Суд предоставил Иритову протоколы заседаний после удаления с процесса

19 декабря 2019, 23:27

Глава "Вольного аула" Аслан Иритов получил протоколы судебных заседаний по своему делу, на которых он не присутствовал после удаления судьей из зала за нарушение порядка. Суд назначит новую экспертизу высказываний Иритова после признания первых выводов лингвистов недопустимыми доказательствами, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", суд рассматривает уголовное дело Аслана Иритова, обвиняемого в избиении полицейских, с 31 октября 2017 года. 25 февраля Иритов эмоционально отреагировал на слова свидетеля и был удален судьей из зала за нарушение порядка. Силовики, явившиеся домой к Иритову, намеренно провоцировали конфликт, а затем начали "форменное избиение", заявил на заседании суда 5 августа брат Аслана Иритова Беслан. 13 августа жительница Нальчика Фатима Гутова рассказала в суде, что стала свидетелем того, как явившиеся домой к Иритову силовики били его ногами.

31 октября 2017 года, в день, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Аслану Иритову явились силовики с письменным предупреждением о недопустимости несанкционированных массовых акций. По версии обвинения, Иритов, будучи инвалидом, у которого нет кистей обеих рук, разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу признан и начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков. Добиться возбуждения дела против самих силовиков Иритову не удалось.

Суд предоставил Аслану Иритову 75 страниц про­токолов судебных заседаний по его уголовному делу, прошедших с 10 июня по 2 декабря, рассказал сам Иритов.

«Еще должны вручить 150 страниц - с 26 февраля по 10 июня. Срок ознакомления - до 25 декабря, но если мы не успеем, он будет продлен», - цитирует сегодня слова Иритова издание «Газета юга».

По словам Иритова, он «категорически не согласен» с решением судьи. Который выдворил его с процесса. «(Судья) всячески ограничивал мои права на защиту, не давал мне и моему адвокату задавать потер­певшим и свидетелям неудобные вопросы, а в результате удаления лишил меня возможности эффек­тивно защищаться. Да, в заседаниях присутство­вал мой защитник, но он не был на месте происшествия 31 октя­бря 2017 года и не видел сам, как раз­вивались события. В первую оче­редь я должен защищать себя»,- заявил Иритов, назвав дело против себя «сфабрикованным».

После ознакомления Иритова с протоколами засе­даний, подсудимый должен дать показания, а затем будет назначена лингвисти­ческая экспертиза, рассказал ад­вокат Аслан Тельхигов.

«Экспер­тиза по высказываниям Ирито­ва, проведенная в ходе предвари­тельного следствия, на основании ряда процессуальных нарушений по моему ходатайству была при­знана судом недопустимым дока­зательством. Впоследствии проку­рор ходатайствовал о назначении новой экспертизы. В ней поставле­ны дополнительные вопросы, ка­сающиеся высказываний сотруд­ников полиции»», - приводит слова Тельхигова печатное издание, текст статьи которой опубликован на сайте Кабардино-Балкарского правозащитного центра.

Аслан Иритов отрицал применение какого-либо насилия к сотрудникам полиции, указывая, что у него нет кистей рук. 9 апреля в Интернете появилась видеозапись, существенно уточнившая обстоятельства его задержания, однако часть съемки с развитием конфликта из этой записи извлечена. 21 января защита просила исследовать видеозапись потасовки братьев Иритовых с силовиками, чтобы дать оценку словам правоохранителей во время конфликта, но суд отказался отправить видео на экспертизу.

Напомним, что организация "Вольный аул" добивалась выделения участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. 12 декабря 2017 года "Вольный аул" подал заявку на участие в аукционе на право аренды земли, но не был допущен к торгам. Попытка пересмотреть это решение в суде оказалась безуспешной. 20 июня 2019 года Апелляционный арбитражный суд постановил, что действия администрации Нальчика были правомерны. Как ранее сообщил Аслан Иритов корреспонденту "Кавказского узла", "Вольный аул" продолжает добиваться выделения земли членам организации.

31 октября Аслан Иритов провел у здания следственного управления в Нальчике одиночный пикет с требованием расследовать избиение его родных силовиками.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".