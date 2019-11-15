Заместитель Умара аш-Шишани задержан на Украине

15 ноября 2019, 20:36

Служба безопасности Украины сообщила сегодня о задержании одного из ключевых руководителей запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", выходца из Грузии Аль Бара Шишани.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2018 года жители Панкисского ущелья Грузии сообщили о гибели в Сирии Тамаза Батирашвили - старшего брата одного из лидеров запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", известного как Абу Умар аш-Шишани. Младший брат Умара аш-Шишани, Тархан Батирашвили, также погиб, эту информацию подтвердил в 2016 году Пентагон.

Приставка "аш-Шишани" в именах воюющих в Сирии выходцев из Панкиси указывает на их происхождение (чеченцы-кистинцы), в переводе с арабского она означает "чеченец", говорится в материале "Кавказского узла" "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" также размещена биографическая справка о Тархане Батирашвили (Абу Умаре аш-Шишани), а в разделе "Справочник" - статья о кистинцах.