Грузинские силовики назвали имя задержанного на Украине заместителя Умара аш-Шишани

16 ноября 2019, 17:30

Задержанный на Украине заместитель военного амира запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" Абу Умара аш-Шишани является уроженцем Панкисского ущелья Цезарем Тохосашвили. Он заочно приговорен к тюремному заключению в Тбилиси, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", Служба безопасности Украины 15 ноября сообщила о задержании одного из ключевых руководителей запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", выходца из Грузии Аль Бара Шишани. Он задержан в Киевской области, где жил в частном доме, и помещен под экстрадиционный арест. Портретная экспертиза подтвердила, что задержанный - один из разыскиваемых лидеров "Исламского государства"*, сообщила СБУ.

По данным СБУ, гражданин Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани с 2013 года был заместителем военного амира "Исламского государства"* Абу Умара аш-Шишани. Впоследствии, летом 2018 года, он по поддельному паспорту перебрался на Украину, где смог легализоваться и, находясь на Украине, продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ*, так называемых амниятов, сообщила СБУ 15 ноября.

Задержанный на Украине заместитель Умара аш-Шишани является уроженцем Панкисского ущелья Цезарем Тохосашвили, находившимся в розыске по линии Интерпола, говорится в распространенном 16 ноября заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии.

"Служба безопасности Украины в сотрудничестве со Службой государственной безопасности Грузии по обвинению в участии в террористической организации задержала в городе Киеве гражданина Грузии Цезаря Тохосашвили, который разыскивался по красному циркуляру Интерпола (международный ордер на арест - прим. «Кавказского узла»)", - приводит ТАСС сообщение СГБ.

По данным СГБ Грузии, Тохосашвили был тесно связан с Тарханом Батирашвили, известным как "военный министр" ИГ* Абу Умар аш-Шишани, который тоже являлся выходцем из Грузии.

Приставка "аш-Шишани" в именах воюющих в Сирии выходцев из Панкиси указывает на их происхождение (чеченцы-кистинцы), в переводе с арабского она означает "чеченец", говорится в материале "Кавказского узла" "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" также размещена биографическая справка о Тархане Батирашвили (Абу Умаре аш-Шишани), а в разделе "Справочник" - статья о кистинцах.

Грузинские силовики установили, что Цезарь Тохосашвили отправился в Сирию в 2014 году и стал участвовать в боях против правительственных сил. "Следствие установило, что в 2015 году Цезарь Тохосашвили стал членом террористической организации "Исламское государство"*, - отметила СГБ, добавив, что Тбилисский горсуд 6 ноября заочно приговорил Тохосашвили к тюремному заключению.

Ранее в прессе неоднократно появлялась информация о том, что Тохосашвили погиб в Сирии, но она не подтверждалась, передает со ссылкой на информацию грузинских СМИ «Интерфакс». Журналисты отмечают, что родственники Тохосашвили считали его погибшим, указывает агентство.

Тохосашвили был задержан 12 ноября, передает со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины LIGA.net. "Мы полгода вели его и разрабатывали", - приводит портал информацию СБУ. Украинские силовики сообщили, что "в последние два месяца" перед задержанием Тохосашвили к работе подключилось Центральное разведывательное управление США. "ЦРУ и Грузия помогали с информацией", - приводит слова представителя СБУ портал, отмечая, что меру пресечения в виде ареста Тохосашвили избрал 14 ноября Шевченковский суд Киева.

Грузии надо быть по-прежнему очень внимательной к Панкисскому ущелью, где, по данным силовых ведомств, количество симпатизирующих радикалам, в том числе, террористическим организациям, сокращается, считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Нельзя сказать, что этой проблемы в ущелье не существует. Впрочем, у нас многие любят заниматься самообманом, особенно, на публику", - написал он в своем посте "На Украине задержан выходец из Грузии Аль Бара Шишани (Цезарь Тахосашвили)".

Напомним, в июле 2018 года жители Панкисского ущелья Грузии сообщили о гибели в Сирии Тамаза Батирашвили - старшего брата одного из лидеров запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", известного как Абу Умар аш-Шишани. Младший брат Умара аш-Шишани, Тархан Батирашвили, также погиб, эту информацию подтвердил в 2016 году Пентагон. В марте текущего года жители Панкисского ущелья сообщили о гибели в Сирии Амирана Борчашвили. По подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, это минимум 34-й выходец из Панкиси, погибший в Сирии за последние годы. Число жителей Панкиси, уезжающих в Сирию, сокращается, сообщили ранее один из старейшин Ахметского района Грузии Хасо Хангошвили и представитель НПО "Флаги мира" Тимур Цатиашвили.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*, "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) по решению суда признано террористической организацией и запрещено в России.