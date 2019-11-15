Грузинский врач арестован в Южной Осетии

15 ноября 2019, 21:33

Суд постановил сегодня заключить под стражу грузинского врача-ортопеда Важу Гаприндашвили, задержанного за нарушение границы с Южной Осетией. Тбилисские врачи и Ассоциация молодых юристов Грузии призвали освободить его, указав на гуманитарный кризис, связанный с закрытием границы южноосетинскими властями.

Как писал "Кавказский узел", 9 и 11 ноября на границе с Южной Осетией были задержаны четыре жителя Грузии. Трое из них были оштрафованы и переданы грузинской стороне, а на врача Важу Гаприндашвили завели уголовное дело. В отличие от трех других задержанных, он пересек границу умышленно, утверждают южноосетинские силовики.

Сегодня Ленингорский районный суд Южной Осетии постановил арестовать Гаприндашвили на два месяца, пока будет продолжаться предварительное следствие, сообщила официальный представитель Комитета госбезопасности Южной Осетии Екатерина Бязрова в группе ведомства в Facebook.

Грузинские врачи и юристы осудили арест Гаприндашвили

Грузинские врачи собрались сегодня во дворе Медицинского университета в Тбилиси, чтобы выразить поддержку Важе Гаприндашвили. "Медицина не имеет границ, мы обязаны помогать как можно большему количеству людей. Обращаемся к международным организациям за помощью. Человек, находящийся в тюрьме, не нарушил закон", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова главы Ассоциации ортопедов Левана Начкебии, сказанные в эфире грузинского "Первого канала".

В свою очередь, неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" призвала власти страны принять срочные меры для освобождения Гаприндашвили. В обращении говорится, что Гаприндашвили - ортопед-травматолог, президент Ассоциации артроскопии Грузии и ведущий специалист тбилисской клиники Medi Club Georgia. По данным НПО, врача задержали, когда он посещал пациента в селе Ахалгорского района Южной Осетии, информировали сегодня "Новости-Грузия".

"Семья Важи Гаприндашвили рассматривает версию о том, что грузинский врач отправился на помощь местной жительнице, которая упала в глубокий колодец. Ей было отказано в транспортировке в Тбилиси и возможности получения квалифицированной медицинской помощи", - говорится в заявлении.

Ассоциация молодых юристов Грузии подчеркивает, что одностороннее закрытие Южной Осетией границы с Грузией привело "к гуманитарному кризису и полной изоляции" жителей Ахалгорского района. "После закрытия переходного пункта стало известно о гибели двух человек. В обоих случаях причина смерти была связана с неадекватной медицинской помощью", - утверждается в опубликованном изданием обращении.

Власти Южной Осетии запретили семье местной жительницы Тамар Гигаури, пострадавшей при падении в колодец, перевезти ее на лечение Тбилиси из-за закрытой административной границы. Ранее власти Грузии заявили, что жительница Ахалгори Маргарита Мартиашвили умерла в клинике в Цхинвале, не получив квалифицированную медицинскую помощь в Тбилиси.

К обострению на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией привело возведение на грузинской стороне блокпоста близ села Цнелис. В ответ на это Южная Осетия тоже возвела в этом районе новый блокпост, а 9 сентября объявила о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе. В частности, 11 ноября Южная Осетия заявила об обстрелах своей территории.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".