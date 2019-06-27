27 июня 2019, 22:28

Конфликт вокруг выборов главы Ассоциации фермеров Кабардино-Балкарии дошел до прокуратуры

Президент кабардино-балкарского отделения Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Казбек Кардангушев обратился сегодня в прокуратуру с просьбой проверить легитимность избрания своего преемника. Кардангушев утверждает, что его полномочия продлены еще на пять лет.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня в Нальчике прошло собрание членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Кабардино-Балкарии. Участники собрания избрали новым руководителем фермера Инала Алакаева. При этом прежний президент ассоциации Казбек Кардангушев, считающий, что не утратил свои полномочия, назвал собрание в Нальчике нелегитимным.

Состоявшееся 25 июня собрание приняло решение ликвидировать действующую Ассоциацию фермеров Кабардино-Балкарии и создать аналогичную, заявил Казбек Кардангушев в заявлении, поданном сегодня в прокуратуру республики. "Идет просто подмена в нарушение всех уставных норм", - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Кардангушев написал, что на собрании не было ни одного действующего члена АККОР. Как Кардангушев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", действующими членами ассоциации он считает обладателей соответствующей пластиковой карты. По словам Казбека Кардангушева, 4 апреля им было принято решение "о чистке реестра членов АККОР", откуда он исключил всех, кто не заплатил взносы. Кардангушев утверждает, что 24 мая состоялось собрание, продлившее его полномочия президента АККОР Кабардино-Балкарии на следующие пять лет.

На 14 июля намечен очередной съезд АККОР Кабардино-Балкарии, оргкомитет уже создан, сообщил Казбек Кардангушев. "Съезд согласован с руководством Ассоциации фермеров России", - подчеркнул он в заявлении. Кардангушев попросил прокуратуру оценить легитимность собрания 25 июня и действия его организаторов с точки зрения устава ассоциации. После получения ответа из прокуратуры Казбек Кардангушев намерен обратиться в суд.

Он также сообщил, что еще четыре месяца назад уволил с должности вице-президента АККОР республики Фердау Тилову.

Напомним, что в аудиообращении к участникам собрания 25 июня Тилова заявила, что АККОР Кабардино-Балкарии близка к банкротству. После этого участники собрания единогласно признали деятельность ассоциации неудовлетворительной.

На сайте АККОР России по данным на 20.20 мск 27 июня президентом региональной кабардино-балкарской ассоциации значится Казбек Кардангушев, а вице-президентом - Вера (Фердау) Тилова.

Примечание:

"Сотрудник ОБЭП в Кабардино-Балкарии заподозрен в получении крупной взятки", "Фермер в Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве", "Суд лишил земли трех фермеров в Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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