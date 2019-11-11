Южная Осетия заявила об обстрелах со стороны Грузии

11 ноября 2019, 22:14

Обстрелы со стороны Грузии зафиксированы 9 и 10 ноября, сообщили сегодня в Комитете государственной безопасности Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 ноября Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии сообщил о двух раненых в приграничном селе. По данным ведомства, двое жителей грузинского села Кода получили ранения в ходе вооруженного столкновения с полицейскими. Грузинские спецслужбы назвали это сообщение дезинформацией.

Ситуация на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией обострилась в сентябре, когда грузинские военные возвели блокпост в районе села Цнелис. В ответ на это на расстоянии менее двух километров от нового грузинского поста появился южноосетинский. 9 сентября КГБ Южной Осетии объявил о закрытии границы с Грузией. Стороны обмениваются взаимными обвинениями в провокациях. Одним из резонансных инцидентов стало задержание 24 октября сотрудниками КГБ Южной Осетии патруля Миссии мониторинга Евросоюза.

"КГБ Южной Осетии фиксирует усиление тенденции неспровоцированного применения грузинской стороной огнестрельного оружия. В частности, 9 ноября в 20.39 (мск) со стороны района высоты 911.1 (населенный пункт Абано в Грузии) произведено несколько выстрелов из автоматического оружия, 10 ноября в 17.25 (мск) со стороны района высоты 911.1 (Абано) - около 15 выстрелов: как одиночных, так и коротких очередей", - цитирует сообщение Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии ТАСС.

В ведомстве отметили, что югоосетинская сторона "проинформировала Механизм по превенции и раннему предупреждению инцидентов об имевших место провокациях".

Информации об инцидентах на странице КГБ Южной Осетии в Facebook сегодня к 22.10 мск нет.

Грузия считает Южную Осетию территорией, оккупированной Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещена подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.