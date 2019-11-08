Противники министра образования поспорили с Николом Пашиняном

08 ноября 2019, 15:58

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил активистам, требующим отставки главы Минобразования Араика Арутюняна, что не согласен с ними. Между премьером и протестующими состоялась дискуссия о фильме "Мел", деньги на съемки которого выделило министерство.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" потребовало отставки Араика Арутюняна с поста министра. 6 ноября сотни студентов в Ереване, также недовольных министром, объявили забастовку. 7 ноября более 250 студентов и сторонников "Дашнакцутюн" провели митинг у здания правительства. Акция переросла в бессрочный сидячий пикет. Ночь у правительственного здания провели 30 активистов.

Протестующие обвиняют Араика Арутюняна в попрании национальных ценностей. Недовольство вызвало финансирование министерством образования экспериментальной театральной постановки "Волнение и колокол" и документального фильма "Мел" о тяжелоатлете-трансгендере, двукратном чемпионе Европы по тяжелой атлетике, бронзовом призере Чемпионата мира Меле Далузяне (Мелине Далузян). Поводом для студенческой забастовки стала инициатива министерства сделать необязательным изучение истории Армении, армянского языка и литературы на негуманитарных факультетах. Ученые-филологи раскритиковали премьер-министра страны Никола Пашиняна за поддержку этого проекта.

Сегодня Никол Пашинян, направляясь в МИД Армении, который находится в одном здании с министерством образования, встретился с активистами. Увидев премьера, протестующие начали скандировать "Араик, уходи!" Они поинтересовались, следит ли премьер за протестами. Пашинян ответил, что следит, но не разделяет позицию протестующих и сильно сомневается, что с ними согласно и общество.

Министр Араик Арутюнян провалил свою работу, заявила Пашиняну член Центрального управления молодежного крыла АРФД Кристине Варданян. Она передала премьер-министру жетон от метро и попросила посоветовать Арутюняну, чтобы тот воспользовался этим транспортом и узнал мнение общества о нем.

"Неделю назад министр дал отрицательное заключение законопроекту о повышении стипендий студентам, но повышению своей зарплаты он был очень рад", - отметил один из протестующих в разговоре с премьером.

Активист молодежного крыла АРФД Гор Саргсян поднял тему финансирования документального фильма "Мел", отметив, что активистам непонятно, какой месседж несет этот фильм. Пашинян заявил, что фильм не о трансгендере, а о чемпионе Европы. "Режиссер фильма в интервью "Айкакан жаманак" сам заявил о том, что фильм - о смене пола Мелом", - возразил Саргсян.

Участники акции также обратили внимание премьера на то, что Араик Арутюнян назвал протестующих против него активистов "Дашнакцутюн" "невоспитанными".

"То невоспитанное поведение, которое проявляет АРФД, не делает чести старейшей партии. "Дашнакцутюн" после ["бархатной"] революции следовало бы проявить другое поведение и понять, почему она была отвергнута обществом. Также ей следует сменить свое руководство", - заявил Араик Арутюнян на брифинге 7 ноября.

Никол Пашинян в ответ на претензии активистов заявил, что не верит, чтобы в современной Армении кто-то мог несогласие с чем бы то ни было назвать невоспитанностью.

Протест у здания Минобразования продолжается

По словам студента филфака ЕГУ Геворга Гюлумяна, у правительственного корпуса собрались 150-200 человек, в числе которых не только члены молодежного крыла АРФД и студенты, но сочувствующие им люди, передал корреспондент "Кавказского узла" в 14.54 мск. "Занятия на филфаке полностью парализованы, на остальных факультетах - частично", -добавил активист

Он отметил, что активистам понятна позиция премьера, который заявил, что не разделяет мнение протестующих. "Это позиция Никола Пашиняна в качестве главы страны", - сказал Геворг Гюлумян.

Активист указал, что протест не носит политический характер. "К нам присоединились представители разных партий, среди нас даже есть член правящего "Моего шага". Мы не делаем антиправительственных заявлений, у нас одно требование - отставка министра образования, науки, культуры и спорта, который провалил все эти сферы. У нас есть четкие обоснования для этого, которые мы и озвучили. Тут дело не только в армянском языке или истории - министр не справляется и с остальными сферами", - заявил Гюлумян.

Он добавил, что в выходные дни активность протестующих снизится, а 11 ноября пройдут крупные протесты, и не только перед зданием правительства.