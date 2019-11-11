Главный архитектор Ростовской области оставлен под арестом

11 ноября 2019, 16:18

Суд в Ростове-на-Дону до 10 декабря продлил срок домашнего ареста бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому.

Как сообщал "Кавказский узел", Алексей Полянский с февраля до 10 апреля находился под стражей, а затем был переведен под домашний арест.

Советский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия о продлении Полянскому домашнего ареста. Мера пресечения оставлена в силе до 10 декабря, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда. Там говорится, что решение вынесено 6 ноября.

Комментариями от Алексея Полянского или его представителей относительно продления домашнего ареста "Кавказский узел" не располагает.

Алексей Полянский подозревается в том, что необоснованно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии суд признал этот дом не соответствующим нормам строительства, нанесенный дольщикам ущерб оценивается в более чем 35 миллионов рублей.

Напомним, что помимо Полянского в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин. 6 июня Корчига был осужден, ему назначен штраф. Илюгин на заседании 3 октября полностью отверг свою вину в превышении полномочий и халатности, а защита указала на фактические ошибки следствия.

"Кавказский узел" подготовил материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.