриги. Наконец, объявление досрочных парламентских выборов окончательно затмило тему муниципальных выборов», - сказал Сулейманлы корреспонденту «Кавказского узла».

Как писал "Кавказский узел", президент Азербайджана 5 декабря подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и партия Народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов. Члены миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ изучили предвыборную ситуацию в Азербайджане, пообщавшись как с правящей силой, так и с оппозицией. Активисты заявили об отсутствии демократических условий для выборов.