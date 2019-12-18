Соверующие поддержали письмами нефтекумских Свидетелей Иеговы* в СИЗО

18 декабря 2019, 21:02

Адвокат троих жителей Нефтекумска, обвиненных в причастности к деятельности экстремистской организации, попросил суд заменить им меру пресечения в виде запрета определенных действий на подписку о невыезде. Свидетели Иеговы*, освобожденные из СИЗО, рассказали родным о тысячах писем от соверующих из разных стран.

Как писал "Кавказский узел", жителей Нефтекумска Константина Самсонова, Шамиля Султанова и Александра Акопова, обвиненных в причастности к деятельности экстремистской организации, суд постановил отпустить на свободу 5 декабря, после того как следствие ходатайствовало о мере пресечения в виде запрета определенных действий. Защита заявила о намерении добиваться для подзащитных подписки о невыезде.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года удовлетворил требования министерства юстиции России о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в стране как экстремистских, а 16 августа того же года "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*, а также все его местные филиалы попали в перечень запрещенных организаций, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Адвокат требует отпустить Самсонова, Султанова и Акопова под подписку о невыезде

От имени всех подзащитных подана апелляция в Ставропольский краевой суд по поводу меры пресечения, сообщил сегодня адвокат Денис Владимиров.

«В ней мы обжалуем запрет на определенные действия как слишком строгую меру пресечения и хотели бы как минимум изменить её на подписку о невыезде», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Денис Владимиров.

Он указал, что жалоба была подана, как полагается, в трехдневный срок, но ее рассмотрение состоится, скорее всего, уже в новом году. «В судах существуют трудности с обработкой корреспонденции, поэтому я не исключаю, что апелляцию рассмотрят в Ставропольском краевом суде только после праздников», - добавил Денис Владимиров.

По его словам, Самсонов, Султанов и Акопов в настоящее время находятся дома и со СМИ не общаются. «Они отдыхают от длительного заключения. Формально запрета общаться с прессой у них нет, но по телефону они этого не могут и не хотели бы делать. Только при личном общении с журналистами», - рассказал Денис Владимиров.

Защита не видит состава преступления в действиях Свидетелей Иеговы*

Адвокат отметил, что следствие не завершено, и обвинительного заключения ещё нет, также, как и не было знакомства с материалами дела. «Но если не касаться глубин расследования, из того что известно нам, действительно очень сложно понять, в чём их обвиняют. Потому что оцениваются обычные действия и слова, которые сами по себе не создают какого-то состава преступления, но производится оценка этих слов и действий с точки зрения эксперта, и они заявляются противозаконными, нарушающими статьи Уголовного кодекса», - отметил Денис Владимиров.

Константин Самсонов, Шамиль Султанов и Александр Акопов включены Правозащитным центром "Мемориал" в список политзаключенных. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ. Дословно часть 1 статьи 282.2 УК РФ звучит так: «Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими». За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 800 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

По словам Владимирова, подзащитные не понимают, как им собственно защищаться. «Одно дело, когда тебя обвиняют в воровстве, и ты знаешь как бы что признавать или не признавать. А тут очень сложно. Ведь строго чтение Библии или совместное исполнение песен сами по себе не образуют состава преступления. Известна позиция России о том, что само вероисповедание и формы поклонения Свидетелей Иеговы* не являются преступлением. Но при этом следствие почему-то усматривает, что те же самые действия, которые, собственно говоря, реализуют свободу вероисповедания, являются нарушением статьи 282.2 Уголовного кодекса. Вот такая казуистика», - рассказал Денис Владимиров.

Государство хочет напугать население и продемонстрировать, что есть группы людей, которые ему угрожают, и подтверждение тому - несколько десятков Свидетелей Иеговы* в списке политзаключенных ПЦ "Мемориал", заявила председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина на пресс-конференции 28 марта в Москве.

По словам адвоката, пребывание в СИЗО для всех его подзащитных было непростым, но они нередко встречали сочувствие от сокамерников. «В тюрьме разные ситуации бывают, разные люди сидят. Были те, кто с уважением относился, кто-то, наоборот, вступал в споры. А у многих просто не было информации о Свидетелях Иеговы», и они очень удивлялись: за что людей посадили», - поведал Денис Владимиров.

