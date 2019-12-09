Абдулмумин Гаджиев. Скриншот видео канала Абдулмумин Гаджиев https://www.youtube.com/watch?v=cX1Rf2eZxdM

09 декабря 2019, 12:18

Абдулмумин Гаджиев пожаловался в ЕСПЧ на уголовное преследование

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев заявил Европейскому суду по правам человека о необоснованном аресте и преследовании за профессиональную деятельность.

Как сообщал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского сайта "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Он не признает своей вины. 29 ноября Верховный суд Дагестана вернул в райсуд Махачкалы материалы о продлении ареста Гаджиеву, а также другим обвиняемым по делу - Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову.

Скриншот публикации Павла Чикова о жалобе Гаджиева в ЕСПЧ, https://t.me/pchikov/3320Абдулмумин Гаджиев направил в Страсбургский суд жалобу на необоснованный арест и уголовное преследование. Его интересы в ЕСПЧ представляет адвокат "Агоры" Арсен Шабанов, сообщил сегодня "Черновик".

В жалобе говорится об уголовном преследовании в связи с журналистской деятельностью, сообщил сегодня на своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Он уточнил, что Гаджиев указывает на нарушении двух статей Европейской конвенции по правам человека: "Право на свободу и личную неприкосновенность" и "Свобода выражения мнения". Чиков сопроводил свою публикацию фотографией жалобы, но не уточнил, когда именно она была подана.

Правозащитники назвали дело Абдулмумина Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Коллеги и друзья журналиста регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Акции напоминают жителям республики о "беспределе силовых структур", считают коллеги журналиста.

Подробнее об уголовном преследовании журналиста говорится в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд признал нарушения в вердикте об аресте Гаджиева", "Обыск в редакции "Черновика" занял почти 8 часов", "Адвокат Гаджиева указал на нарушения при обыске в редакции "Черновика".

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