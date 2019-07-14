Съезд АККОР Кабардино-Балкарии избрал Кардангушева на новый срок

14 июля 2019, 23:36

Пятый съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, который прошел сегодня в Нальчике, единодушно переизбрал Казбека Кардангушева руководителем организации в регионе. Глава АККОР на съезде заявил о значимости фермерской работы и отсутствии должного уважения к сельхозпроизводителям.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня в Нальчике прошло собрание членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Кабардино-Балкарии. Участники собрания избрали новым руководителем фермера Инала Алакаева. При этом прежний президент ассоциации Казбек Кардангушев, заявил, что не утратил свои полномочия и назвал собрание в Нальчике нелегитимным. 27 июня он обратился в прокуратуру с просьбой проверить легитимность избрания своего преемника.

На съезд, который прошел сегодня в отеле "Синдика", прибыли руководитель АККОР России Александр Шипулин, его заместитель Александр Родин, руководители Ассоциации в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Представителей Минсельхоза Кабардино-Балкарии на съезде не было, передала корреспондент "Кавказского узла".

Александр Шипулин в своем выступлении отметил, что на съезде следует обсудить и принять решение по дальнейшему развитию фермерского движения в республике.

"Я в вашей республике впервые, но я наслышан, что у вас проблемы, что коллеги ваши провели собрание, что возникли вопросы у министерства. Мне кажется, что нужно сегодня поговорить начистоту. Для нас важен результат. Фермеры - одна семья. И если ты глава семьи, ты должен все вопросы улаживать, чтобы завтра кто-то не пришел и не сказал: "ты банкрот, я у тебя забираю землю". А таких желающих немало найдется", - заявил Шипулин участникам съезда.

Шипулин рассказал, что был недавно участником международного форума в Люксембурге, где общался с коллегами из других стран. "Все фермеры одинаковы. И никакой политики между нами при общении не чувствовалось. Люди, которые трудятся на земле, не думают о политике - они думают, как накормить семью, как улучшить землю, как передать это все детям и внукам", - сказан он.

По мнению Шипулина, "фермеры в России не имеют того общественного статуса и уважения, которого они заслуживают". При этом очевидно, что качество жизни, ее продолжительность - все это зависит от качества еды, отметил он.

Казбек Кардангушев в своем выступлении заявил, что "фермерство в республике состоялось". За последние пять лет, по его словам, субсидии получили 550 начинающих фермеров.

Он сообщил, что получил грант в размере 1 млн рублей, за счет чего был реализован проект помощи малоимущим фермерам в Прохладненском районе, и технику через Росагролизинг, которую также передал сельхозработникам.

"В этом году появилась новая программа, которая позволяет желающему заняться фермерством, подать документы на грант без регистрации в качестве фермера, а уже получив грант, зарегистрироваться", - проинформировал Кардангушев, добавив, что "это позволит большему числу людей заняться тем или иным видом сельскохозяйственного производства".

По наблюдениям Кардангушева, в республике практически не осталось овец. Он рекомендовал фермерам заняться разведением, а также птицей и кроликами.

Кардангушев отметил, что в Кабардино-Балкарии есть формально сохранившиеся колхозы, которые имеют большие площади земли и при этом платят налог всего 125 рублей с гектара, и в то же время те, у кого небольшие участки, платят по 5 тысяч рублей с гектара. Некоторые лица взяли в аренду большие площади земли, сдают их в субаренду, при этом треть не платит налогов, убытки бюджету от этого составляют ежегодно более 500 млн рублей, заявил Кардангушев.

Он также обратил внимание на "чрезмерный" интерес проверяющих органов к фермерам. "Если фермер получил один рубль, за ним устремляется 10 проверяющих", - добавил выступающий.

Председатель ревизионной комиссии АККОР сообщил, что счет АККОР арестован и не велась кассовая книга, но при этом "приход и расход совпадают". Он призвал присутствующих избрать Кардангушева на новый срок.

Фермер из Лескена Алик Нагоев в своем выступлении рассказал, что ему трудно было обрабатывать землю, но после того, как Кардангушев помог получить трактор в лизинг, "стало гораздо легче". Он также призвал голосовать за Кардангушева.

После этого члены президиума обратились к залу с предложением проголосовать за переизбрание Кардангушева на новый срок. Зал дружно поднял руки, против никто не выступил, воздержавшихся также не было.

Журналист, эксперт по вопросам сельского хозяйства Борис Бербеков считает, что фермерское движение в КБР расколото. "Раскол произошел не только на республиканском уровне, но и на местном. А всего у нас пять фермерских организаций. Два союза крестьянских фермерских хозяйств, два АККОР и одна молодежная фермерская организация", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по мнению Бербекова, на решении проблем фермеров это никак не сказывается.