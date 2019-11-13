Аналитики усмотрели скрытые мотивы в акциях ереванских студентов

13 ноября 2019, 01:19

Шествие против инициативы Минобразования Армении сделать необязательным изучение истории, армянского языка и литературы страны на негуманитарных факультетах прошло в Ереване. В медиасреде протесты сочли политической акцией, тогда как сами участники отрицают наличие политических мотивов.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" потребовало отставки министра образования Араика Арутюняна. 6 ноября более пятисот студентов объявили забастовку, выступив против инициативы министерства образования сделать необязательным изучение истории Армении, армянского языка и литературы на негуманитарных факультетах. Ученые-филологи раскритиковали за поддержку этого проекта премьер-министра страны Никола Пашиняна. 11 ноября студенты и преподаватели приняли участие в шествии по улицам Еревана. Они также потребовали отставки главы Минобразования.

Студенты 12 ноября продолжили свой протест против инициативы Минобразования. Они провели шествие, которое началось от здания Ереванского государственного университета (ЕГУ) и завершилось у правительственного корпуса, где расположено Министерство образования, науки, культуры и спорта. Участники шествия с требованием отставки министра Араика Арутюняна прошли мимо вузов Еревана, призывая присоединиться к ним, передала корреспондент "Кавказского узла".

Студент филологического факультета ЕГУ Геворг Гюлумян выразил уверенность в том, что акции против министра Араика Арутюняна будут собирать все больше людей.

"Мы вышли на улицу защитить ценности, которые нам передали наши учителя, и пусть они сегодня нас не оставляют одних. Наши преподаватели обязаны к нам присоединиться", - заявил Гюлумян корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он заявил, что многие считают акцию политической, однако это заблуждение.

Участник акции Герасим Варданян также отметил, что их протесты "пытаются политизировать". "Наша борьба - борьба студентов, молодежи, борьба за армянский язык и литературу, за историю Армении и за историю армянской церкви”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", также уточнив, что протесты не несут в себе политическую подоплеку.

Редактор русской версии Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян считает, что протестующих обвиняют в политизации вопроса, поскольку они требуют не отказа от принятия законов, а отставки министра, и "то, что протесты организовали представители партии "Дашнакцутюн" уже не имеет значения".

"Если они протестуют против отмены обязательного обучения армянскому языку в вузах и предмета "История армянской церкви" в школах, то логичнее было бы требовать отказа от принятия этих решений. Это, возможно, нашло бы широкий отклик среди населения, потому что многие обеспокоены намерением властей отменить обязательное обучение армянскому языку в вузах", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Айрумян, добавив, что требование об отставке министра "выводит вопрос в сферу межпартийных отношений, где у партии Араика Арутюняна "Мой шаг" явное преимущество".

Эти протесты, по ее мнению, будут не единственными. Она привела пример, когда 11 ноября молодежное крыло Республиканской партии Армении также провело шествие с требованием отставки министра иностранных дел. "Можно полагать, что оппозиционные внепарламентские силы скоординировано или спонтанно, но решили активизировать протесты и политическую деятельность. Для этого будут использоваться всякие поводы, которые в совокупности могут набрать какие-то обороты. Но шансов не так много", - считает Айрумян.

По ее словам, "у Пашиняна не так много людей, которым он доверяет". "Он передал в ведение Араика Арутюняна всю надстройку - культуру, образование, науку, а в ведение Сурена Папикяна - весь базис, с коммуникациями, территориальным управлением и прочим. Пашиняну сложно будет отказаться от этих людей, поэтому он предпочтет на ходу исправлять их ошибки, не допуская, чтобы дело дошло до их отставки", - уверена Наира Айрумян.

8 ноября премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с активистами, требующим отставки Арутюняна, что не согласен с ними и "сильно сомневается, что с ними согласно и общество".

Протестное движение студентов руководитель Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян считает сугубо политической акцией, поскольку "в содержательной части не видна никакая глубина или тема, которая может волновать". "И это не потому, что вопросы сами по себе не важные, а потому что организаторы протестов недостаточно углубились в них", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, суть протестов заключается в том, чтобы "дискредитировать и ослабить нынешнее правительство".

Навасардян также отметил, что партия "Дашнакцутюн" сегодня относится к тому неформальному объединению политических сил, которые имеют серьезные претензии к нынешней власти и является ее оппонентами.

"Именно поэтому они стараются использовать любой повод для того, чтобы выступить против каких-то инициатив нового правительства. И, поскольку тема, связанная с какими-то национальными проблемами, больше укладывается в повестку деятельности именно партии "Дашнакцутюн", они сосредоточились на теме языка и истории, а РПА - на теме внешнеполитических отношений", - пояснил Борис Навасардян.

Он также считает, что у этих сил на данном этапе нет серьезного потенциала для набирания оборотов протеста, поскольку поддержка со стороны широких общественных кругов небольшая. "Многие видят за этими протестами исключительно желание ударить по власти", - отметил он.

Навасардян также добавил, что премьер сильно поддерживает Араика Арутюняна, поскольку он важный член его команды. "Он относится к тому кругу приближенных, которых Пашинян будет сдавать с большой неохотой, да и оснований у него для этого сейчас нет", - предположил он.

При этом эксперт не исключил вариант того, что Араик Арутюнян может продолжать играть ключевую роль в правлении, но на другой позиции.

Кроме того, по его мнению, акции станут по-настоящему массовыми только в том случае, если протест возглавит свежая политическая сила или гражданское движение. Но на данный момент таковых нет. Партии же, связанные с прежними властями, могут восстановить доверие только очень нескоро, уверен Навасардян.