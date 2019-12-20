Жалоба Путину на условия жизни ветеранов привела к проверкам Следкома и мэрии Сочи

20 декабря 2019, 19:26

Президент Российского фонда образования Сергей Комков назвал в ходе пресс-конференции Владимира Путина "трущобами" ветеранские муниципальные дома в Сочи. Мэр Сочи пообещал поквартирный обход жилья ветеранов, а кубанское управление Следкома 19 декабря начало проверку.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Владимир Путин дал большую пресс-конференцию. Он, среди прочего, ответил на вопросы о том, достоин ли Рамзан Кадыров звания Героя России и нужно ли строить новые магистрали из Чечни в Грузию и на Кубань, а также пообещал подумать над помилованием Саида Амирова.

Через несколько часов после пресс-конференции российского президента, произошло нападение на здание приемной ФСБ в Москве. Жертвами инцидента стали минимум шесть человек.

«Навести порядок» с ветеранским жильем в Сочи на большой пресс-конференции президента России, состоявшейся 19 декабря, потребовал главный редактор газеты «Президент», президент Российского фонда образования Сергей Комков.

«В Краснодарском крае наша газета провела журналистское расследование по поводу положения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. К 60-летию победы были построены специальные ветеранские дома в Сочи, сегодня эти дома превращены в настоящие трущобы или ночлежки. Ветераны там живут, как бомжи. Дома разваливаются - городские власти запустили эти объекты. Более того, они эти объекты используют в собственных целях: заселяют туда посторонних людей и взимают с них деньги […] При этом администрация города сносит прекрасные дома […] хотя застройщики и инвесторы города предлагают выделить прекрасные благоустроенные квартиры для ветеранов и инвалидов войны», - заявил Комков, вопрос от которого транслировался на YouTube-канале «Россия 24».

В ответ на это заявление Владимир Путин сообщил, что про ситуацию с ветеранским жильем на Кубани ему ничего не известно.

«Про ветеранские дома в Краснодарском края, конечно, мне ничего не известно […] я обязательно поговорю на этот счет с губернатором края […] В Сочи мы поменяли мэра недавно, пришел новый человек - обязательно его сориентируем на основе ваших материалов», - заявил Путин.

10 сентября депутаты городского собрания Сочи единогласно проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского на должность главы города. А на следующий день он принял присягу. Опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы посчитали конкурс формальным и возмутились, что пост главы занял иногородний, говорится в биографии мэра, подготовленной "Кавказским узлом".

На заявление Комкова губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отреагировал в тот же день, назвав информацию, представленную журналистом, «заблуждением».

«Социальное жилье было построено в 2006 году, ему всего 13 лет. Оно находится в хорошем состоянии, а не в ужасающем, как это было преподнесено. В течение получаса мэр Сочи был оповещен об этих домах, и он зашел к ветеранам […] У двух человек 1939 года рождения, ветеранов, которые приравнены к участникам войны, вопросов к мэру не было. И они в недоумении, откуда возникла проблема», - процитировал 19 декабря главу региона телеканал «Кубань24».

По словам Кондратьева, информация журналиста «продиктована заказчиками самовольного строительства». «Потому что мы действительно активно сносим самострои […] Даже несмотря на изъявленные намерения, самострои всегда останутся самостроями — они уже возведены без всякого разрешения. Важно остановить этот процесс, и мы его остановили», - отметил губернатор Кубани.

В свою очередь, краснодарское управление СКР заявило о начатой проверке заявлений журналиста Комкова. «Незамедлительно организована доследственная проверка […] следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее», - говорилось в сообщении на сайте ведомства 19 декабря.

О поквартирном обходе в муниципальных домах для ветеранов в Сочи заявил мэр города Алексей Копайгородский. "С (20 декабря) мы начинаем поквартирный обход. Обследуем все", - цитирует сегодня Копайгородского РИА «Новости».

По словам мэра Сочи, жильцы верхнего этажа высотки жаловались на сырость и подтеки, а в подвалах дома – на воду. Недовольны они, по словам градоначальника, работой лифтов, которую также предстоит оценить специалистам. "Мы зашли в каждую квартиру, посмотрели. В принципе, условия адекватные, нормальные. Есть возможность сделать косметический ремонт, мы его тоже сделаем", - отметил мэр.

По данным властей, в муниципальных домах в Сочи не проживают сейчас ветераны Великой Отечественной войны, а часть квартир в них предоставлены в качестве служебных. При этом дома не являются аварийными и подлежащими сносу, заявил градоначальник, добавив, что заявление журналиста о несправедливом сносе самостроев проверят правоохранительные органы.

На сайтах администрации Сочи и Краснодарского края на 15.25 мск сегодня нет информации по поводу проверки ветеранских домов в городе.

Напомним, что в ноябре владельцы самостроев в Сочи провели сход, на котором решили, что будут добиваться моратория на снос своих домов. Жильцы соседствующих с самостроями домов заявили, что незаконно построенные здания необходимо сносить, так как они значительно осложняют их жизнь.