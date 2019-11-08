Противники Араика Арутюняна провели ночной пикет у стен министерства образования

08 ноября 2019, 07:06

Активисты и бастующие студенты объявили бессрочный сидячий пикет с требованием отставки министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна. Около 30 участников акции сегодня провели ночь у стен министерства образования.

Как информировал "Кавказский узел", 4 ноября молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" потребовало отставки Араика Арутюняна с поста министра. 6 ноября молодежные активисты "Дашнакцутюн" провели акцию протеста перед министерством образования, науки, культуры и спорта, оставив там картонные коробки, чтобы Арутюнян смог упаковать в них личные вещи после отставки. 7 ноября к активистам присоединились студенты, которые 6 ноября объявили забастовку, выступив против инициативы министерства образования сделать необязательным изучение истории Армении, армянского языка и литературы на негуманитарных факультетах. По данным полиции, всего в акции днем 7 ноября участвовало свыше 250 человек, из которых около 70 начали сидячий пикет.

Недовольство "Дашнакцутюн" вызвало финансирование министерством образования экспериментальной театральной постановки - "Волнение и колокол". Спектакль пытались сорвать сторонники Роберта Кочаряна, которые облили артистов зеленкой. Еще одним поводом для протестов стало выделение 20 миллионов драмов (около 42 тысяч долларов) на съемки документального фильма "Мел" о тяжелоатлете-трансгендере, двукратном чемпионе Европы по тяжелой атлетике, бронзовом призере чемпионата мира Меле Далузяне (Мелине Далузян).

Активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" и студенты ряда ереванских вузов объявили о бессрочном сидячем пикете перед министерством образования, науки, культуры и спорта. Около 30 активистов принесли с собой спальные мешки, расстелили их на площадке перед входом в правительственный комплекс и там провели сегодняшнюю ночь. Полиция организовала дежурство у комплекса для обеспечения безопасности участников акции, а также соблюдения общественного порядка, передает корреспондент "Кавказского узла".

Протест продолжится до тех пор, пока Араик Арутюнян не подаст в отставку, заявил "Кавказскому узлу" активист молодежного крыла АРФД Гор Саргсян.

По его словам, Араик Арутюнян намеренно придает акции политическую окраску, однако деятельностью министра недовольны, в том числе и сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Мы призываем студентов и преподавателей присоединиться к всеармянской забастовке. Эта акция не имеет политической подоплеки. Это борьба за сохранение национального образования. И каждый, кто не согласен с политикой министра, вне зависимости от своих политических предпочтений может присоединиться к протестному движению", - отметил Саргсян.

Министр отказался уходить в отставку

Араик Арутюнян 7 ноября после заседания правительства на брифинге отверг требование активистов о своей отставке, передает корреспондент "Кавказского узла". "Я уйду, если недостаточно эффективно буду выполнять свои обязанности", - заявил министр.

Арутюнян считает недопустимым критику со стороны тех, кто, "будучи в коалиции, неоднократно проваливал реформы в образовательной сфере". "Мы открыты для диалога, но с теми, кто реально заинтересован в изменениях в сфере образования, а не с теми, кто, прикрываясь благородными мотивами, преследует политические цели", - подчеркнул он.

В то же время министр пообещал наполнить оставленные 6 ноября у министерства картонные коробки уголовными делами о злоупотреблениях в сфере образования и вернуть их активистам, соратник которых многие годы возглавлял профильное министерство.

Член АРФ "Дашнакцутюн" Левон Мкртчян возглавлял министерство образования Армении с 1998 по 1999 годы, с 2001 по 2003 годы, с 2006 по 2008 годы, с 2016 по 2018 годы. После "бархатной революции" Мкртчяна на посту министра сменил Арутюнян. После реструктуризации состава правительства в мае 2019 года Минкультуры и Минспорта объединили с министерством науки и образования.

Активистка молодежного крыла АРФД Кристине Варданян назвала заявление министра о набитых уголовными делами картонных коробках попыткой шантажа и давления.

"Если министр владеет информацией о злоупотреблениях, он должен незамедлительно обратиться в полицию <...> Но мы уверены, что ничего подобного нет", - заявила она "Кавказскому узлу".

Арутюнян утратил доверие общественности и должен подать в отставку, при этом число участников протестного движения достаточно, чтобы добиться этого, полагает Варданян.