Протесты студентов в Ереване поддержали преподаватели

14 ноября 2019, 02:21

Около 50 преподавателей Ереванского государственного университета объявили забастовку в поддержку студентов, выступающих против инициативы Минобразования Армении сделать необязательным изучение истории, армянского языка и литературы страны на негуманитарных факультетах. Преподаватели призвали активистов обсудить этот вопрос без политических спекуляций.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" потребовало отставки министра образования Араика Арутюняна. 7 ноября к ним присоединились студенты, бастующие против инициативы министерства образования сделать необязательным изучение истории Армении, армянского языка и литературы на непрофильных факультетах. Акция переросла в бессрочный сидячий пикет. 11 и 12 ноября протестующие приняли участие в шествии по улицам Еревана. В медиасреде протесты сочли политической акцией, тогда как сами участники отрицают наличие политическую подоплеку акций.

Свою солидарность студентам 13 ноября выразили порядка 50 преподавателей университета, объявив однодневную забастовку. «Абсолютное большинство преподавателей выражают солидарность движению студентов и выступают за сохранение армянского языка и литературы, а также истории Армении как дисциплин на непрофильных факультетах», - зачитали журналистам преподаватели сове заявление, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Они считают, что проблему обучения непрофильным дисциплинам необходимо обсудить с министром образования и науки. При этом, отметили преподаватели, важно избегать политических спекуляций вокруг данной проблемы. Они призвали студентов прекратить забастовку.

Студентов поддержали преподаватели двух факультетов – армянской филологии и истории Армении, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» преподаватель кафедры армянского языка вуза Рита Сагателян. По ее словам, участвовать в акции высказались трое преподавателей факультетов.

Она отметила, что это предупредительный протест. «Акцию студентов пытаются политизировать, искажая суть борьбы. Поэтому преподаватели решили поддержать студентов», - пояснила Сагателян. Вопрос отставки министра в университете не обсуждался, сказала она.

Забастовка преподавательского состава должна иметь четкий регламент, пояснил врио ректора ЕГУ Гегам Геворкян. "Для объявления забастовки необходимо обратиться в профсоюз. Он объявит об акции, представит предмет спора, который должен иметь отношение к вузу. Если предмет спора не связан с работодателем, то это не забастовка, а акция протеста", - сказал он в опубликованном на официальном сайте вуза видеосюжете, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Преподаватели указали на важность изучения армянских истории, языка и литературы

Законопроект «О высшем образовании и науке» получил отрицательное заключение академического сообщества, однако Арутюнян объявил, что не собирается идти на уступки, заявил 13 ноября на пресс-конференции заведующий кафедрой истории Армении исторического факультета ЕГУ Артак Мовсисян. «Мы находимся в состоянии войны, и для нас должны быть приоритетными национальная идентичность и воспитание на основе национальных ценностей», - подчеркнул историк.

После обострения конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет перемирия обстрелы в зоне конфликта велись ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Декан Исторического факультета ЕГУ Эдик Минасян уверен, что исключение армянского языка и литературы, а также истории Армении из вузовской программы станет серьезным ударом по патриотическому воспитанию будущего поколения. «Патриотизм необходимо прививать в студенческое время. Для современного армянского студента крайне важно ознакомиться с языком, литературой и историей своего народа», - заявил он на пресс-конференции.

Новое правительство продолжает политику предшественников и не придает значения гуманитарным предметам, заявил на пресс-конференции глава союза писателей, писатель Эдвард Милитонян.

По его мнению, вузовскую программу армянского языка и литературы, а также истории Армении нельзя исключать, так как в школе плохо преподают эти дисциплины. «В школьных учебниках неинтересные и старые тексты. Недопустимо снимать из вузовской программы дисциплины, имея этот пробел. Нужно улучшить имеющуюся программу, а не исключать ее вовсе», - считает писатель. Он отметил, что власти должны считаться с мнением общественности.

Активисты настаивают на встрече с Арутюняном

Молодежное крыло АРФ «Дашнакцутюн» провело 13 ноября митинг у правительственного корпуса, где расположено Министерство образования и науки Армении, передает корреспондент «Кавказского узла». По оценке полиции, в акции приняли участие около 100 человек.

Активисты зачитали письменное обращение к депутатам оппозиционных фракций «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения», в котором призвали высказать вотум недоверия главе Минобразования Арутюняну. «Арменоведение находится в плачевном состоянии. Но министр, вместо того, чтобы найти решение имеющимся проблемам, предлагает избавиться от них. Минобразования должно... перейти к конструктивному обсуждению, а не говорить тоном, не терпящим пререканий», - заявил на митинге студент филфака Ереванского государственного университета (ЕГУ) Геворг Гюлумян.

После митинга около трех десятков активистов прошлись шествием по центральным улицам Еревана, под барабанную дробь они скандировали требования об отставке Арутюняна.

Акции не прекратятся до тех пор, пока проблема не будет решена, сказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель Молодежного крыла АРФ «Дашнакцутюн» Гор Саргсян. По его словам, активистам не предложили встретиться с Арутюняном. «Если такое предложение будет, мы его обсудим. Но пока в нашей повестке актуальна отставка главы Минобразования», - подчеркнул Саргсян.

Он рассказал, что круглосуточный сидячий пикет у правительственного корпуса продолжается. «На ночь остается 20-25 человек. Полиция не препятствует акции студентов», - отметил активист.

Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Григорий Тамразян готов встретиться с бастующими преподавателями, приводит слова пресс-секретаря министра образования Анжелы Кждрян "Sputnik Армения". "Араика Арутюняна сейчас нет в стране", - пояснила представитель министра.

Преподаватель вуза Серж Срапионян сказал, что протестующие будут ждать возвращения министра, чтобы встретиться с ним лично. "Хотим, чтобы он нас выслушал. Преподаватели не спешат, министр приедет, встретимся", - цитирует его издание. Срапионян рассказал, что создан оргкомитет из сотрудников вуза, который обсудит с министром дальнейшую судьбу дисциплин.