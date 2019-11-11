Противники министра образования организовали шествие в Ереване

11 ноября 2019, 10:34

Студенты и преподаватели приняли сегодня участие в шествии по улицам Еревана. Участники акции требуют отставки главы Минобразования Араика Арутюняна и призывают учащихся вузов присоединиться к протесту.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября молодежное крыло АРФ "Дашнакцутюн" потребовало отставки министра образования Араика Арутюняна. 6 ноября сотни студентов в Ереване, также недовольных министром, объявили забастовку, а на следующий день провели митинг у здания правительства. Акция переросла в бессрочный сидячий пикет. Ночь у правительственного здания провели 30 активистов.

8 ноября премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с активистами, требующим отставки Арутюняна, что не согласен с ними и "сильно сомневается, что с ними согласно и общество".

Сегодня активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" начали шествие в Ереване, протестуя против инициативы Араика Арутюняна сделать необязательным изучение в вузах истории Армении, армянского языка и литературы.

Активисты начали шествие у здания Ереванского госуниверситета и проходят мимо вузов Еревана с призывом присоединиться к ним. Они скандируют: "Вставай, студент!", "Присоединяйся, студент!", "Араик, уходи!", "Забастовка!", передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Участники шествия планируют дойти до здания Минобразования, где сегодня возобновился сидячий пикет. Требования студентов об отставке министра не изменились, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член молодежного крыла АРФД, участник шествия Гор Саргсян.

Он счел "нормальным", что премьер-министр Никол Пашинян встал на защиту Араика Арутюняна в ходе встречи с активистами. "Пашинян сказал, что это политика правительства, но мы знаем, что ответственный за сферу Арутюнян, и он должен уйти", - пояснил Саргсян.

Требования студентов лежат вне политической плоскости, сообщил присоединившийся к протестующим доцент ЕГУ Аршалуйс Галстян. "Мы решаем вопрос нашего языка, нации, ценностей, а власти проблему пытаются перевести в другое русло, якобы это политическая борьба", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Участников акции предупредили в вузе, что если они не придут на занятия, то за неявку их могут исключить, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" студент филфака ЕГУ Геворг Гюлумян.

Сидячий пикет около здания Минобразования проводят сегодня активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн", сообщает News.am.