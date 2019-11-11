Алексей Полянский. Стоп-кадр видео "ГТРК Дон-ТР" https://www.youtube.com/watch?v=Rq5bgt1RhbI

11 ноября 2019, 16:18

Главный архитектор Ростовской области оставлен под арестом

Суд в Ростове-на-Дону до 10 декабря продлил срок домашнего ареста бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому.

Как сообщал "Кавказский узел", Алексей Полянский с февраля до 10 апреля находился под стражей, а затем был переведен под домашний арест.

Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия о продлении Полянскому домашнего ареста. Мера пресечения оставлена в силе до 10 декабря, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда. Там говорится, что решение вынесено 6 ноября.

Комментариями от Алексея Полянского или его представителей относительно продления домашнего ареста "Кавказский узел" не располагает.

Алексей Полянский подозревается в том, что необоснованно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии суд признал этот дом не соответствующим нормам строительства, нанесенный дольщикам ущерб оценивается в более чем 35 миллионов рублей.

Напомним, что помимо Полянского в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. 6 июня Корчига был осужден, ему назначен штраф. Илюгин на заседании 3 октября полностью отверг свою вину в превышении полномочий и халатности, а защита указала на фактические ошибки следствия.

"Кавказский узел" подготовил материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест", "Ростовские дольщики присоединились к акции протеста на Кубани", "Застройщик в Краснодаре осужден на 6,5 года тюрьмы за обман дольщиков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 ноября 2019, 17:34

11 ноября 2019, 17:02

11 ноября 2019, 15:40

11 ноября 2019, 15:25

11 ноября 2019, 14:58

  • Стиль обращения Лебедева к Кадырову вызвал иронию в соцсети

    Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев упрекнул Рамзана Кадырова за призыв жестко наказывать авторов негативных отзывов о Чечне. Критическое обращение блогера выдержано в подчеркнуто корректном тоне, обратили внимание пользователи Facebook.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи