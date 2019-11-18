Спецтехника на акции протеста в Тбилиси. 18 ноября 2019 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

18 ноября 2019, 18:12

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих в Тбилиси

Во время разгона акции протеста в Тбилиси был задержан один из активистов, местонахождение еще троих неизвестно, передал с места событий данные об участниках митинга корреспондент "Кавказского узла". Силовики применили слезоточивый газ, есть пострадавшие, сообщила "Рустави 2".

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. МВД Грузии потребовало от протестующих обеспечить работу парламента, к месту акции был стянут спецназ. После нескольких безуспешных требований разблокировать парламент сотрудники полиции начали разбирать палатки митингующих, а затем применили водомет, и протестующие были оттеснены от служебного входа в парламент.

Вышедшие на улицы Тбилиси люди требуют отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

После того, как митингующие были оттеснены от служебного входа в парламент, с территории, прилегающей к зданию, была выведены основная часть спецназа и водомет. Рядом с парламентом остается незначительная часть стянутых сюда сотрудников спецназа.

Полицейские очистили проезжую часть проспекта перед зданием парламента, на которой стояли палатки и находились участники протеста. Дорога также очищена от мусора, канистр (участники акции разводили костры и грелись), теперь ее расчищают и убирают сотрудники службы очистки мэрии Тбилиси.

Протестующие, в свою очередь, начали митинг перед парламентом. Выступающие заявили, что во время разгона акции был задержан один из активистов и еще троих они потеряли – неизвестно, где эти люди находятся, и что с ними произошло, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

На акции протеста у парламента митинговали несколько сот человек, сообщил блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi, который вел трансляцию с сегодняшней акции. "Вопрос –  происходящее, слабость власти или демократия?" – написал он в своем посте "Ультиматум или "китайские предупреждения". Полиция дала "народной дубине" в Тбилиси  30 минут".

Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ. Некоторым из участников акции в это время стало плохо, и их доставляли в больницу на машинах скорой помощи, передает корреспондент "Кавказского узла", просмотревший репортаж с акции "Рустави 2".

Напомним, вышедшие к парламенту Грузии люди требуют отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

Требование изменить избирательную систему выдвинули еще в июне участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"США и Евросоюз отреагировали на протесты в Тбилиси", "Оппозиционеры в Тбилиси объявили о блокировании парламента", "Протесты в Тбилиси вызвали интерес у молодежи".

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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