Мать Акопова рассказала о более 2,5 тысячи писем поддержки в адрес сына

Из родных и близких обвиняемых Свидетелей Иеговы* комментарий корреспонденту «Кавказского узла» согласилась дать лишь мать Александра Акопова Людмила Акопова.

«Сейчас Саша чувствует себя более или менее нормально, хотя год, проведённый в СИЗО, негативно сказался на его здоровье. Обострились болезни. Но Саша рад, что сейчас есть возможность пройти обследование и подлечиться. Хотя в районной поликлинике нет тех процедур и врачей, которые нужны. Но в СИЗО не было практически никакой возможности обследоваться», - рассказала Людмила Акопова.

По ее словам, сын очень благодарен всем, кто писал ему письма. «Он говорит, что такая поддержка помогала ему не унывать, и время пролетело быстро. За год он получил около 2700 писем со всего мира: России, Германии, Польши, Эстонии, Украины, Америки, Франции, Италии, Испании, Турции, Африки, Парагвая, Новой Зеландии... Ещё ему было приятно получать посылки с разных уголков страны от соверующих. С большинством из них он даже не был знаком до попадания в СИЗО. За это время познакомился по переписке со многими хорошими людьми», - отметила Людмила Акопова.

По ее словам, большое количество писем впечатляло не только ее сына, но и сотрудников СИЗО и сокамерников. «Саша делился, что многие, у кого были предубеждения к Свидетелям Иеговы*, изменили своё отношение к ним, видя, что они не оставляют в беде своих единоверцев. Нас очень радует, что Саша не озлобился. Он по-прежнему любит людей, хочет помогать тем, кто его окружает. Ни к кому не испытывает негативных чувств. Саша сохраняет положительный настрой и здоровое чувство юмора. Он по- прежнему добрый и спокойный молодой человек. Мы очень надеемся, что всё-таки восторжествует справедливость и с нашего сына будут сняты эти нелепые обвинения», - сообщила Людмила Акопова.

Родные и знакомые Самсонова, Султанова и Акопова не верят в то, что они экстремисты

Родственники и знакомые Самсонова, Султанова и Акопова не верят в то, что они экстремисты, сообщил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский, который вкратце рассказал о каждом из них.

По словам Сивульского, Александр Акопов родился в 1992 году в Нефтекумске, он холост, имеет двух родных братьев. В детстве активно занимался футболом, баскетболом и теннисом, в последнее время работал вместе с отцом и старшим братом в сфере строительства и ремонта.

«Самостоятельно освоил специальность строителя-отделочника, клиенты ценят его за профессионализм и добросовестность. По-прежнему любит погонять мяч с друзьями или устроить отдых на лоне природы. Может приготовить вкусное угощение для гостей. Александр познакомился с Библией в детстве благодаря маме. Отец Александра не Свидетель Иеговы*, но сказал, что гордится им. Родственники и знакомые Акопова, не разделяющие его религиозных убеждений, пребывают в полном недоумении от того, что этот спокойный, вежливый, добрый молодой человек оказался в тюрьме из-за своей веры», - подчеркнул Ярослав Сивульский.

По его словам, Константин Самсонов родился в 1977 году в Нефтекумске, имеет двух родных братьев. В детстве он увлекался шахматами, резьбой по дереву и компьютерной техникой. С красным дипломом окончил Новочеркасский университет, работал ведущим инженером-системотехником в Нефтекумской центральной райбольнице.

«Еще учась в четвертом классе школы, Константин познакомился со Светланой, которая позже стала его женой. Вместе начали интересоваться духовным, изучали Библию. Родные и близкие были шокированы известием об аресте Константина. Его мать-пенсионерка, не Свидетель Иеговы*, искренне не может понять, как человек, который изучает Библию и не берет в руки оружие, может быть «экстремистом», - заявил Ярослав Сивульский.

Шамиль Султанов, по его словам, родился в 1977 году в ауле Махмуд-Мектеб Нефтекумского района, имеет старших брата и сестру. В детстве пас овец и увлекался боксом. Работает специалистом по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

«Шамиль любит работать на приусадебном участке. В начале 2000-х годов заинтересовался Библией. Позже переехал в Нефтекумск вместе с мамой. В 2004 году женился на Елене, которая работает консультантом по косметике и парфюмерии. Шамиль активно помогал в воспитании ребенка от первого брака жены, ухаживал за мамой и тещей. Семья и знакомые Шамиля очень переживают за него», - рассказал Ярослав Сивульский.

Информацию о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.