Пикетчики в Ростове-на-Дону потребовали ужесточить наказание за насилие над животными

17 ноября 2019, 02:48

Около 20 человек приняли участие в пикете, на котором потребовали усовершенствовать законодательство о защите животных и посетовали, что власти практически не помогают волонтерам.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября около 25 зоозащитников провели акцию в Батайске. Они выразили протест против массового истребления бездомных животных и вырубки деревьев в городских парках.

Пикет зоозащитников прошел 16 ноября на площадке перед Донской публичной библиотекой в Ростове-на-Дону. По данным организаторов, в нем приняли участие не менее двадцати человек. Некоторые участники сменяли друг друга. Пикет продлился около четырех часов. Активисты стояли с баннером: "Живодер должен сидеть в тюрьме. Требуем внести изменения в статью 245 УК РФ" и плакатами: "Жестокость к животным - преступление", "Любая жестокость должна быть наказана", "Требуем узаконить продухи для кошек", передает присутствовавший на акции корреспондент "Кавказского узла".

Общероссийская акция "Закон должен работать, живодер - сидеть в тюрьме!" началась 26 октября, сроки ее проведения были продлены до 17 ноября, сообщается в группе "Движение зоозащитников / Зоозащита" в соцсети "ВКонтакте".

"Наш пикет посвящен тому, чтобы федеральный закон № 498 начал всё-таки работать. Всероссийскими усилиями зооволонтеров мы вытребовали его принятия, но все дело в том, что сейчас он как "скелет". Для того чтобы он начал работать, нужно большое количество подзаконных актов. У нас до сих пор нет инструментария, чтобы давать ход (уголовному) делу в случае живодерства", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" организатор пикета Ксения Москаленко.

Федеральный закон №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" был принят Госдумой 19 декабря 2018 года и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.

"На рынке отлова бездомных животных в регионе появились крупные и недобросовестные подрядчики. Их очень трудно "взять" с помощью механизмов законодательства, которое сейчас есть в сфере жестокого обращения с животными. Они продолжают убивать, и собрать доказательную базу очень сложно. Есть также такое направление, как "краш-видео" - коммерческое видео с насилием над животными ради забавы, развлечения. Зооволонтерами такие вещи вскрываются, но у нас нет возможности блокировать такие ресурсы. Одна из наших просьб к МВД России - чтобы управление, которое выявляет и блокирует сайты с терроризмом и прочим, помогало нам в нашей деятельности, блокируя такие сайты и выявляя их владельцев", - сообщила Москаленко.

По ее словам, после пикета резолюцию с подписями планируется направить председателю законодательного собрания Ростовской области, начальнику ГУМВД и губернатору области, а также в федеральные органы власти.

Пикетчики посетовали, что государство отстранилось от помощи животным

Пикетчики рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему решили принять участие в акции.

"Я участвую в данной акции, потому что хочется пожить в правовом государстве. Закон об ответственном обращении с животными есть, но он практически не работает. Хотелось бы, если человек пишет в полицию заявление о жестоком обращении с животными, чтобы власти реагировали и наказывали виновных должным образом... Я хочу жить в стране, где работают законы", - высказалась участница пикета Анжелина.

По ее словам, зоозащитники практически не получают помощи от государства.

"В стране катастрофически не хватает приютов, финансируемых государством, клиник, которые проводили бы бесплатную стерилизацию бездомных животных. Сейчас в области только одна организация по стерилизации бездомных собак - "Собачий патруль". Нет поддержки государства - ни финансовой, ни юридической. Все на хрупких плечах волонтеров. Так быть не должно", - посетовала участница акции.

Ростовчанка Елена Ивановна напомнила о приговоре предпринимателю Сергею Черневскому и ветеринару Ивану Бражко.

19 сентября предприниматель Сергей Черневский и ветеринар Иван Бражко были признаны судом виновными в убийстве 173 собак и оштрафованы на 110 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

"К сожалению, случаев жестокого обращения с животными очень много... Чтобы этого больше не было, мы стараемся защитить животных", - сказала участница пикета.

"Мне известно много случаев, когда (силовики) отказывались возбуждать дела по этой (245 УК РФ) статье... Например, у знакомых убили дворовую собаку достаточно жестоко, и даже видели, кто это сделал, но у них просто отказались принять эту собаку на экспертизу. Придумали очень много отговорок", - рассказала пикетчица Галина Чепурная.

Максимальное наказание за жестокое обращение с животным, согласно статье 245 УК РФ - лишение свободы на срок до трех лет. В случае если оно будет совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, в отношении нескольких животных - до пяти лет.

Под резолюцией, принятой по итогам акции, поставили свои подписи и некоторые прохожие. Всего за четыре часа пикета резолюция набрала 417 подписей. Среди ее требований - разработка направленных на конкретизацию и детализацию закона №498 подзаконных актов, внесение соответствующих дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, разработка механизмов проведения обязательной ветеринарной экспертизы при проверке сообщений о жестоком обращении с животными.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" прохожие подтвердили, что сталкивались с проблемой жестокого обращения с животными.

"Проблема бездомных животных действительно есть. И убийство здесь не выход — выбросят новых, которые расплодятся в таком же количестве. Надо всем вместе думать, как ее решать. Хорошо, что об этом говорят", - сказал ростовчанин Павел Попов.

Пенсионерка Анна Шаповалова поддержала пикетчиков, посетовав на закрытые подвалы в многоквартирных домах.

"Я кормлю бездомных кошек, и всегда зимой они прятались в подвалы от мороза. В прошлом году все подвалы заделали железными решетками. Куда им теперь зимой, умирать? Все это очень непродуманно делается. А если мыши в подвалах заведутся?" - задалась вопросом ростовчанка.

"Жестокое обращение что с животными, что с людьми должно наказываться одинаково. Все мы живые существа", - считает студентка Кристина.

"Думаю, что сначала в России надо обеспечить хорошее отношение к людям, а к животным уже потом", - высказал свое мнение студент Федор.