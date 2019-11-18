Полицейские применили водомет для разгона участников акции протеста у парламента Грузии. Тбилиси, 18 ноября 2019 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

18 ноября 2019, 16:41

Силовики разгоняют митингующих в Тбилиси

Полицейские применили водомет для разгона участников акции протеста у парламента Грузии. Митингующие оттеснены от служебного входа в парламент.

Как писал "Кавказский узел", с 14 ноября в Тбилиси проходит круглосуточная акция протеста, начавшаяся после провала парламентского голосования за проект смены избирательной системы. МВД Грузии потребовало от протестующих обеспечить работу парламента, к месту акции был стянут спецназ. После нескольких безуспешных требований разблокировать парламент сотрудники полиции начали разбирать палатки митингующих.

В связи с тем, что участники акции отказались расходиться, полицейские применили водомет для разгона протестующих – они пустили по участникам акции несколько струй воды.

Несмотря на неоднократное применение водомета, митингующие живой цепью противостояли спецназу, начались столкновения с силовиками. В живой цепи находятся как рядовые участники акции, так и лидеры оппозиции.

Спецназ неоднократным применением водомета оттеснил участников акции от служебного входа в парламент, протестующие были выдавлены на проспект Руставели. Стычки продолжаются, передает корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, вышедшие к парламенту Грузии люди требуют отстранить от власти лидера правящей партии Бидзину Иванишвили, отправить в отставку правительство, а также провести внеочередные парламентские выборы "при временном правительстве и в условиях независимой избирательной администрации".

Требование изменить избирательную систему выдвинули еще в июне участники митингов, которые начались в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии - 2019".

Новости об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"США и Евросоюз отреагировали на протесты в Тбилиси", "Оппозиционеры в Тбилиси объявили о блокировании парламента", "Протесты в Тбилиси вызвали интерес у молодежи".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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