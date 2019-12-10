Пикеты в поддержку Гаджиева вызвали слабый интерес москвичей

10 декабря 2019, 12:22

Два пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева, проведенные 9 декабря в Москве, привлекли внимание лишь нескольких прохожих, уже знакомых с делом дагестанского журналиста.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья редактора отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Эти акции призваны напомнить жителям Дагестана о "беспределе силовых структур", считают коллеги журналиста.

Абдулмумин Гаджиев с июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Он не признает своей вины. 29 ноября Верховный суд Дагестана вернул в райсуд Махачкалы материалы о продлении ареста Гаджиеву, а также другим обвиняемым по делу - Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову. 9 декабря Гаджиев пожаловался в ЕСПЧ на необоснованный арест и уголовное преследование.

9 декабря активисты провели в Москве два пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Первая акция проходила с 14.00 до 14.40 мск на Пушкинской площади, в ней приняли участие четыре человека. За это время восемь прохожих подошли к пикетчикам и поинтересовались целью акции.

Из этих восьми прохожих четверо сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что слышали ранее о преследовании Гаджиева.

Вторая акция проходила около приемной президента России с 20.00 до 20.40 мск. В ней также приняли участие четыре активиста, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из них, Халид Омаров.

Цель акций протеста в Москве – привлечь внимание людей к преследованию Гаджиева, Тамбиева и Ризванова, пояснил Омаров. "По нашему мнению , эти задержания являются вопиющим фактом нарушения прав человека", - сказал он.

Прохожие не проявили интереса к пикету у приемной президента, посетовал Халид Омаров. "Там вообще не обратили внимания", - сказал он, уточнив, что рядом с активистами "стояли сотрудники в гражданском". Обе акции прошли без инцидентов.

Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Подробнее об уголовном преследовании журналиста можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".