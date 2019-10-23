Фермеры раскритиковали работу Минсельхоза Кабардино-Балкарии

23 октября 2019, 02:48

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии не поддерживает животноводство в республике, гранты сельхозпроизводителям распределяются несправедливо и их размеры зачастую очень малы, пожаловались участники собрания фермеров.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов КБР Зоя Аликаева пожаловалась 17 июля, что гранты и субсидии для фермерских хозяйств в республике распределяются неравномерно, например, почти не получают поддержку из бюджета животноводы из горных селений.

В августе 2016 года члены организации “Союз крестьянских (фермерских) хозяйств Кабардино-Балкарии” заявили о недоверии министру сельского хозяйства республики Сергею Говорову и рассказали о системных проблемах с распределением грантов среди сельхозпроизводителей. Фермеры также требовали восстановить полномочия своего представителя в комиссии по распределению грантов.

В Нальчике 22 октября состоялось собрание, на котором присутствовали около 20 фермеров из районов республики, а также руководитель Союза крестьянских-фермерских хозяйств Кабардино-Балкарии Зоя Аликаева и президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Казбек Кардангушев, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Собрание открыла Зоя Аликаева, которая рассказала, что в 2015 году она вошла в состав комиссии по распределению субсидий фермерам. По ее словам, когда министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарии стал Сергей Говоров, она пришла в министерство с предложениями.

"В моих предложениях было 50 пунктов [...] Мы, в частности, предложили, чтобы все требования к фермерам, подающим документы на участие в конкурсе по грантам, формулировались четко и ясно и были им понятны. Чтобы распределение грантов происходило прозрачно", - сказала она присутствующим.

По ее словам, вскоре после этого ее исключили из комиссии. И лишь после того, как она пожаловалась в министерство сельского хозяйства России, ее в 2017 году восстановили в комиссии, но в 2018 году вновь исключили.

По мнению Аликаевой, ее отстранение от участия в работе комиссии связано с критикой деятельность министерства сельского хозяйства по распределению грантов. Она отдельно остановилась на тех моментах, с которыми была не согласна.

"Ежегодно Кабардино-Балкария получает из федерального бюджета не менее 800 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства [...] Из этой суммы на поддержку фермеров, занимающихся разведением крупного рогатого скота, выделялось всего 80 миллионов рублей. Из этих 80 миллионов рублей балкарские районы получали всего десять процентов", - сообщила она.

По мнению Аликаевой, из-за деятельности республиканского министерства животноводство в республике отстает в развитии. Приоритет отдан выращиванию яблок, отметила она, хотя стратегической продукцией является мясо. Кроме того, по ее словам, под яблоневые сады отданы равнинные пахотные земли, где раньше выращивали пшеницу и кукурузу, тогда как под сады можно было приспособить и горные склоны.

Обо всем этом Аликаева, по ее словам, многократно писала во все инстанции, но в ответ получала отписки, что поводов для реагирования нет.

"Республика находится на 85 месте по уровню социально-экономического развития, а мне пишут, что причин для реагирования нет", - с недоумением отметила Аликаева.

Руководитель АККОР Кабардино-Балкарии Казбек Кардангушев рассказал, что по инициативе Минсельхоза республики было проведено собрание фермеров, на котором ведомство создало альтернативный АККОР. Однако, по словам Кардангушева, АККОР России эти выборы не признал.

25 июня в Нальчике прошло собрание членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Кабардино-Балкарии. Участники собрания избрали новым руководителем фермера Инала Алакаева. При этом прежний президент ассоциации Казбек Кардангушев заявил, что не утратил свои полномочия, и назвал собрание в Нальчике нелегитимным. 27 июня он обратился в прокуратуру с просьбой проверить легитимность избрания своего преемника. 14 июля на пятом съезде АККОР Казбек Кардангушев был единодушно избран руководителем организации в регионе.

По мнению Кардангушева, все показатели в сельскохозяйственной сфере держатся на частных подворьях, фермерство в республике развито слабо, потому что ему не дают развиваться. Он также отметил, что размеры грантов, выделяемых фермерам, значительно меньше, чем в соседних регионах.

"В прошлом году выдавали по 395 тысяч рублей на развитие животноводства. На эту сумму можно приобрести максимум двух коров. При этом фермера обязывали создать одно рабочее место. Кроме того, фермер в течение пяти лет должен вернуть государству 600 тысяч рублей в виде налогов. В итоге получается не грант, а кредит, причем под большой процент", - посетовал Кардангушев.

Зоя Аликаева добавила, что некоторые фермеры в республике подвергаются преследованию по статье "мошенничество".

"Более ста фермеров были осуждены по статье "мошенничество". Но ведь их документы прошли конкурсный отбор, и у членов комиссий претензий к ним не было. Почему эти претензии возникли у правоохранительных органов?" - задается она вопросом.

11 мая в Ассоциации фермерских хозяйств Кабардино-Балкарии прошла пресс-конференция, в ходе которой было заявлено, что некоторые фермеры, получив гранты, необоснованно подвергаются затем уголовному преследованию. В качестве примера было приведено обвинение в мошенничестве фермера Дианы Кардановой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело. Согласно фабуле обвинения, Карданова при получении гранта скрыла, что трудоустроена, не сообщила о просроченной задолженности по налогам, а договор о намерениях, представленный в документах, был подделан. 11 июня свидетели защиты на судебных слушаниях по делу Кардановой опровергли обвинения в ее адрес. Они заявили, что Карданова не скрывала наличие другого места работы и членам конкурсной комиссии было это известно.

При этом, по ее словам, некоторые фермеры получают огромные гранты, несмотря на то, что пакеты их документов даже не проходят через комиссии. Она привела пример: в 2018 года она выступила против выделения грантов четырем сельхозкооперативам, чьи документы ей случайно удалось посмотреть в Минсельхозе. По словам Аликаевой, эти кооперативы не заплатили ни одного рубля налогов к моменту подачи заявки на участие в конкурсе.

"После этого меня снова убрали из комиссии. А этим сельхозкооперативам гранты были выделены уже в мое отсутствие", - добавила она.

По ее словам, в министерстве был введен принцип распределения грантов тому, кто быстрее сдаст на их получение документа. А это, по мнению Аликаевой, могут сделать лишь те, кого уведомили заранее.

Участники собрания приняли обращение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову, где изложили свой взгляд на решение проблем фермерства, просили главу обратить на них внимание и принять соответствующие меры, в том числе организационного характера. Участники собрания поддержали обращение единогласно.

"Так больше не может продолжаться", - подчеркнула Аликаева.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей Минсельхоза Кабардино-Балкарии относительно заявлений Аликаевой и Кардангушева.