Армянские студенты призвали министра образования ответить на критику

14 ноября 2019, 16:14

Акции протеста с требованием об отставке главы Минобразования прошли сегодня у зданий правительства и Ереванского государственного университета. Студенты и преподаватели не будут наказаны за забастовку, обнадежил глава студенческого совета вуза, призвав Арутюняна встретиться с протестующими.

Как писал "Кавказский узел", молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" с 4 ноября требует отставки министра образования Араика Арутюняна. К ним присоединились студенты, с 6 ноября бастующие против инициативы министерства образования сделать необязательным изучение истории Армении, армянского языка и литературы на непрофильных факультетах. 13 ноября в знак поддержки студентов провели однодневную забастовку 50 преподавателей Ереванского госуниверситета. По оценке полиции, в тот же день в акции у здания Минобразования приняли участие около 100 человек.

Недовольство активистов вызвало финансирование министерством образования экспериментальной театральной постановки - "Волнение и колокол". Спектакль пытались сорвать сторонники Роберта Кочаряна, которые облили артистов зеленкой. Еще одним поводом для протестов стало выделение 20 миллионов драмов (около 42 тысяч долларов) на съемки документального фильма "Мел" о тяжелоатлете-трансгендере, двукратном чемпионе Европы по тяжелой атлетике, бронзовом призере чемпионата мира Меле Далузяне (Мелине Далузян).

Сегодня рано утром бастующие студенты собрались перед зданием Ереванского государственного университета. На акции выступил председатель студенческого совета Давид Апоян. Он обнадежил студентов и преподавателей, что за объявленную забастовку или свободное выражение своего мнения никто из протестующих взысканиям не подвергнется. "Студенческий совет встанет рядом с вами", – заверил Апоян.

Апоян считает, что министр образования Араик Арутюнян должен ответить на претензии протестующих. "Сейчас бастуют студенты филфака, исторического факультета. Забастовка заразительна. Попытаемся придумать разумные решения, но так же должна поступить и другая сторона", – сказал глава студсовета, отметив, что министр Араик Арутюнян допустил много серьезных ошибок.

Затем студенты и преподаватели, число которых, по данным организаторов, достигало 100 человек, шествием направились к зданию Минобразования, чтобы поддержать активистов, которые с 7 ноября проводят там сидячий пикет. Одновременно перед зданием правительства была организована акция протеста молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн". Активисты принесли с собой символическое кресло с надписью на плакате: "Arayik, go home". Ранее министр Араик Арутюнян заявил, что "не цепляется за министерское кресло", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" смысл акции ее участник Гор Саргсян.

"Министр не владеет ситуацией. Его слова о том, что продвигаемый нами тезис является требованием узкой группы людей, вызывает смех. Араик Арутюнян забыл, кто его привел к власти, равно как забыл, кто его может отстранить от нее", – сказал Саргсян.

К акции протеста присоединился политолог Грант Мелик-Шахназарян, который обвинил нынешние власти в попрании национальных ценностей. "Под лозунгом: "Смелей!" к власти пришли люди, которые пропагандируют третий пол, попирают нашу церковь, литературу, армянский язык, армянскую историю. У меня пятеро детей, и я не хочу, чтобы они воспитывались в пропагандируемой нынешними властями системе ценностей", – передал слова Мелика-Шахназаряна корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие выказали недовольство Пашиняном

Если протесты приведут к отставке Араика Арутюняна, то следующий министр должен учесть мнение общества, иначе речь пойдет уже об отставке премьера Никола Пашиняна, считает Грант Мелик-Шахназарян.

8 ноября премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с активистами, требующим отставки Арутюняна, что не согласен с ними и "сильно сомневается, что с ними согласно и общество".

13 ноября Никол Пашинян заявил на правительственном часе, что герой скандального документального фильма Мел Далузян находится под его личной защитой. Пашинян заявил, что доволен и гордится решением Минобразования финансировать этот фильм, поскольку у этого спортсмена есть заслуги. Премьер напомнил, что Мел Далузян – трехкратный чемпион Европы, рекорд которого до сих пор не побит.

"У человека была проблема, о которой узнали друзья, команда, тренер. У них была особая реакция на эту проблему, отношение общества было особое, все смотрели на нее косо. Она оказалась на грани самоубийства и поняла, что единственный выход – это уехать из Армении", – отметил Пашинян. Критика решения профинансировать фильм о Дулузян является "дешевой пропагандой лишенных кормушки" людей, заявил премьер.

Акция у здания правительства завершилась без инцидентов, никто из чиновников к протестующим не вышел.