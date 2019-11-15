15 ноября 2019, 20:36
Заместитель Умара аш-Шишани задержан на Украине
Служба безопасности Украины сообщила сегодня о задержании одного из ключевых руководителей запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", выходца из Грузии Аль Бара Шишани.
Как писал "Кавказский узел", в июле 2018 года жители Панкисского ущелья Грузии сообщили о гибели в Сирии Тамаза Батирашвили - старшего брата одного из лидеров запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", известного как Абу Умар аш-Шишани. Младший брат Умара аш-Шишани, Тархан Батирашвили, также погиб, эту информацию подтвердил в 2016 году Пентагон.
Приставка "аш-Шишани" в именах воюющих в Сирии выходцев из Панкиси указывает на их происхождение (чеченцы-кистинцы), в переводе с арабского она означает "чеченец", говорится в материале "Кавказского узла" "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" также размещена биографическая справка о Тархане Батирашвили (Абу Умаре аш-Шишани), а в разделе "Справочник" - статья о кистинцах.
Аль Бара Шишани задержан в Киевской области, где жил в частном доме, и помещен под экстрадиционный арест. Портретная экспертиза подтвердила, что задержанный - один из разыскиваемых лидеров "Исламского государства"*, сообщила сегодня Служба безопасности Украины (СБУ).
По данным ведомства, гражданин Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани с 2013 года был заместителем военного амира "Исламского государства"* Абу Умара аш-Шишани. Впоследствии, летом 2018 года, он по поддельному паспорту перебрался на Украину, где смог легализоваться. "По имеющейся информации, находясь на Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ*, так называемых амниятов", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте СБУ (перевод "Кавказского узла").
Операцию по задержанию одного из ключевых руководителей "Исламского государства"* украинские спецслужбы провели совместно с МВД Грузии и Центральным разведывательным управлением США, со ссылкой на пресс-службу СБУ передало РИА "Новости".
Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*, "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".
* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) по решению суда признано террористической организацией и запрещено в России.