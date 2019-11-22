Активисты призвали международное сообщество отреагировать на пытки в Азербайджане

22 ноября 2019, 02:36

Комитет против репрессий и пыток обратился к международным организациям с призывом обратить внимание на пытки в Азербайджане. Активисты также предложили провести экспертное расследование аварии, в которой пострадал координатор комитета Огтай Гюльалыев.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября координатора Комитета против репрессий и пыток Огтая Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он обозначил план кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе автомобиль. 6 ноября Гюльалыева спецрейсом транспортировали на лечение в стамбульскую клинику, где турецкие врачи провели ему нейрохирургическую операцию. Эта операция стала второй после аварии, Гюльалыев остается в коме.

Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. Член Комитета против репрессий и пыток Ровшан Ахмедли подверг сомнению объективность расследования, указав на то, что следствие поспешило объявить о непреднамеренном наезде, а также не обнародовало запись ДТП с камер видеонаблюдения системы "Безопасный город".

В расширенном заседании Комитета против репрессий и пыток, прошедшем 21 ноября, участвовали представители общественных организаций и политических партий. В связи с неспособностью Огтая Гюльалыева осуществлять полномочия координатора комитета временно на эту должность был избран юрист, бывший член коллегии адвокатов Намизад Сафаров, передает корреспондент "Кавказского узла".

Обсуждая текущую обстановку в Азербайджане член комитета, председатель "Объединения интеллигенции" страны Эльданиз Гулиев отметил, что число пыток в стране растет. "Пыткам подвергаются не только простые граждане, а также не известные широкой общественности активисты, но даже лидеры оппозиционных партий. Так, после задержания на митинге 19 октября были подвергнуты пыткам лидер Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли, член координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу, бывший депутат парламента Ибрагим Ибрагимли. Для прекращения пыток и репрессий институты гражданского общества и международное сообщество должны усилить свою работу", - сказал Гулиев.

19 октября силовики разогнали в центре Баку участников несогласованной акции, объявленной Национальным советом демократических сил и Партией народного фронта Азербайджана. Полиция Баку сообщила о 60 задержанных. Лидер Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли заявил, что после задержания на митинге его несколько раз избили, а в больнице, куда он был доставлен после избиения, ему наложили шесть швов. Один из арестованных, Тофиг Ягублу, также рассказал об избиении силовиками.

Пытки в Азербайджане превратились "в метод политической борьбы режима", считает лидер Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. "[ДТП с участием] Огтая Гюльалыева показало, что стала рискованной даже правозащитная работа по расследованию фактов пыток. Но мы не должны останавливаться, иначе репрессии еще больше усилятся. С другой стороны, рост числа пыток увеличивает в обществе злобу, ненависть, поляризацию и конфронтацию", - заявил на заседании Керимли.

По его словам, "общество должно порицать заказчиков и исполнителей пыток, чтобы осложнить им жизнь". Керимли также отметил необходимость применения международных санкций против тех, кто прибегает к пыткам, в частности подвести их под "закон Магнитского".

"Закон Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года, а в декабре 2016 года ему был придан глобальный статус. Он позволяет вносить в санкционные списки США граждан любых стран, которые, по мнению США, "ответственны за внесудебные убийства, пытки или любые другие действия, которые нарушают права человека".

Пытки являются тягчайшим преступлением в мире, однако эта практика продолжается в Азербайджане, заявил глава партии "Мусават" Ариф Гаджилы. "Еще никто не был наказан за пытки в Азербайджане. Если не организовать массовое сопротивление общества, практика пыток будет расширяться", - отметил Гаджилы.

Все факты пыток будут фиксироваться и предаваться огласке, отметил на заседании временный координатор комитета Намизад Сафаров. Он также подверг критике ход расследования аварии с участием Гюльалыева. "Прошло более трех недель, но обществу не предоставлено информации о ходе следствия. Водитель, сбивший Огтая Гюльалыева, не взят под стражу, хотя в результате [ДТП] он причинил тяжелые увечья правозащитнику. Огтай Гюльалыев все еще в коме", - сообщил Сафаров.

По его словам, видео доказывает, что Гюльалыева сбили намеренно, "чтобы тем самым положить конец его расследованиям". "Но мы будем продолжать работу по фиксации случаев пыток, информировать об этом местную и международную общественность, инициировать кампании общественного порицания", - сказал Сафаров.

По данным Главного управления полиции Баку и прокуратуры города, наезд на правозащитника Огтая Гюльалыева не был преднамеренным. МВД страны возбудило уголовное дело по статье 263.1 Уголовного кодекса (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности менее тяжкого ущерба здоровью потерпевшего).

По итогам встречи азербайджанские активисты приняли заявление с призывом к международному сообществу "не оставаться безучастным", а также "выразить серьезную реакцию по поводу пыток в Азербайджане". Авторы обращения также призвали провести международное расследование по делу о ДТП, в котором тяжело пострадал Гюльалыев.

"Конечно, международные организации не могут подменить следственные органы Азербайджана. Однако они могут провести вместе с нами экспертное расследование, дать оценку поведению водителя, его возможностям избежать аварии. Наличие такого расследования осложнит работу правоохранителей, если они вдруг решат уменьшить ответственность водителя", - пояснил Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что правозащитник Огтай Гюльалыев боролся за освобождение несправедливо осужденных и прекращение преследования инакомыслящих в Азербайджане. За свою правозащитную деятельность он неоднократно подвергался преследованиям. Гюльалыев за помощь людям был номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2016".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов" на "Кавказском узле", также в разделе "Справочник" подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".