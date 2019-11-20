Армянские правозащитники сочли жестокостью отказ освободить Манвела Григоряна

20 ноября 2019, 14:28

Присутствие Манвела Григоряна на заседаниях, которого требует суд, является пыткой, считает защита. Отказываясь освободить Григоряна из-под ареста, суд проявляет бесчеловечность, полагают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", адвокаты Манвела Григоряна настаивают на его освобождении из-под ареста, ссылаясь на жалобы подзащитного на здоровье. На заседании 12 ноября Григоряну стало плохо, и он покинул зал суда. Защита потребовала отвода судьи, но получила отказ.

Григоряну стало плохо на заседании

На заседание 19 ноября Манвела Григоряна привезли в инвалидном кресле, с кислородной маской на лице. Его сопровождали два врача. Уже через десять минут после заседания судья объявил перерыв из-за ухудшения самочувствия обвиняемого. После перерыва судья зачитал записку врачей, в которой говорилось, что состояние Григоряна мешает ему присутствовать на слушаниях. Судья предложил перенести заседание, но защита захотела представить ходатайство о снятии ареста с имущества одного из родственников Григоряна, передал корреспондент "Кавказского узла".

"На имущество был наложен арест на этапе предварительного следствия, так как его владелец приходится родственником моему доверителю. Владелец дал свое согласие на продажу, полученные средства мы намерены перечислить на счет Комитета по госдоходам или на депозит суда в качестве возмещения ущерба", - сказал адвокат Манвела Григоряна Левон Багдасарян.

Суд может взять процесс продажи этого имущества под свой контроль или предоставить это службе судебных приставов, отметил адвокат. В свою очередь, судья заявил, что для рассмотрения ходатайства необходимо представить подтверждение, что имущество не находится под арестом в рамках другого уголовного дела.

Манвела Григоряна задержали в июне 2018 года, после этого он перестал быть главой Союза добровольцев "Еркрапа". Силовики во время обысков в его доме нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества стоимостью более 101 миллиона драмов (около 210 тысяч долларов), уклонении от уплаты налоговикам более миллиарда драмов (около 2,1 миллиона долларов), растрате миллиарда драмов из бюджета (около 2,1 миллиона долларов) и вымогательстве имущества стоимостью 37 миллионов драмов (около 77 тысяч долларов).

Защита настаивает на том, чтобы Григоряна не вызывали в суд. Судья воспользовался тем, что в заключении врачебной комиссии нет однозначного вывода о невозможности присутствия Манвела Григоряна на слушаниях, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Арсен Мкртчян. "Там говорится с оговорками, при каких условиях мой подзащитный может присутствовать на слушаниях. Но здоровье у него не статично и с каждым днем все ухудшается. Медцентр, чтобы обезопасить себя, настоял на обязательном сопровождении врачей. Указание суда об обязательном присутствии Григоряна есть не что иное, как пытка", - сказал он

Мкртчян добавил, что в случае, если дело будет проиграно в национальных судах, защита обратится в ЕСПЧ.

Суд отказался освободить Григоряна

Защита также представила ходатайство об освобождении Григоряна под залог в пять миллионов драмов (около 10,5 тысячи долларов). "Все имущество Григоряна находится под арестом, что станет гарантией добросовестного соблюдения условия освобождения моим подзащитным. <...> Каких-либо оснований для отказа в освобождении нет. Более того, в заключении медицинской комиссии отмечено, что в состоянии его здоровья за время заключения есть отрицательная динамика", - подчеркнул адвокат.

Прокурор Ваге Долмазян выступил против освобождения обвиняемого. "Защита из раза в раз в своих ходатайствах представляет одни и те же факты. Сторона обвинения считает, что нет оснований для удовлетворения прошения", - заявил он суду. Суд отказался удовлетворить ходатайство. Следующее заседание по делу Манвела Григоряна назначено на 26 ноября.

Правозащитники раскритиковали суд

Необоснованно связывать освобождение Манвела Григоряна с опасностью давления на следствие, считает глава общественной организации "Против правового произвола", первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян. По ее словам, обвиняемый имеет возможность оказать давление и по телефону, находясь под стражей. "Могут и от его имени позвонить. Это беспомощная аргументация содержания под стражей больного человека", - сказала Алавердян корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница считает, что Григорян подвергается как минимум "жестокому обращению". "Затягивание судебного разбирательства говорит в пользу версии, что есть иная мотивация ареста, помимо официальной", - добавила Алавердян.

Григорян должен быть освобожден, полагает глава общественной организации "Журналисты за права человека", правозащитница Жанна Алексанян. "Это бесчеловечное отношение. Судебной системе и правоохранительным органам чуждо милосердие", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что судья Мнацакан Мартиросян известен по таким нашумевшим политическим делам, как «Дело семи» и дело «Марша миллиона масок». "Возможно, он действует по инерции, пытаясь угодить властям. Решение об отказе освободить под залог я все же связываю с личностью судьи, нежели с давлением властей", - подчеркнула Алексанян.

Глава Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян считает судью несамостоятельным в своих решениях. "Власти не скрывали недовольство судьями Робертом Азаряном и Давидом Григоряном, которые вынесли решения по делу Роберта Кочаряна. Сомнительно, чтобы судья, который вел дело об убийстве в ереванском кафе, дела связанные с протестами 1-2 марта, дело Шанта Арутюняна и его друзей, действует самостоятельно. Потому что если он начнет самостоятельно действовать и изменит меру пресечения, он удостоится судьбы Давида Григоряна и станет фигурантом уголовного дела. Судья Мнацакан Мартиросян служил прежним властям, сегодня служит новым. Властям выгодны «гибкие» судьи", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас Манвел Григорян получает лечение в медицинском центре "Наири", который считается одним из лучших в стране, а болезни, несовместимые с арестом, у него не диагностированы, отметил глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. "Есть список болезней, несовместимых с наказанием. И если этих болезней нет в этом списке, то необходимо понять, получает ли он необходимое лечение. Но главный вопрос связан с риском, что Григорян окажет давление на следствие. Не исключено, что на свободе Григорян попытается оказать давление на свидетелей и потерпевших. Если у стороны обвинения есть подобные подозрения, то освобождение под залог ставит под угрозу справедливое судебное разбирательство", - сказал Сакунц.

По мнению правозащитника, предложенный защитой залог недостаточен для освобождения обвиняемого. "Григорян обвиняется в многомиллионных хищениях и растрате, и сумма залога не может быть гарантом, что он будет соблюдать условия освобождения под залог", - пояснил Артур Сакунц корреспонденту "Кавказского узла".