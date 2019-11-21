Верховный суд подтвердил приговор жителю Ставрополья за присягу ИГ*

21 ноября 2019, 17:49

Верховный суд России оставил без изменений приговор жителю Ставропольского края Саиду Маматханову, осужденному на 11 лет колонии по делу о причастности к террористам.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в причастности к террористической организации 19-летнего уроженца Дагестана Саида Маматханова, проживающего в Ставропольском крае, и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, предписав первые два года отбыть в тюрьме. Подсудимый не признал свою вину и попросил судебного расследования.

По версии обвинения, 31 января 2019 года Маматханов записал на видео присягу руководителю запрещенной в России и признанной судом террористической организации "Исламское государство". В тот же день он через мобильное приложение Telegram отправил это видеообращение человеку, который обещал переслать видео лидеру ИГ* Аль-Багдади. Личность посредника следствие не установило.

Защита обжаловала приговор, однако сегодня коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России подтвердила решение Северо-Кавказского окружного военного суда. "Приговор по данному делу был оставлен без изменений", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда.

Жалоба на приговор поступила в Верховный суд России 16 октября, ее рассмотрение проходило сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариями Маматханова или его представителей относительно этого решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

«Кавказский узел» также писал, что в августе суд назначил жителю Ставропольского края Никите Сопыряеву 10 лет колонии за то, что присягнул лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".