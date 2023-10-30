Осетино-ингушский конфликт 1992 года

30 октября 2023, 11:08

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Этнополитический конфликт на территории Пригородного района Северной Осетии, приведший 30 октября — 6 ноября 1992 года к вооруженным столкновениям и многочисленным жертвам со стороны осетинского и ингушского населения.

Вооруженный конфликт

С 30 октября по 6 ноября 1992 года в Северной Осетии на территории Пригородного района и части города Владикавказа в результате обострения межнациональных отношений между осетинами и ингушами, - как проживающими в Осетии, так и жителями Ингушетии, - произошел вооруженный конфликт. Конфликт быстро перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами, разрушениями, поджогами, вооруженным сопротивлением власти, убийствами, захватом заложников и другими насильственными действиями.

Жертвы

Данные о жертвах в разных источниках отличаются, несмотря на отсылку к одному источнику – данным Генеральной прокуратуры РФ . В самом тексте Постановления о прекращении уголовного дела сказано буквально следующее:

«Расследованием указанных событий установлено, что в период с 30 октября по 6 ноября 1992 года совершено около 6000 преступлений. В связи с боевыми действиями и массовыми беспорядками пострадало более 8000 человек, в том числе, без учета военнослужащих, погибли 414 человек, из них осетин 95 человек, ингушей 309 человек. Захвачено в заложники и убито в неустановленных следствием местах 204 человека, из них 23 осетина и 181 ингуш. Всего, таким образом, погибли 618 человек. Ранено 939 человек, из них 457 ингушей и 379 осетин» .

В Постановлении также указывается, что не менее 1 200 человек подверглось незаконному лишению свободы, уничтожено или повреждено около 3 000 жилых домов, а причиненный ущерб составил свыше 50 млрд. рублей, в том числе ингушскому населению около 38 млрд. рублей.

Бесконечное урегулирование

Память о трагических событиях отмечается ежегодно в обеих республиках. За период после конфликта стороны неоднократно подписывали соглашения о преодолении его последствий. Последнее из них было подписано после избрания Мурата Зязикова президентом Ингушетии в 2002 году.

Ингуши требуют возвращения беженцев в Пригородный район и исполнения федеральных законов «О реабилитации репрессированных народов» и «Об образовании Ингушской республики» . Ингушская сторона убеждена, что Северная Осетия затягивает процесс возвращения переселенцев, а в Северной Осетии считают , что ингуши завышают число беженцев, и указывают на то, что в Пригородном районе до сих пор нет необходимого морально-психологического климата для совместного проживания представителей двух народов.

Несмотря на регулярные попытки урегулирования конфликта со стороны федеральных властей число вынужденных ингушских переселенцев сокращается очень медленно. Осенью 1992 года Пригородный район покинули десятки тысяч ингушей, и, хотя с тех пор возвращение беженцев стало центральным вопросом в урегулировании этого спора, проблему разрешить не удается до сих пор .

Мнение осетин

Официальная оценка событий 1992 года осетинами была отражена в резолюциях 18 сессии Верховного Совета СОССР и II съезда осетинского народа. В этих материалах конфликт определяют как «заранее подготовленную, тщательно спланированную, технически оснащенную, поддержанную большей частью ингушского населения Северной Осетии вероломную агрессию бандитских формирований ингушей против суверенной Северо-Осетинской ССР» с целью захвата и отторжения части Пригородного района и правобережья г. Владикавказа, присоединения их к вновь образованной Ингушской Республике».

В том же году руководством Северо-Осетинской ССР был принят тезис о «невозможности совместного проживания с ингушами». Только в 1997 году при содействии Спец. представительства Президента РФ по вопросам урегулирования осетино-ингушского конфликта этот тезис был отменен .

Мнение ингушей

Официальная оценка ингушской стороной закреплена в материалах Чрезвычайного Съезда ингушского народа и Постановлении Народного Собрания - Парламента Республики Ингушетия от 21 сентября 1994 года N 47 «О политической и правовой оценке событий октября-ноября 1992 г. в Пригородном районе и г. Владикавказе Республики Северная Осетия». Эти документы представляют конфликт как «насильственную депортацию ингушского населения с территории Северной Осетии, этническую чистку Пригородного района и г. Владикавказа Северной Осетии» . Статья 11 Конституции Ингушской Республики до сих пор гласит о том, что «возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия - важнейшая задача государства» .

История развития конфликта

Исторические и этнографические материалы свидетельствуют, что осетины и ингуши обитали смешанно в пределах нынешних Пригородного района и городского округа Владикавказ . С приходом России на Кавказ ряд территорий, на которых проживали ингуши, были переданы терскому казачеству. Возникла чересполосица, представлявшая собой линию казачьих станиц, разделявшую равнинную и горную Ингушетию.

Во время гражданской войны осетины, кроме состоявших в терском казачестве, в основном заняли нейтральную позицию, казаки в основном заняли сторону белых, ингуши — красных. Поддержка Советской власти была обусловлена обещаниями красных вернуть ингушам заселенные казаками земли .

Авторы доклада ПЦ «Мемориал» «Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие (по май 2005 года)», опубликованного на «Кавказском узле», считают, что «истоки осетино-ингушского конфликта стоит искать в сталинской национальной политике». В 1924 была создана Ингушская автономная область, включавшая в себя Пригородный район и правобережную часть Владикавказа. В 1934 году Ингушская и Чеченская области были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область, Владикавказ (Орджоникидзе) полностью отошел Северной Осетии, а Пригородный район вошел в состав ЧИАО, вскоре преобразованной в ЧИ АССР. После депортации ингушей и чеченцев в 1944 году, Пригородный район был передан Северной Осетии.

В 1957 году, когда репрессированным разрешили вернуться из ссылки и восстановили Чечено-Ингушетию, Пригородный район остался в составе Северной Осетии. Возвращение туда ингушей не поощрялось: «Москва относилась с недоверием к репрессированным народам, а республиканские власти, боясь территориальных претензий, чинили препятствия в трудоустройстве и регистрации», - говорится в докладе .

Идеи «возвращения земель» и «восстановления исторической справедливости» были популярны среди ингушей со времен возвращения из депортации. Впервые открыто требования вернуть Пригородный район были заявлены 16-19 января 1973 года, во время открытых выступлений ингушской интеллигенции в Грозном. После этих событий положение ингушей в Пригородном районе несколько улучшилось: ингушский язык появился в школах, в район начала поступать литература на ингушском языке, на радио и телевидении начались передачи на ингушском языке, впервые ингуши появились среди депутатов Орджоникидзевского горисполкома и Пригородного райисполкома .

В начале 1980-х годов этнополитическая ситуация в регионе резко накалилась. Кульминацией стали массовые беспорядки 24—26 октября 1981 года в Орджоникидзе, вызванные убийством ингушом таксиста-осетина. Проходившая в городе похоронная демонстрация быстро переросла в выступление против республиканского руководства. Для наведения порядка в столицу ввели армейские части. В 1982 году Совет Министров СССР издал постановление (№ 183) «Об ограничении прописки граждан в Пригородном районе Северо-Осетинской АССР». Это постановление применялось фактически только в отношении ингушей .

Эти и другие факты позволили Генеральной прокуратуре РФ отметить, что «в основе конфликта и массовых беспорядков лежал территориальный спор между Северной Осетией и Ингушетией (Чечено-Ингушской АССР) о принадлежности Пригородного района и части города Владикавказа, резко обострившийся в октябре 1992 года в результате накопления ошибок в урегулировании этого вопроса со стороны центральных органов власти» .

Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие (по май 2005 года), Осетино-ингушский конфликт.

Примечания